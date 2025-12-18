Milyonlarca emekliyi ilgilendiren 'seyyanen zam' davasında kritik viraj! İşte masadaki '400 bin TL'lik' hesap

Ankara'da görülen ve sonucunu milyonlarca memur emeklisinin merakla beklediği davada kritik bir eşik geçildi. Emekli Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz, 2023 yılında çalışan memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın emeklilere de verilmesi talebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) karşı hukuk mücadelesi başlatmıştı.

SGK'ya yaptığı yazılı başvurudan sonuç alamayan Çilesiz, konuyu yargıya taşıyarak Ankara 9. İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı. "Emeklinin zam hakkının ödenmediği" gerekçesiyle açılan davanın duruşması geniş bir katılımla gerçekleşti.

ANKARA 9. İDARE MAHKEMESİ'NDE TARİHİ DURUŞMA

Ankara 9. İdare Mahkemesi’nde görülen inceleme duruşmalı olarak yapıldı. Duruşmada davacı Seyfettin Çilesiz ve avukatı Ali Erdem Gündoğan hazır bulunurken, davanın emsal teşkil etmesi nedeniyle pek çok emekli vatandaş ve emekli sendikası temsilcileri de duruşmayı izleyici olarak takip etti.

"MAAŞ MAKASI YÜZDE 70'E ÇIKTI"

Duruşmada söz alan Avukat Ali Erdem Gündoğan, memur ve emekli arasındaki maaş dengesinin bozulduğuna dikkat çekti. 15 Temmuz 2023 tarihinde hükümetin çalışan memurlara 8 bin 77 TL zam verdiğini hatırlatan Gündoğan, şu savunmayı yaptı:

"Bu zam emeklilere verilmedi, oysa verilmesi gerekirdi. Bu yüzden hesaplanarak müvekkilime ödenmesini talep ettik. Memurlara yapılan zam 2023 yılına kadar memur emeklisine de yapılıyordu. Önceden çalışan memur ile emekli memur maaşı arasında yüzde 40 fark vardı; şu an bu makas yüzde 70’e çıktı. Bu karar ile denge bozuldu."

KRİTİK TALEP: DOSYA AYM'YE GÖNDERİLSİN

Memura yapılan seyyanen zammın emeklilere yansıtılmamasının "eşitlik ilkesi"ne aykırı olduğunu savunan Avukat Gündoğan, mahkemeden "somut norm denetimi" yapılmasını istedi.

Daha önce hakimlere yapılan zamda yaşanan benzer bir süreci örnek gösteren Gündoğan, "Sayın mahkemeden talebimiz dosyanın Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) gönderilmesidir. 2023 yılında hakimlere yapılan zam dereceye göre farklılık göstermişti. Açılan davada somut norm denetimi talep edilmiş ve dosya AYM’ye gitmişti. AYM ise bu uygulamayı iptal etmişti. Bizde de aynı durum söz konusudur. Milyonlarca emekli mağdur. Bir hukuk devletinde bu durum kabul edilebilir değildir" ifadelerini kullandı.

"REDDEDİLİRSE EMEKLİNİN UMUDU YOK OLUR"

Duruşmada söz alan Emekli Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz ise duygusal bir konuşma yaparak emeklilerin içinde bulunduğu durumu özetledi. Çilesiz şunları söyledi:

"Emekliler bu seyyanen zammın verilmesi ve haksızlığın giderilmesi konusunda çalmadık kapı bırakmadılar ama elleri boş döndüler. Geriye sadece mahkeme yolu kalıyor. Sayın Mahkeme davamızı reddederse, bu karar hukuka uygun olsa bile hakka, vicdana uygun olmayacaktır. Açlık sınırında yaşam sürdürmeye çalışan emeklilerin hak ettikleri maaşa ulaşabilme umudunu da yok eder. Emeklilere bu umudunu yaşatmak için AYM’ye dosyanın gönderilmesini isterim."

SGK avukatı ise davanın haksız olduğunu savunarak reddini talep etti. Mahkeme heyeti, kararını yazılı olarak açıklamak üzere duruşmayı sonlandırdı. Kararın 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

"SON UMUT BU MAHKEME"

Duruşma sonrasında mahkeme önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Çilesiz, davanın hayati önem taşıdığını vurguladı. Çilesiz, "Açlık sınırının altında yaşayan emekliler için son umudun bu mahkeme olduğunu ifade ettim. Umuyorum ki Sayın Mahkeme, emekliler lehine dava konusu kuralın iptali için AYM’ye başvuruda bulunur. Eğer bu gerçekleşirse, AYM’nin de bu kuralı iptal edeceğine ve yeni bir düzenleme ile memur emeklilerine zam yapılacağına inanıyoruz. Bu durum SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarında da yeni ayarlamaların yolunu açacaktır" dedi.

MASADAKİ HESAP: KİŞİ BAŞI 400 BİN LİRA ALACAK!

Avukat Ali Erdem Gündoğan ise sürecin mali boyutuna dikkat çekerek çarpıcı bir hesaplama paylaştı. Mahkemenin dosyayı AYM'ye göndereceği konusunda umutlu olduklarını belirten Gündoğan, olası bir iptal kararının finansal yansımasını şöyle açıkladı:

"Memur ve memur emeklisine yapılan zamlar aynı mevzuata tabidir, ayrım yapılamaz. AYM'nin 'eksik düzenleme' kararı verip TBMM'ye süre tanıması (6-9 ay) muhtemeldir. Biz geriye dönük olarak da zam talep ediyoruz. 2023 yılında bu rakam 8 bin 77 liraydı. Her 6 ayda bir güncelleniyor. Bugün için bu rakam 19-20 bin liraya tekabül ediyor. Faizleri de toplarsanız her emeklinin SGK'dan yaklaşık 400 bin lira alacağı bulunmaktadır."

SGK tarafının duruşmada sadece "yürürlükteki mevzuata uygun" savunmasını yapabildiğini belirten avukatlar, şimdi 15 gün içinde çıkacak karara kilitlendi.