Seyyanen zam isyanı: Emekliyi de dahil edin
2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nde yer alan üst düzey bürokratlar ile kariyer meslek mensuplarına 30 bin TL’ye varan seyyanen zam düzenlemesi geri çekildi. Zammın geri çekilmesinin çözüm olmadığını ifade eden CHP'li Murat Emir, "Kapsamını genişletin, adaleti sağlayın. Emekliyi de dahil edin" dedi.

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin 4'üncü maddesinde yer alan üst düzey bürokratlar ile kariyer meslek mensuplarına 30 bin TL’ye varan seyyanen zam öngören düzenleme, AKP'nin verdiği önergeyle TBMM Genel Kurulu'nda geri çekildi.

Uzun süredir konuşulan seyyanen zammın geri çekilmesinin AKP'nin bütçedeki özensizliğini gösterdiğini söyleyen CHP'li Murat Emir, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Seyyanen zam teklifinin alt kademeler inmemesinden dolayı da adil olmadığına dikkat çeken Emir, seyyanen zammın kapsamının genişletilerek yüm kademeleri ve emekliyi de dahil edecek şekilde uygulanmasına yönelik tekliflerini reddedildiğini söyledi.

Emir'in paylaşımı şu şekilde:

"AKP iktidarının bütçedeki özensizliği gizlenemez boyutta! Üst düzey bürokratlara, YÖK Başkanı’na tek kalemde 40 bin TL zam yapıp, asıl yükü çeken uzman ve müfettişlerimizi mağdur etmek, bazılarını ise zam kapsamı dışında bırakmak hangi adalete sığar? Zammı geri çekmek çözüm değil; “Kapsamı genişletin, adaleti sağlayın. 18 bin TL’lik seyyanen zammı 40 bin TL’ye çıkarın, Emeklimizi de memurumuzu da artık açlık sınırının üzerine taşıyın” dedik; yine bildiklerini okudular."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
