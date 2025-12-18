Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek

Tekirdağ'da bu yıl 2. Hamsi ve Mıhlama Festivali düzenlenecek. Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz, dernekte gazetecilere yaptığı açıklamada, Karadeniz kültürünü yaşatmaya gayret ettiklerini belirtti.

Dernek olarak 21 yıldır şenlikler düzenlediklerini aktaran Akyüz, "Yayla şenliklerinden sonra Hamsi ve Mıhlama Festivali yapmaya karar vermiştik. Geçen yıl düzenlenen festival çok beğenildi bu nedenle Hamsi ve Mıhlama Festivali'ni geleneksel hale getirmeye karar verdik." dedi.

Akyüz, bedava hamsi ve mıhlamanın halka dağıtılacağı festivalin amacının Karadeniz kültürünü tanıtmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek olduğunu aktardı.

"2 TON KARADENİZ HAMSİSİ HALKA DAĞITILACAK"

19 Aralık Cuma günü başlayacak festivalin 3 gün süreceğini belirten Akyüz, şu bilgileri verdi: