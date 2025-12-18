Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek

Tekirdağ’da bu yıl ikincisi düzenlenecek Hamsi ve Mıhlama Festivali’nin tarihi netleşti. 19 Aralık’ta başlayacak 3 günlük festivalde 2 ton hamsi ve 500 kilo peynirle yapılan mıhlama ücretsiz dağıtılacak, binlerce vatandaş kente akın edecek.

Tekirdağ'da bu yıl 2. Hamsi ve Mıhlama Festivali düzenlenecek. Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz, dernekte gazetecilere yaptığı açıklamada, Karadeniz kültürünü yaşatmaya gayret ettiklerini belirtti.

Dernek olarak 21 yıldır şenlikler düzenlediklerini aktaran Akyüz, "Yayla şenliklerinden sonra Hamsi ve Mıhlama Festivali yapmaya karar vermiştik. Geçen yıl düzenlenen festival çok beğenildi bu nedenle Hamsi ve Mıhlama Festivali'ni geleneksel hale getirmeye karar verdik." dedi.

Akyüz, bedava hamsi ve mıhlamanın halka dağıtılacağı festivalin amacının Karadeniz kültürünü tanıtmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek olduğunu aktardı.

"2 TON KARADENİZ HAMSİSİ HALKA DAĞITILACAK"

19 Aralık Cuma günü başlayacak festivalin 3 gün süreceğini belirten Akyüz, şu bilgileri verdi:

"Kemençe, horon ve konserlerle festivalin açılışını yapacağız. Cumartesi günü yarım ton peynirle yapılan mıhlamayı halkımıza ikram edeceğiz. Pazar günü 2 ton Karadeniz hamsisi pişirilerek ekmek arası şeklinde halka dağıtılacak. Ayrıca müzik olacak, Karadeniz'in sevilen sesi Selçuk Balcı sahne alarak katılımcılara unutulmaz bir konser verecek.

Hem Tekirdağlılar hem de derneğimiz için kapsayıcı, kültürümüzü yaşatacak güzel bir etkinlik olması için elimizden geleni yapıyoruz. Bütün Tekirdağlıları festivale davet ediyorum. Festivale katılanlar, Trabzon ekmeği, Akçaabat köftesi, Vakfıkebir tereyağı, karalahana çorbası, karalahana sarması gibi Karadeniz'e özgü yöresel yemek ve ürünlerin sergilendiği stantları gezme fırsatı da bulacak."

