İzmir'de kapılarını açtı: 31 Aralık’a kadar devam edecek
Karşıyaka Belediyesi’nin geleneksel Yeni Yıl Festivali, Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı’nda başladı. Festivalin 31 Aralık’a kadar devam edeceği belirtildi.

İzmir'de Karşıyaka Belediyesi, geleneksel hale getirdiği Yeni Yıl Festivali'ni bu sene da Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı’nda Karşıyakalılar ile buluşturdu. 15 metrelik yeni yıl ağacının yer aldığı meydanda, hediyelik eşya satış alanları ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Festivalin ilk gününde Yeşim Dal ve Kenan Arat’ın konseri, Karşıyaka Belediye Bandosu’nun performansı, Noel Bandosu ve çocuk etkinlikleri yapıldı.

KONSERLER DEVAM EDECEK

31 Aralık’a kadar devam edecek festival kapsamında, her gün müzik dinletileri, gösteriler, çocuklara yönelik atölyeler ve daha pek çok etkinlik gerçekleşecek. Festival kapsamında bugün Evrencan Gündüz, 19 Aralık’ta Mansur Ark, 21 Aralık’ta Anıl Piyancı konserler verecek. Diğer günlerde de sevilen sanatçı ve müzik grupları sahne alacak.

Festival, haftanın her günü 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

"HERKESİ FESTİVALİMİZE BEKLİYORUZ"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Yıl Festivali ile kentimizin sosyal yaşamına hareket katarken, vatandaşlarımızı aynı meydanda buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kültür ve sanatı kamusal alanlara taşıyan bu buluşmaların, paylaşma ve dayanışma duygusunu güçlendirdiğine inanıyoruz. Yılın son günlerini neşeyle geçirmek ve yeni yıla umutla başlamak isteyen herkesi festivalimize bekliyoruz."

Kaynak:ANKA

