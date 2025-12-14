Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak

TBMM'de düzenlenen 2026 Yılı Bütçe Teklifinin görüşmelerinde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izni ve babalık izninin artırılmasına yönelik çalışmalardaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmanın gündemlerinde olduğunu belirten Göktaş, "Bu konuda geçtiğimiz hafta (AK Parti) Grubumuzla da istişare ettik. İnşallah yakın zamanda da Meclis'e gelmesini ümit ediyoruz" dedi.

Asgari ücretin saatine zam yapıldı!

Yasal düzenlemeyle ilgili takvimin sorulması üzerine Göktaş, yeni yılın başında Meclis'e gelmesini ümit ettiklerini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alacak

BAKANLIĞA 3 BİN YENİ PERSONEL ALINACAK

Bakanlığa yeni personel alımıyla ilgili soruya Göktaş, "Hizmetlerimizin kalitesini artırmak ve daha fazla kitleye ulaştırmak amacıyla 3 bin yeni personel alımımız olacak" diye konuştu.