İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler

İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Yayınlanma:
Bu köy İstanbul'a sadece 1 saat uzaklıkta. Sınır bölgesindeki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler.

Komşu ülkede nüfusu azalan sınır köylerine ilgi çekmek için teşvik uygulaması başlatıldı. Yunanistan'a Batı Trakya'daki sınır hattındaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeneceği duyuruldu. Köy, İstanbul'a sadece 1 saat uzaklıkla bulunuyor.

Yunanistan, nüfusu giderek azalan sınır köyleri için harekete geçti. Sabah'taki habere göre Batı Trakya'daki sınır hattında bulunan yerleşimleri canlandırmak amacıyla dikkat çeken bir teşvik programında 3 köyden birine yerleşenlere mali destekte bulunulacak. Yunanistan'ın Türkiye'ye yaklaşık 20 dakika mesafedeki bir köye yerleşenlere 10 bin euroya kadar teşvik verildiği belirtildi.

Köylerin isimleri şöyle:

Soufli (Sofulu), Orestiada (Kumçiftliği) ve Didymoteicho (Dimetoka).

Yunanistan sınırında kriz: TIR kuyrukları oluştu!Yunanistan sınırında kriz: TIR kuyrukları oluştu!

Bu köylere yerleşenlere 10 bin ila 6 bin euro arasında ödeme de yapılacak. Köyeler sınıra sadece 20 ila 25 dakika uzaklıkta.

Ödemelerin şöyle olduğu belirtildi:

500 kişiden az köylere: 10 bin euro

Daha küçük yerlere yeni yerleşenlere: 6 bin euro

Her çocuk için: 1000 euro

Yardım sınırı: 10 bin euro.

ORAYA YERLEŞMEK ŞARTI

Bu teşviklerden yararlanmak için başvuranların o köye yerleşlemeleri ve artık orada yaşamaları gerekiyor.

Koşulların ve başvuru tarihlerinin Yunanistan tarafından resmi sitelerde duyurulouğu da haberde yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"
Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
İstanbul'a kadar uzandı! Kar yağmur ve fırtına uyarısı geldi: 5 ilde sarı kodlu alarm verildi
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
Asgari ücrette beklenmedik rakamı açıkladı
İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi
Şimşek'in enflasyon hedefinin nasıl tutacağı ortaya çıktı: Vay memurun emeklinin haline!
Dünya
Trump duyurdu: İki ülke ateşkesi kabul etti
Trump duyurdu: İki ülke ateşkesi kabul etti
Trump: Fed başkanı faiz konusunda benimle istişare etmeli
Trump: Fed başkanı faiz konusunda benimle istişare etmeli