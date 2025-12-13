İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler

Komşu ülkede nüfusu azalan sınır köylerine ilgi çekmek için teşvik uygulaması başlatıldı. Yunanistan'a Batı Trakya'daki sınır hattındaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeneceği duyuruldu. Köy, İstanbul'a sadece 1 saat uzaklıkla bulunuyor.

Yunanistan, nüfusu giderek azalan sınır köyleri için harekete geçti. Sabah'taki habere göre Batı Trakya'daki sınır hattında bulunan yerleşimleri canlandırmak amacıyla dikkat çeken bir teşvik programında 3 köyden birine yerleşenlere mali destekte bulunulacak. Yunanistan'ın Türkiye'ye yaklaşık 20 dakika mesafedeki bir köye yerleşenlere 10 bin euroya kadar teşvik verildiği belirtildi.

Köylerin isimleri şöyle:

Soufli (Sofulu), Orestiada (Kumçiftliği) ve Didymoteicho (Dimetoka).

Bu köylere yerleşenlere 10 bin ila 6 bin euro arasında ödeme de yapılacak. Köyeler sınıra sadece 20 ila 25 dakika uzaklıkta.

Ödemelerin şöyle olduğu belirtildi:

500 kişiden az köylere: 10 bin euro

Daha küçük yerlere yeni yerleşenlere: 6 bin euro

Her çocuk için: 1000 euro

Yardım sınırı: 10 bin euro.

ORAYA YERLEŞMEK ŞARTI

Bu teşviklerden yararlanmak için başvuranların o köye yerleşlemeleri ve artık orada yaşamaları gerekiyor.

Koşulların ve başvuru tarihlerinin Yunanistan tarafından resmi sitelerde duyurulouğu da haberde yer aldı.