Şehir eşkıyaları eğlence mekanında silahla ateş açtı: 9 gözaltı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında, geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, mekanda müşteri olarak bulunan 3 kişi, iddiaya göre çalışanlara 'niye bakıyorsun' diyerek kavga çıkardı. 3 kişi, daha sonra ise tehditler savurarak mekandan ayrıldı.

ARKADAŞLARIYLA BERABER TEKRAR GELDİLER!

Bir süre sonra bu kişiler beraberlerindeki 4 arkadaşları ile birlikte yeniden eğlence mekanına gelerek iş yeri çalışanlarıyla kavga etti ve tabancayla ateş açtı. Mekanda rastgele ateş açan ve tehditler savuran şüpheliler, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Avustralya'da plaja silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Olay sırasında yaralanan kimse olmazken kavga sırasında bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, mekan çalışanlarının da aralarında bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı.