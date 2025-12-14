Şehir eşkıyaları eğlence mekanında silahla ateş açtı: 9 gözaltı

Yayınlanma:
Ankara’da bir eğlence mekanında kavga meydana geldi. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansırken polis ekipleri tarafından 9 kişi gözaltına alındı.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında, geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, mekanda müşteri olarak bulunan 3 kişi, iddiaya göre çalışanlara 'niye bakıyorsun' diyerek kavga çıkardı. 3 kişi, daha sonra ise tehditler savurarak mekandan ayrıldı.

ankarada-eglence-mekaninda-silahli-kavg-1063045-315407.jpg

ARKADAŞLARIYLA BERABER TEKRAR GELDİLER!

Bir süre sonra bu kişiler beraberlerindeki 4 arkadaşları ile birlikte yeniden eğlence mekanına gelerek iş yeri çalışanlarıyla kavga etti ve tabancayla ateş açtı. Mekanda rastgele ateş açan ve tehditler savuran şüpheliler, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Olay sırasında yaralanan kimse olmazken kavga sırasında bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, mekan çalışanlarının da aralarında bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak:DHA

