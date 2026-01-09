Uyuşturucu taşımacılığında kurnaz yöntem: Ev eşyası yüklü kamyonete saklamışlar

Yayınlanma:
Kütahya'da ev eşyası yüklü kamyonetin içine saklanmış 40 kilo esrar ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya-Eskişehir kara yolunda yaptıkları denetimde bir kamyoneti durdurdu. Ev eşyası taşıdığını söyleyen kamyonet şoförünün hareketlerinden şüphelenen polis, araçta hassas burunlu narkotik köpeği ‘Thor’ ile arama yaptı.

Adana'da evinde uyuşturucu satan kişiye mahkemeden rekor cezaAdana'da evinde uyuşturucu satan kişiye mahkemeden rekor ceza

EV EŞYALARININ ARKASINA SAKLAMIŞLAR

Thor’un yoğun tepki vermesi üzerine yapılan detaylı incelemede, ev eşyalarının arkasına gizlenmiş halde 40 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCUNUN PİYASA DEĞERİ 42 MİLYON TL

Olayla ilgili araçtaki şüpheliler M.Ç. ile E.S. gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 42 milyon lira olduğu belirtildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli, emniyete götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

