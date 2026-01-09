Adana'da evinde uyuşturucu satan kişiye mahkemeden rekor ceza

Adana'da evinde uyuşturucu satan kişiye mahkemeden rekor ceza
Adana’nın Seyhan ilçesinde, evinden uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen sanık S.N., yargılandığı mahkemece 18 yıl 9 ay hapis ve 187 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, olay gününe ait detaylar savcılık mütalaasında yer aldı. 13 Mart 2025 tarihinde Barbaros Mahallesi’ndeki evinde, gece saatlerinde poşete gizlediği 38,03 gram sentetik uyuşturucuyu motosikletle yanına gelen bir kişiye satmaya çalışan S.N., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalanmıştı.

SAVCI SABIKA KAYDINA DİKKAT ÇEKTİ

Cumhuriyet savcısı, sanığın yakalanma anına dair tutanaklar ve benzer suçlardan sabıkasının bulunmasını gerekçe göstererek, en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Sanık S.N. ise SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi.

MAHKEMEDEN KARAR

Mahkeme heyeti, dosyadaki delilleri ve yakalama tutanaklarını değerlendirerek "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçunun sabit olduğuna karar vermiştir. Bu kapsamda sanığa 18 yıl 9 ay hapis ve 187 bin 500 lira adli para cezası uygulanmıştır. Mahkeme, verilen cezanın miktarı ile kaçma şüphesini göz önünde bulundurarak sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetmiştir.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

