Sadettin Saran kayıtsız kalmadı: Musaba'ya lüks araç yolda
Fenerbahçe’nin Samsunspor’dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba’nın, Samsunspor forması giydiği dönemde 8 Aralık 2025 Pazartesi günü kiralık araçla seyir halindeyken aracı henüz bilinmeyen bir nedenle alev almış ve kullanılamaz hale gelmişti.
Olayda can kaybı yaşanmamış ancak araba tamamen yanarak küle dönmüştü.
SADETTİN SARAN KAYITSIZ KALMADI
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yeni transfer ettikleri Anthony Musaba için kayıtsız kalmadı ve harekete geçti.
BBO Sports'un haberine göre; Sadettin Saran, Musaba’ya lüks segmentte yer alan Audi A5 45 TFSI Quattro S Line hediye edecek.
YENİ KARİYERİNE ASİSTLERLE BAŞLADI
Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, sarı-lacivertli ekipteki ilk maçına eski takımı Samsunspor karşısında çıktı.
Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe'nin Samsunspor'u 2-0 yendiği maçta Musaba, 2 golün de asistini yaparak yeni kariyerine etkili başladı.