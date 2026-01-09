Sadettin Saran kayıtsız kalmadı: Musaba'ya lüks araç yolda

Fenerbahçe’nin Samsunspor’dan transferi Musaba, Sarı - Lacivertli formayla çıktığı ilk maçında tüm dikkatleri üzerine çekerken Sadettin Saran’dan sürpriz bir hamle geldi. Geçen ay Samsun’da aracı yanan Musaba’ya, Sadettin Saran son model lüks bir otomobil hediye etme kararı aldı.

Fenerbahçe’nin Samsunspor’dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba’nın, Samsunspor forması giydiği dönemde 8 Aralık 2025 Pazartesi günü kiralık araçla seyir halindeyken aracı henüz bilinmeyen bir nedenle alev almış ve kullanılamaz hale gelmişti.

Musaba'nın kullandığı araç alev topuna dönmüştü

Olayda can kaybı yaşanmamış ancak araba tamamen yanarak küle dönmüştü.

SADETTİN SARAN KAYITSIZ KALMADI

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yeni transfer ettikleri Anthony Musaba için kayıtsız kalmadı ve harekete geçti.

Sadettin Saran'ın Musaba'ya hediye edeceği Audi A5

BBO Sports'un haberine göre; Sadettin Saran, Musaba’ya lüks segmentte yer alan Audi A5 45 TFSI Quattro S Line hediye edecek.

Musaba Fenerbahçe ile çıktığı ilk maçta 2 asist yaparak yıldızlaştı

YENİ KARİYERİNE ASİSTLERLE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, sarı-lacivertli ekipteki ilk maçına eski takımı Samsunspor karşısında çıktı.
Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe'nin Samsunspor'u 2-0 yendiği maçta Musaba, 2 golün de asistini yaparak yeni kariyerine etkili başladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

