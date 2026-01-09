Son Dakika | Rıza Akpolat bir kez daha tutuklandı!

Son Dakika Haberi...Aziz İhsan Aktaş davasından tutuklu bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Boğaz’daki kaçak yapılaşmalar için "rüşvet istendiği" iddiasıyla çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından bir kez daha tutuklandı.

Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında tutuklanan ve 415 yıla kadar hapsi istenen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bir kez daha tutuklandı.

Rıza Akpolat'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Rüşvet istedi' diyen iş insanı, bakana 10 Milyon dolar vermişRıza Akpolat'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Rüşvet istedi' diyen iş insanı, bakana 10 Milyon dolar vermiş

Akpolat, "Boğaz’daki kaçak yapılaşmalar için rüşvet istendiği" iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bugün tutuklu bulunduğu cezaevinden İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

İKİNCİ KEZ TUTUKLANDI

Savcılıkça ifadesi alınan Akpolat, tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimlkiğine sevk edildi. Hakimlik karşısına çıkan Akpolat, "rüşvet" suçlamasıyla tutuklandı. Rıza Akpolat hakkında ikinci kez tutuklama kararı verilmiş oldu.

riza-akpolat-karar.png
Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında verilen ikinci tutuklama kararı

"BASKI VE TEHDİT İLE YÖNLENDİRİLEN KİŞİLERİN İFTİRALARI"

Rıza Akpolat, hakkında verilen ikinci tutuklama kararına ilişkin sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında, hakkındaki ikinci tutuklama kararını, dışarıya çıkma ihtimaline karşı alınmış "yedek önlem" olarak değerlendiren Akpolat, şunları söyledi:

"Kıymetli yol arkadaşlarım,

Bugün, tamamı baskı ve tehdit ile yönlendirilen kişilerin iftiralarından oluşan iddialar ile ikinci defa tutuklandım.

Belli ki bir yıldır beni, kişiliğimi, ailemi, partimi, her türlü onur ve haysiyetimizi hedef alan bir itibar cellatlığı ile yürüttükleri süreçten sonuç alamadılar.

Şimdi de gerçekler ortaya çıktığında dışarı çıkma ihtimalime karşı "yedek önlem" olarak bir başka dosyadan tutuklama yoluna gittiler.

Eksiği fazlası yok, suçum aşevi için bağış toplamakmış.

Kamuoyuna saygılarımla.

Rıza Akpolat

Silivri Zindanı | 9 Ocak 2026"

ekran-goruntusu-2026-01-09-225957.png
Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın X paylaşımı (9 Ocak 2026)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

