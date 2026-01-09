Rıza Akpolat'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Rüşvet istedi' diyen iş insanı, bakana 10 Milyon TL rüşvet vermiş

Halktv.com.tr - ÖZEL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında, "Boğaz’daki kaçak yapılaşmalar için rüşvet istendiği" iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Rıza Akpolat hakkında bir tutuklama talebi daha

BİR KEZ DAHA TUTUKLANMASI İSTENDİ

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü soruşturması kapsamında ocak 2025’te tutuklanan ve 415 yıla kadar hapsi istenen Akpolat, ifadesinin alınması için İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılık, Rıza Akpolat'ı tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Savcılığın sevk yazısında Akpolat’ın, bazı iş insanlarından rüşvet talep ettiğine ilişkin somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu öne sürdü.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Rıza Akpolat'ın savcılık ifadesine Halktv.com.tr ulaştı. Serdar Bilgili'nin 27 Kasım 2025 tarihinde savcılığa verdiği ifadede, "ruhsat işlemlerinin çözülmesi karşılığında belediyenin aşevine bağış adı altında 500 bin dolar istedi" iddiası sorulan Akpolat, bu iddiayı yalanlayarak, Serdar Bilgili'nin kendisiyle paylaştığı bir anısını anlattı.

"RÜŞVET" İDDİASINDA BULUNAN İŞ İNSANI BAKANA 10 MİLYON TL RÜŞVET VERMİŞ

Bilgili’nin zaman zaman kendisini ziyaret ettiğini belirten Akpolat, "Serdar Bilgi bir defasında bana Akaretler bölgesinde yaşadığı sıkıntıdan bahsetti. Bakanlığın sorun çıkardığını söyledi. Turizm Bakanı'nın arkadaşı olduğunu, buna rağmen 10 milyon dolar para istediğini, parayı verdiğini ancak işinin çözülmediğini, hem Turizm Bakanı'na hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sinkaflı sözler sarf ederek anlattı" dedi.

"HUSUMET BESLEDİĞİ İÇİN İFTİRA ATIYOR"

Belediyenin Akaretler bölgesindeki çevre düzenlemesi ve işgaller konusundaki tavrının Bilgili'yi rahatsız ettiğini söyleyen Akpolat, ifadesinde şunları kaydetti:

"Akaretler bölgesinde haksız işgallere son vermek istedik, vatandaşın da bu yönde bir talebi vardı. Yapacağımız çevre düzenlemesi üzerine Serdar Bilgili belediyeye ziyaretime geldi. Bölgeye çok yatırım yaptıklarını, bu düzenleme nedeniyle zarara uğrayacaklarını söyledi. Ben de talebini kabul etmedim. Bunun üzerine şahsıma husumet beslemeye başladı. Kendisinden istenilen ya da kendisinin vermiş olduğu bir para yoktur, yalan söylemektedir."