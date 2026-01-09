Rıza Akpolat hakkında bir tutuklama talebi daha

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasından Ocak 2025’te tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Akpolat'ın Boğaz’daki kaçak yapılaşmalar için “rüşvet istendiği” iddiasıyla bir kez daha tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk yazısı gönderdi.

Örgüt üyeliğinden suçlanan Rıza Akpolat örgüt üyesi listesinde yok

SAVCILIĞIN SEVK YAZISININ DETAYLARI

Akpolat’ın ibazı iş insanlarından rüşvet talep ettiğine ilişkin somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu öne süren Savcılık, ifadesi alınan şüpheliler Ozan İş ve Emirhan Akçadağ’ın beyanlarında Akpolat’ın görev süresi içinde imar ve ruhsat talebinde bulunan iş insanlarından para talep ettiği belirtildi.

Rıza Akpolat 'itirafçı oldu' iddiasına yanıt verdi

Dosyada yer alan iddialara göre, iş insanı Serdar Bilgili’nin 500 bin dolar, Beşiktaş’ta “İnari Omakase” isimli iş yerinin sahibi Aycan Akdağ ile tanık Sonat Sarper Ekşioğlu’nun ise toplam 2 milyon lira para vermek zorunda kaldıklarını beyan ettikleri aktarıldı.