Rıza Akpolat 'itirafçı oldu' iddiasına yanıt verdi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Beşiktaş Soruşturması” ya da “Aziz İhsan Aktaş Soruşturması” olarak anılan soruşturma kapsamında yürütülen davada tutuklanarak Silivri'ye gönderilmişti.

Tutukluluğunun 327. gününde bir yazı kaleme alan. Akpolat hakkındaki iddialara yanıt verdi.

RIZA AKPOLAT 'İTİRAFÇI OLDU' İDDİASINA YANIT VERDİ

Rıza Akpolat, şunları kaydetti:

"Sevgili komşularım, tutukluluğumun 327, gününde, Silivri Zindanı'ndan başta Cumhurbaşkanı adayımız ve İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere tüm belediye başkanlarımız adına hepinizi büyük bir özlemle, sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Komşularımdan, ailemden ve görevimden uzak geçen her günüm çok zor. Ancak geleceğe olan inancım, ülkemizin aydınlık yarınlarına umudum beni dimdik ayakta ve dirençli tutuyor. Sandıkta alamadıkları yetkiyi, türlü iftiralarla, yalan beyanlarla ve irademizi gasp ederek almaya çalışanlara karşı vereceğimiz en güçlü cevap: Daha çok çalışmak. Daha çok üretmek. Daha çok dayanışma içinde olmak. Burada, gece gündüz demeden hücremizi adeta okula dönüştürerek çalışıyoruz. Biliyoruz ki binleri için yolun sonuna gelinirken, bizim için yol yeni başlıyor.

Eğilmeden, bükülmeden, bir an bile şikayet etmeden, atılan her iftirayı tek tek çürüteceğimiz günü sabırla bekliyoruz. En önemli talebimiz ise, Duruşmaların TRT'de canlı yayınlanması. Partimizin bu yöndeki önergesi Meclis'te reddedilmiş olsa da süreç devam ediyor. 6 yıllık görev süremizde hesabını veremeyeceğimiz tek bir işe dahı imza atmadık. Her işlemimiz Sayıştay ve mülkiye müfettişleri tarafından yıllarca denetlendi, soruşturmaya konu olacak en küçük bir usulsüzlük bulunamadı.

Burada haksız ve hukuksuz şekilde tutulmamızın gerçek nedeni çok açıktır. Partimizdeki büyük değişimde üstlendiğimiz rol. Bugün karşı karşıya bırakıldığımız durum, gerçekleştirdiğimiz değişimin müesses nizamın bütün ayarlarını bozduğunu ve milletimize umut olduğumuzu gösteriyor.

Bilinsin ki ödediğimiz bedel boynumuza asılmış bir onur madalyasıdır. Yargılanmaktan korkmuyoruz. Haklılığımızın çok kısa bir zaman içinde tescilleneceğini biliyoruz. İtirafçı olduğuma dair uydurulan yalan nasıl kof bir iddianameyle çoktüyse hakkımda, çalışma arkadaşlarım ve ailem hakkunda üretilen tüm iftiralar da mahkeme sürecinde tek tek çökecektir. Bu mahkemede davadan beraat edeceğiz. Ve Allah'ın izniyle buradan başımız dik, alnımız ak, çok daha güçlu çıkacağız."