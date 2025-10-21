Rıza Akpolat'tan iddianameye tepki: Hakikat ve haysiyetimiz için savaşacağız

Yayınlanma:
Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, hakkında tamamlanan iddianameye sosyal medya hesabı X üzerinden tepki göstererek, belgelerin “soyut iddialar” ve tehdit altında alınan beyanlara dayandığını söyledi.

Kamuoyunda “Beşiktaş Soruşturması” ya da “Aziz İhsan Aktaş Soruşturması” olarak anılan soruşturmada hazırlanan iddianame, yaklaşık 10 ay sonra tamamlandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve cezaevinde bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, iddianameye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Akpolat açıklamasında, 31 Mart 2024 yerel seçimlerindeki başarılarına vurgu yaparak, Beşiktaş’ta tüm meclis üyelerini CHP’nin kazandığını hatırlattı ve sonrasında 'kara propaganda' ve 'hedef alınmalara' maruz kaldıklarına değindi. Akpolat, iddianamedeki delil ve ifadelere ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı:

"31 Mart 2024'te tarihi bir başarıya imza attık. Beşiktaş'ta ise tüm meclis üyelerini partimiz CHP kazandı. Bizlerle ilgili çok sayıda haber yapıldı, acımasız bir kara propagandaya maruz kaldık. İtibarımıza kast edildi, ailelerimiz dahi hedef haline getirildi. 'Bekleyin' dediler, bekledik. 'Göreceksiniz' dediler, gördük. Ne yaptığımızı, ne yapmadığımızı gayet iyi biliyoruz.

"HAKİKAT VE HAYSİYETİMİZ İÇİN SAVAŞACAĞIZ"

Tahmin ettiğimiz gibi, tamamı 'duydum, gördüm' diyorlar gibi soyut iddialarla başlayan ve tehdit altında yalan beyanla iftira atanların ifadeleriyle oluşturulmuş bir iddianame çıktı. Herkesin gördüğü üzere, soyut iddialar ve varsayımlar ile aylardır hücrelerimizde seçim kazanmanın bedelini ödüyoruz. Seçim meydanlarında çalıştık, kazandık. Şimdi mahkeme salonlarında tüm iftiralarla çarpışacağız. Hakikat ve haysiyetimiz için savaşacağız. Yine kazanacağız. Adalet kazanacak."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Türkiye
