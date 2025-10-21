Rıza Akpolat'tan iddianameye tepki: Hakikat ve haysiyetimiz için savaşacağız

Kamuoyunda “Beşiktaş Soruşturması” ya da “Aziz İhsan Aktaş Soruşturması” olarak anılan soruşturmada hazırlanan iddianame, yaklaşık 10 ay sonra tamamlandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve cezaevinde bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, iddianameye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Akpolat açıklamasında, 31 Mart 2024 yerel seçimlerindeki başarılarına vurgu yaparak, Beşiktaş’ta tüm meclis üyelerini CHP’nin kazandığını hatırlattı ve sonrasında 'kara propaganda' ve 'hedef alınmalara' maruz kaldıklarına değindi. Akpolat, iddianamedeki delil ve ifadelere ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı:

"31 Mart 2024'te tarihi bir başarıya imza attık. Beşiktaş'ta ise tüm meclis üyelerini partimiz CHP kazandı. Bizlerle ilgili çok sayıda haber yapıldı, acımasız bir kara propagandaya maruz kaldık. İtibarımıza kast edildi, ailelerimiz dahi hedef haline getirildi. 'Bekleyin' dediler, bekledik. 'Göreceksiniz' dediler, gördük. Ne yaptığımızı, ne yapmadığımızı gayet iyi biliyoruz.

"HAKİKAT VE HAYSİYETİMİZ İÇİN SAVAŞACAĞIZ"