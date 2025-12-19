Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi

Türkiye haftayı artan sıcaklıklarla kapatmaya hazırlanırken Meteoroloji GM, pazar günü itibariyle yağışlı havanın geri döneceğini duyurdu. Yurdun doğusu her yıl olduğu gibi karlı kış aylarına hızlı başlarken diğer kesimler bu yıl ılık geçmesi beklenen kış aylarına kar görmeden başladı.

Beklenen kar yağışı için daha önceden üzücü haberi veren Prof. Dr. Orhan Şen de özellikle İstanbul için Ocak ayının ikinci haftası için 'belki' demişti. Havada yaşanan değişimi gören Orhan Şen bu kez müjdeyi verdi.

Sıcaklık bir anda düşecek: Göz gözü görmeyecek

LAPA LAPA KAR YAĞDIRACAK BULUTLAR YÖN DEĞİŞTİRDİ

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların ortalamanın üzerinde sseyredeceği hafta sonu yağış beklenmediğini ifade ederken değişimin pazar gecesi başlayacağını söyledi.

Büyükşehirlerde kuvvetli yağmur beklendiğine dikkat çeken Şen, "İstanbul 15, İzmir 17, Ankara 9, Antalya 21, pazar Akdeniz ve Güney Ege Antalya kıyılarında kuvvetli yağmur var. İstanbul'a yağmur pazar gecesi geliyor hafta başı da devam ediyor. Sis ve pus ulaşımda 2-3 gün daha etkili olacak. Hava kirliliğini de artırıyor." dedi.

Beklenen kar yağışı için uzun vadeli tahminlerde değişiklik olduğunu ifade eden Orhan Şen, Akdeniz, Kıyı Ege, Güney Doğu haricindeki yerler için "Türkiye'de kar olasılığı arttı" dedi.

ORHAN ŞEN YILLARDIR DENK GELMEYEN İKİLİNİN MÜJDESİNİ VERDİ

"Yılbaşında kar görebilecek miyiz?" sorusunun cevabını veren Prof. Dr. Şen, müjdeli haberi verdi.

Yıllardır yılbaşına kar yağışı ile girmeyen İstanbul'u da tahminlerine dahil eden Şen şunları söyledi:

"Yılbaşında Türkiye'de kar olasılığı arttı. Yeni yıla kar ile girme olasılığı var. Akdeniz, Kıyı Ege, Güney Doğu hariç. Yılbaşı Marmara'ya kar yağışı görünüyor. İstanbul'da ısı adası etkisine rağmen kar yağacak mı? Daha 10 gün var değişebilir takipteyiz."