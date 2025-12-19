Sokak ortasında satırlı kavga! Dehşet anları kamerada

Sokak ortasında satırlı kavga! Dehşet anları kamerada
Yayınlanma:
İstanbul’un Avcılar ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışmalarına başlanan bir binada, hurdaları söken işçiler arasında kavga çıktı. İşçiler birbirlerine satırlarla saldırırken o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Ambarlı Mahallesi’nde kentsel dönüşüme giren bir binada meydana gelen olayda, boşaltılan ve yıkımına başlanması planlanan binada ikinci el olarak satılabilecek malzemelerin sökümüne başlandı.

İŞÇİLER ARASINDA KAVGA ÇIKTI!

Çalışmalar sırasında hurdaları söken işçiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Kızının eski sevgilisini bıçaklayarak öldüren baba hakim karşısına çıktıKızının eski sevgilisini bıçaklayarak öldüren baba hakim karşısına çıktı

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

istanbul-avcilarda-hurdacilarin-satirl-1070276-317596.jpg

DİĞER İŞÇİLERİ SATIRLA KOVALADI!

Kavga sokağa da taşarken işçilerden biri eline aldığı satırla diğer işçileri kovaladı. Çevredeki vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

'Şaka' dediler ikna olmadı: Bıçak çekip tehdit etti'Şaka' dediler ikna olmadı: Bıçak çekip tehdit etti

Kavga bir süre sonra sona erdi.

Kaynak:DHA

