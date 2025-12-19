Sokak ortasında satırlı kavga! Dehşet anları kamerada

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Ambarlı Mahallesi’nde kentsel dönüşüme giren bir binada meydana gelen olayda, boşaltılan ve yıkımına başlanması planlanan binada ikinci el olarak satılabilecek malzemelerin sökümüne başlandı.

İŞÇİLER ARASINDA KAVGA ÇIKTI!

Çalışmalar sırasında hurdaları söken işçiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

DİĞER İŞÇİLERİ SATIRLA KOVALADI!

Kavga sokağa da taşarken işçilerden biri eline aldığı satırla diğer işçileri kovaladı. Çevredeki vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Kavga bir süre sonra sona erdi.