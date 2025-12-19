'Şaka' dediler ikna olmadı: Bıçak çekip tehdit etti

Tuzla’da arkadaşlarına oyuncak silahla şaka yapmak isteyen genç ile durumu gerçek sanan bir başka motosiklet sürücüsü arasında çıkan kavga kask kamerasına yansıdı. Olayın ardından bıçak çekerek tehditler savuran sürücü gözaltına alındı.

Olay, 14 Aralık tarihinde Postane Mahallesi Rauf Orbay Caddesi üzerinde meydana geldi. 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü B.F.P., yol kenarında bekleyen arkadaşlarını fark edince yanlarına yaklaştı ve oyuncak silahını çıkararak onlara şaka yapmak istedi. Ancak bu sırada caddeden geçmekte olan 21 yaşındaki bir diğer motosiklet sürücüsü Ü.O., durumu gerçek sanarak duruma müdahale etti.

"ŞAKA" SÖZÜNE RAĞMEN BIÇAK ÇEKTİ

Durumun bir şakadan ibaret olduğunun ve silahın oyuncak olduğunun defalarca söylenmesine rağmen ikna olmayan Ü.O., yanındaki bıçağı çıkararak gruba yönelik tehditler savurdu. Küfrederek bıçağını savuran sürücünün gerginliği kask kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda, taraflar bir süre sonra bölgeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILINCA GÖZALTINA ALINDI

Olay anına ait görüntülerin sosyal medya platformlarında yayılmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Kask kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilen Ü.O., emniyet güçleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

