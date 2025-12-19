Safi Arpaguş o isimden vazgeçmedi: Üçüncü atamasını da yaptı!

Diyane İşleri Başkan Safi Arpaguş, müftülük döneminden bu yana kritik görevlere getirdiği o isimden vazgeçmedi. Müftülük görevindeyken vakıf harcamalarını organize eden Mehmet Fatih Sönmez'i önce müşavirlik görevine çeken Arpaguş, üçüncü atamasını da yaptı!

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, özel kalem müdürü olarak atadığı Atama Daire Başkanı Yusuf Tunç'un adı rüşvet parası olduğu iddia edilen paraları saydığı görüntüleri paylaşılan kurumun Mekke sorumlusu Ahmet Daştanbek ile anıldı.

Kurum içinde tepkilere neden olan Tunç, yeni görevinde 3 ayı dahi tamamlayamadan görevden alındı. Arpaguş, görevden aldığı Tunç'un yerine daha önce Diyanet'in dört istisnai müşavirliğinden birine atadığı Mehmet Fatih Sönmez'i getirdi.

ÜÇÜNCÜ ATAMASINI DA YAPTI!

Safi Arpaguş'un müftülük görevindeyken vakıf tarafından yapılan tüm harcamalarını organize eden isim olarak bilinen Sönmez'i devlet memurluğu yapmadan müşavirlik makamına getirmesi kurumda eleştirilere neden olurken dini öğrenimi olmaması da tepki çekmişti.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; müftülük dönemindeki görev ataması ve başkanlık dönemi görev atamasının ardından Sönmez'e bir görev ataması daha yapan Arpaguş yine kurum içinden tepki çekti.

Tunç’un görevden alınması başkanlık içinde, “Arpaguş hatasını fark etti” dedirtirken yerine Mehmet Fatih Sönmez’in getirilmesi de yine “Teamüllere aykırı atama” olarak yorumlandı.

Diyanet kaynakları, 18 Eylül’de başkanlığa atanan Safi Arpaguş’un başkanlığa halen hakim olamadığını savundu.

SAFİ ARPAGUŞ O İSİMDEN VAZGEÇMEDİ

Arpaguş’un “İstanbul Müftülüğü’nden kalma alışkanlıklarla” kurumu yönettiğini iddia eden Diyanet personeli, şunları söyledi:

“Herkes başkanın başarılı olmasını ve helallik alarak kurumdan ayrılmasını, kendisine olan müsbet bakışın kuruma yansımasını istiyor. Başkan ile kimsenin sorunu yok. Niyet kötü olmasa da stratejik hatalar yapılıyor. Devlet tecrübe ister, denge ister, akl-ı selim ister. Kurumdaki birimlerin yerlerini dahi bilmeyen birisini özel kalemine oturtması stratejik hataların devam ettiğini gösteriyor. Merkez teşkilatında iki bin çalışan var. Yüz kişiyi bile tanımıyor. Özel Kalem Müdürlüğü kurumun hafızası, başkanın gözü ve kulağıdır. Kurumu bilmeyen birisi bunu başaramaz.”

Diyanet kaynakları, Arpaguş'un kurumu yönetirken zorlandığını öne sürerken “Kurumu tanımadığı için hatalar yapan başkanın yakınlarına, ‘Diyanet beklediğimden daha zormuş’ dediğini duyuyoruz” yorumunu yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

