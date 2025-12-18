Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu

Milyonlarca emekli adayının kafası karışık. Yıl sonu yaklaşırken hesaplar sil baştan yapılıyor. "Dilekçeyi Aralık'ta mı versem yoksa Ocak'ı mı beklesem?" diyenler için tablo netleşti. Güncelleme katsayısındaki değişim nedeniyle, 2026'yı bekleyenleri büyük bir maaş kaybı bekliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre emekli aylıkları hesaplanırken kullanılan "güncelleme katsayıları" her yıl enflasyon ve büyüme rakamlarına göre yeniden belirleniyor. Bu teknik detay, emekli adayları için hayati önem taşıyor. Çünkü katsayı düştükçe, bağlanacak maaş da aşağı çekiliyor.

MAAŞI BELİRLEYEN KRİTİK FORMÜL

Emekli maaşını belirleyen temel unsur, çalışma hayatı boyunca SGK'ya bildirilen brüt maaşlar. Ancak iş sadece bununla bitmiyor. Aylık Bağlama Oranı (ABO) ve güncelleme katsayısı devreye giriyor.

'Emekliye seyyanen zam' davası yarın görülecek

Katsayı hesaplanırken şu formül uygulanıyor: "Bir önceki yılın enflasyonu + Bir önceki yılın büyümesinin yüzde 30'u / 100 + 1".

2025 İLE 2026 ARASINDAKİ UÇURUM

Hürriyet'ten Faruk Erdem'in haberine göre enflasyonun yüksek olduğu yılların ardından emekli olmanın avantaj sağlıyor. 2024 yılı enflasyonu yüksek olduğu için, 2025 yılı içinde (31 Aralık 2025'e kadar) dilekçe verenler, yaklaşık 1.4534'lük yüksek bir katsayıdan yararlanıyor.

Ancak 2025 yılı enflasyonunun (OVP tahminlerine göre) düşmesi beklendiğinden, 2026 Ocak ayında dilekçe verecekler için katsayı tahminen 1.2970'e gerileyecek.

AYNI PRİMLE 10 BİN LİRA FARK!

Aradaki farkı somut bir örnekle anlatan hesaplama, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Kök maaşı 20.000 TL olan bir vatandaşın durumuna göre:

2025'te Dilekçe Verirse: Güncelleme ve zamlarla birlikte aylığı 39.260 TL oluyor.

Emekliler 2026 yılında o ilde artık bu faturayı ödemeyecek

2026'da Dilekçe Verirse: Aynı primle alacağı maaş 29.312 TL'ye düşüyor.

Yani sadece bir ay beklemek, emekli maaşında yaklaşık 10 bin liralık kalıcı bir kayba neden olabiliyor.

MAAŞI YÜKSELTMEK İÇİN NE YAPMALI?

Uzmanlar, yüksek emekli maaşı için tek kriterin dilekçe tarihi olmadığını hatırlatıyor.

Yüksek maaşın şifreleri ise şöyle sıralanıyor: "Mevcut sistemde yüksek emekli maaşı alabilmek için öncelikle prime esas kazancı yani brüt maaşı yüksek tutmak gerekiyor. 1999 öncesi çalışmalar daha çok katkı yapıyor. Bir de dilekçe vereceğiniz yıl maaşınızı etkileyebiliyor. Öncelikle maaşınız SGK'ya tam bildirilmesini sağlayın."