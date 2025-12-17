'Emekliye seyyanen zam' davası yarın görülecek

Emekli Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz’in, 2023 yılında çalışan memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın emekli maaşlarına da yansıtılması talebiyle SGK’ya karşı açtığı dava, yarın Ankara 9. İdare Mahkemesi’nde görülecek.

Türkiye’deki milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren kritik bir hukuk mücadelesinde yarın karar aşamasına geliniyor. Emekli Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz, 2023 yılı Temmuz ayında kamu çalışanlarına "ilave ödeme" adı altında verilen ancak emeklilerin kapsam dışında tutulduğu seyyanen zammın, eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle hukuk süreci başlatmıştı. Çilesiz, ilk olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yazılı başvuruda bulunarak söz konusu zammın kendi maaşına da yansıtılmasını talep etmişti.

SGK’nın yasal süresi içinde bu başvuruya herhangi bir yanıt vermemesi, hukuken "zımni ret" sayıldı. Bunun üzerine Çilesiz, Ankara 9. İdare Mahkemesi’ne başvurarak SGK aleyhine dava açtı. Dava dilekçesinde, emeklilerin kazanılmış haklarının korunması ve maaş artışlarındaki adaletsizliğin giderilmesi gerektiğini vurgulayan Çilesiz, kurumun "emeklinin zam hakkını ödemediğini" ileri sürdü.

DOSYA DURUŞMALI OLARAK İNCELENECEK

Ankara 9. İdare Mahkemesi, dosyayı duruşmalı olarak inceleme kararı aldı. Yarın gerçekleşecek olan duruşmada tarafların savunmaları dinlenecek. Bu davanın sonucunun, benzer durumda olan milyonlarca emekli için emsal teşkil edebileceği ve hukuk sisteminde yeni bir yol açabileceği belirtiliyor.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

