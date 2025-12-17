AKP'nin kalesinde asgari ücret isyanı: "Gelsinler nasıl geçiniyoruz görsünler!"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılının asgari ücretini belirlemek için ikinci kez toplanmaya hazırlanıyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren toplantı öncesinde yurttaşlar, yetkililere çağrıda bulundu.

AKP'nin uzun yıllar boyunca yüksek oranda oy aldığı Trabzon'da konuşan bir yurttaş, "Seçim zamanı yanımıza koşan bakanlarımız gelsin, bir de asgari ücretlinin, emeklinin ne durumda olduğuna baksın" diyerek, "En düşük emekli maaşı 16 bin 800 lira. Alsınlar bu maaşı, bir geçinsinler bakalım nasıl geçiniyorlar, bize de öğretsinler" ifadesini kullandı" ifadelerini kullandı.

AKP'NİN KALESİ TRABZON'DA ASGARİ ÜCRET İSYANI

Trabzonlu yurttaşlar, asgari ücretin en az 30 bin TL olması gerektiğini, mevcut ücretlerle geçinmenin mümkün olmadığını vurguladı.

ANKA Haber Ajansı'ndan Esra Nur Pervan'a konuşan Burak Türker isimli yurttaş, insanların kira ödemeye yetişemediklerini ifade ederek, "En kötü bir 30 lira olmasını bekliyoruz. 30 bin liraya insanlara tabii ki geçinemez ama 30 bin lira bekliyoruz yani, en kötü o da. Tabii bize kalsa 40 bin lira olsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Dışarıdan biri gelse en kötü bir 50-55 bin lira alması lazım. Kiralar çok yüksek, kiraya yetişemiyor insanlar" dedi.

İsmini vermek istemeyen bir yurttaş ise devleti ve işvereni düşünmek gerektiğini ifade ederek, "Ya benim beklentim, herkes memnun kalsın. Herkese yeteceğe kadar yani. Orayı da zorlamayalım, bu tarafı da zorlamayalım. Herkesi düşünmek lazım, hükümet de düşünmek lazım, işvereni de. Bence 25 bin lira olması lazım. O kadar başka yukarı gidemez, o kadar verecekler" şeklinde konuştu.

YURTTAŞIN BEKLENTİSİ EN AZ 30 BİN TL

Murat Baki ise, asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini belirterek, "Valla beklentimiz aslında biraz yüksek ama bakalım neler alacak. 30'dan aşağı değil bence. Olmaması lazım o da en az. 30 bin lira kurtarmaz da... Bakalım, hayırlısı diyelim her şeyin" dedi.

"İNSANLAR GERÇEKTEN ZOR DURUMDA"

Sinan Yürük ise insanların çok zor durumda olduğunu belirterek, "Asgari ücretin de bir şekilde yükselmesi lazım yani. En tepede bir şey verilmesi lazım ki insanlar biraz da refaha ulaşsın. Valla bana sorarsan 28-30 civarı bir şey olması lazım. İnsanların geçim sıkıntısı fazla olduğu için biraz yüksek tutulması lazım" diye konuştu.

Seçim yaklaşmadığı için fazla bir zam yapılmayacağını belirten Recep Aydın, "Şu anda yüzde 30 gibi bir beklenti var ama ben yüzde 25 olabileceğini düşünüyorum. Seçim 2028'de... Cumhurbaşkanı seçimde yüksek verebilecek diye düşünüyorum" dedi.

"30 BİN, 35 BİN OLSUN İNSANLAR GEÇİNEMİYORLAR"

Mehalat Aygül ise insanların geçinemediğini ifade ederek, "Düşük buluyorum asgari ücreti. 30 bin olsun 35 bin TL olsun yani insanlar geçinemiyorlar. Ben kendim razıyım da geçinemeyenler için söylüyorum" ifadesini kullandı.

"BAYRAĞIMIZA CANIMIZ KURBAN AMA BİR EMEKLİYİ GÖR ASGARİ ÜCRETLİYİ DE GÖR"

Ev kiralarının 20 bin lira olduğunu, insanların geçinemediğini kaydeden Sebahattin Helaç ise şunları kaydetti: