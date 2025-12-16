Önce Ankara şimdi de İzmir! İktidarın emekliye reva gördüğü bu: Banyo ve tuvaletin olmadığı odalarda yaşamaya çalışıyorlar

2002'den bu yana iktidarda olan AKP'nin uyguladığı ekonomik politikalarının olumsuz etkilerini her kesim gibi emekliler de fazlasıyla hissediyor. 16 bin TL aylıkla hayatlarını idare etmeye çalışan çok sayıda emekli geçim sıkıntıısı çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde başkent Ankara'nın Ulus ilçesindeki otellerde emeklilerin yaşamaya çalışması gündeme bomba gibi düşmüştü. Aynı manzaranın İzmir'de de olduğu görüldü.

Mehmet Şimşek: Çalışanın ve emeklinin hep yanında olduk!

EMEKLİLER ÖMÜRLÜK CHECK-IN YAPTIRIYOR

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Basmane semtindeki otellerde kalanların çoğunun emekli yurttaşların olduğu görüldü. Ege'de Son Söz Gazetesi'nden Dilan Çelikten ve Ozan Ekiz'in haberine göre; geceliği 200 – 350 TL arasında değişen odalarda emekliler ‘ömürlük check-in’ yaptırıyor.

Tek bir oda içerisinde belli bir yaşın üzerindeki insanlar, hayatlarının tek dört duvarı arasında yaşam mücadelesi veriyorlar. Otellerin çoğunda ise ne banyonun ne de tuvaletin olduğu odalar bulunuyor.

Ortak kullanım alanlarında ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Otele ödeyecek parası olmayanlar ise kaldırım taşlarını kendisine yastık yapıyor.

Ucuz otellerde emekli yaşamı

BEDAVA VERİLEN YEMEKLERİN PEŞİNDELER

Basmane’de otel işleten bir işletmeci, otel misafirlerinin genelde akşam belli bir saatten sonra geldiğini ve o saate kadar yemek yiyebilecekleri yer aradıklarını veya yaşı kaç olursa olsun ek iş yapmaya çalıştıklarını anlattı. İşletmeci "Akşamları geliyorlar. Bedava verilen yemeklerin peşindeler. Kent lokantalarını tercih ediyorlar. Emekli aylığı veya yaşlı maaşı alıyorlar. Ek iş yapıyorlar, incik boncuk satıyorlar. Yevmiyeye gidiyorlar" dedi.

5 BİN LİRA İLE GEÇİNMEYE ÇALIŞAN EMEKLİ YEMEĞİNİ CAMİDEN ALIYOR

Basmane’nin dar sokaklarında gezerken bu otellerin bazı zamanlardaki misafiri olan 73 yaşındaki Ahmet Güvercin ise aldığı 5 bin TL ile geçinmeye çalıştığını şöyle anlattı:

"Sigara, alkol kullanmıyorum. 5 bin TL ile geçinmeye çalışıyorum. Burada arkadaşım yemek veriyor, meydanda çorba veriyorlar, camide yemek veriyorlar, böyle besleniyorum"

KALDIRIM TAŞLARINI KENDİSİNE YASTIK YAPIYOR

Kaldırım taşlarını kendisine yastık yapan Güvercin, "Evliydim, karımdan ayrıldım. İki çocuğum vardı, onlar benimle konuşmuyor. Bazen buradaki otellerde kalıyorum. Bazen sokaklarda kalıyorum. Bazen arkadaşımın evine gidiyorum. Hiç yardım başvurularında bulunmadım" dedi.

"5 BİN DEĞİL DE 7 BİN VERSELER EKMEĞİMİZİN İÇİNE KÖFTE KATARDIK"

Aldığı paranın biraz fazla üstüne çıksa daha rahat bir hayat yaşayabileceğini anlatan Güvercin, son olarak şunları söyledi:

"5 bin TL az ama ne yapalım? Kim bize fazla verecek? Var mı verecek kimse? En azından 7-8 bin TL olsa rahatlarım. Ekmeğimizin içine köfte katar yerdik."

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Göktaş

BAKAN "BELKİ BAŞKA NEDENLERLE ORADA KALIYORLARDIR" DEMİŞTİ

DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılı. Koçyiğit, Ankara Ulus’ta tek kişilik odalarda kalan emeklilerle ilgili haberi hatırlatarak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Göktaş’a “Haberi okudunuz mu?” diye sormuştu.

Göktaş'ın "Biz gittik oraya, gittik" yanıtını vermesi üzerine Koçyiğit, “Niye insanlar tek kişilik odalarda kalıyor? Niye evde kalamıyorlar? Niye bir emekli ev kiralayamıyor? Niye başkasının emeklisi gelip Türkiye’de Kapadokya’yı geziyor da bizim emeklimiz kendisine bir ev kiralayamıyor?" sorularını yöneltmişti.

Bakan Göktaş ise Koçyiğit’in sorularına, "Belki başka nedenlerle orada kalıyorlardır" şeklinde yanıt vermişti.