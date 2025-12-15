Ucuz otellerde emekli yaşamı

YÖN/FİKRET BİLÂ

Ankara’nın Ulus semtindeki ucuz otellerde kalan emeklilerin hayatta kalma mücadelesine ilişkin haberler yürekleri dağladı.

Haberleri okuyan okurların birçoğu sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda gözyaşlarını tutamadıklarını ifade ettiler.

Eşlerini kaybetmiş, eşlerinden ayrılmış, kimsesiz kalmış veya kimsesiz bırakılmış, yaşları ilerlemiş erkek emekliler, maaşları bir ev kiralamaya yetmediği için, Ankara Ulus’ta geceliği 200 liraya, 400 liraya veya 600 liraya otel odalarında kalıyorlar.

Emekli maaşları 16 bin 800 lira.

Otele, kaldıkları odaya göre 6 bin lira ile 13 bin lira arasında para ödüyorlar.

Odalarda tuvalet ve banyo yok.

Yedikleri ekmek-peynirle öğünleri geçiştiriyorlar.

Sağlıklı beslenecek paraları yok.

Gündem sürekli siyasi tartışmalarla dolu olduğu için Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olan emeklilerin geçim derdi kamuoyunda çoğu kez yer bulamıyor.

Genç meslektaşlarımız, Oksijen gazetesinden Mine Şenocaklı ve Halk TV’den Hazal Aktaş’ın söz konusu emeklilerle ilgili haberleri ve söyleşileri toplumda büyük ilgi gördü.

Güzel bir gazetecilik örneği vererek önemli bir sorunu gündeme taşıdıkları için iki meslektaşımızı da kutluyorum.

Oksijen’den Mine Şenocaklı’ya konuşan bir otel sorumlusu şu bilgiyi veriyor:

“Özellikle son birkaç yıldır emekli sayısında ciddi artış var. Bizim otelde bir aylık konaklama yaklaşık 13 bin lira... Odalarda banyo ve tuvalet yok ama 24 saat sıcak suyumuz akıyor. Banyolu odalarımız da var ama onların geceliği 600 lira. Yine de kiradan daha uyguna geliyor emeklilere...”

Asgari ücrete, memurlara ve emeklilere yapılacak maaş zammının konuşulduğu şu günlerde gündeme yansıyan bu haber devletin ilgili kurumlarını harekete geçirmeli.

Anayasada Türkiye Cumhuriyeti’nin bir “sosyal devlet” olduğu yazıyor.

Eğer Türkiye bir sosyal devletse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ucuz otel odalarında hayatta kalmaya çalışan, yaşı ileri bu emeklileri otelden kurtarıp, bütün ihtiyaçlarının karışlandığı bakım evlerine almaları gerekir.

Sosyal devlet olmanın bakanlığa yüklediği görev budur.

Eğer ilgili bakanlıklar bu sorunla ilgilenmiyorsa aynı görevi Ankara Büyükşehir Belediye’si de yapabilir.

Söz konusu emeklileri sosyal belediyecilik anlayışının bir gereği olarak belediyeye ait bakım evlerine, sosyal tesislere alabilirler.

Bu hizmeti Ankara’da ilçe belediyeleri de verebilir.

Ucuz otel odalarında yaşamaya çalışan emeklilerimizle ilgili haberler kamuoyuna yansıdıktan sonra ilgili bakanlıkların veya belediyelerin soruna çözüm bulduklarına ilişkin bir bilgi kamuoyuna yansımadı.

Eğer emeklileri yaşlı bakım evlerine veya kamu kuruluşlarının sosyal tesislerine aldılarsa sorun yok.

Eğer almadılarsa hemen almaları gerekir.

Sosyal devletin de sosyal belediyeciliğin de gereği budur.

Aksi halde ucuz otel odalarında yaşama tutunmaya çalışan emeklileri kaderlerine terk etmek ağır sorumluluk doğurur.