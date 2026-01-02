Yeni Yıldan Beklentiler

YÖN/FİKRET BİLÂ

Kötü bir yılı geride bırakarak yeni yıla girdik.

Her yeni bir umuttur.

Türkiye’nin en büyük partisi CHP yeni yıla Silivri’de girdi.

Milletvekilleri ile tutuklu belediye başkanları ve bürokratların aileleri yeni yıla girerken, Silivri cezaevinin önünde yaktıkları ateşin etrafında söz çalıp türkü söyleyerek tutukluların serbest bırakılmasını istediler.

2026’ya bu umutla girdiler.

Halkın umudu da Türkiye’nin 2026 yılında hukuk devleti ilkesine dönmesi.

Tutuklu belediye başkanlarının, bürokratların, gazetecilerin serbest bırakılması.

Hukukumuzun temel ilkesi olan tutuksuz yargılamanın yeniden esas olması.

Demokratik kurullardan ve hukukun üstünlüğünden uzaklaşan Türkiye’nin yeniden anayasada belirtilen devletin temel niteliklerini esas alıp, uygulamaya koyması.

Bu ilkelerden vazgeçmesinin yarattığı mağduriyetlerin ortadan kaldırılması.

Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanması.

Vatandaşın 2026’da en önemli beklentilerinin başında geçim derdinin çözülmesi geliyor.

Açlık sınırının altında maaş alan asgari ücretliler ve en düşük maaşı alan emekliler maaşlarının yükseltilmesini bekliyorlar.

Keza en düşük maaşı alan emeklilerin de beklentisi bu yönde.

Yılın ilk haftasında memur ve emekli maaşlarına yapılacak artış belli olacak. Memur ve emeklilerin bir beklentisi de maaşlarına seyyanen zam yapılması.

Çocukların yatağa aç girmemeleri de 2026 yılından beklenenler arasında.

Keza öğrencilere okullarda bir öğün yemek verilmesi beklentisi de var.

Ancak bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı’ndan hiç ses çıkmıyor.

Üniversiteyi bitirmiş ama iş bulamayan gençlerin aileleri de çocuklarının iş bulmak amacıyla yurtdışına gitmelerini önlemek için acil iş olanakları yaratılmasını bekliyorlar.

Her yılbaşından sonra başlayan zam furyasının bu yıl durması da en büyük beklentilerden biri.

Ancak yılın ilk gününde aksine fiyat artışları gelmeye başladı.

İktidardan gelen mesajlar, 2026 yılında da tercihin emekçiden, emekliden yana olmadığını gösterdi.

Bu tercih 2026 bütçesine de yansıdı.

Bütçenin en büyük harcama kalemi faiz ödemeleri.

Hemen ardından müteahhitlere garanti edilen ödemeler geliyor.

Köprülere araç garantisi, havaalanlarına yolcu garantisi veren iktidar, araç ve yolcu sayısı verilen sözün gerisinde kalırsa aradaki farkı Hazine’den ödeyecek.

Vatandaşın vergileri yine sermayeye gidecek.

Yük yine emekçinin sırtına binecek.

Vatandaş da elbette bunun farkında.

Ama sorunların 2026 yılında çözülmesini umut ediyor.

Ne de olsa umut fakirin ekmeği.