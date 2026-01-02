IŞİD saldırısında istihbarat ve operasyon zafiyeti mi var?

Yalova’da, üç polisimizin şehit olduğu IŞİD saldırısında evden sağ çıkarılan altı kadın ve beş çocuk ile yaralı polislerin vereceği ifadeler terör eylemini aydınlatacak bilgiler sunabilir.

Saldırıdan sonra gözaltına alınan 150 civarında selefi ve tekfircinin anlatacakları da hayati değerde.

Çünkü bunlar arasında ölü ele geçirilen altı IŞİD’nin hoca diye bağlı olduğu şüpheliler ile aynı mescitte ders alıp namaz kıldıkları örgüt sempatizanları var.

Daha şimdiden kritik bilgilerden söz ediliyor.

Adliye kaynaklarından öğrendiğim kadarıyla evden el bombası ve el yapımı patlayıcı çıktığı iddia ediliyor. Eğer bu bilgi doğruysa, IŞİD’çilerin büyük bir saldırıya hazırlanırken baskın yediği sonucu çıkar.

Bu ihtimali güçlendiren bir iddia daha var: Ölü ele geçirilen altı IŞİD’çinin de yer aldığı WhatsApp grubunda saldırıdan bir gün önce, 28 Aralık’ta, cihada dair paylaşım yapıldığı kaydediliyor.

Aynı gün Yalova’daki IŞİD hücresinden bir kişinin eve giderek içeridekileri eylem düşüncesinden vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştığı iddia ediliyor.

Gerçekten, öyle mi?

Altı IŞİD’çi saldırıya hazırlık mı yapıyordu?

Nasıl bir eylem gerçekleştireceklerdi?

Silahları ve patlayıcıları nereden ve kimden temin ettiler?

Gece 2’de arama

Öte yandan, üç polisin şehit verildiği saldırıda bir dizi zafiyet dikkat çekiyor.

Madde madde anlatalım.

-Üç polisin bir arama kararıyla saat 2’de eve gittiği belirtiliyor. Normalde polis saat 2’de aramaya gitmez. Neden günün ışıması beklenmedi de gece karanlığında kapı çalındı? Savcılığı acele etmeye mecbur eden nedir? Hangi gerekçeyle arama kararı alındı? Bu gerekçeler arasında evde silah veya patlayıcı bulundurma ya da silahlı eylem iddiası var mı? Yoksa neden gece 2’de gidildi?

İstihbarat zafiyeti

-Ölü ele geçirilen IŞİD’çiler polis tarafından bilinen ve tanınan kişilerdi. Ev de muhtemelen gözetim altındaydı. Çünkü IŞİD’çilere ait İstikamet Kitabevi, evin bulunduğu İsmetpaşa Mahallesi’nde. Nasıl oldu da IŞİD’çilerin eve silah ve patlayıcı yığdığı fark edilemedi?

Silahlı direniş ihtimali

-Ölü ele geçirilen beş IŞİD’çinin de sanıkları arasında olduğu, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şu tespit yapılıyor:

“Önümüzdeki süreçte ülkemizin içerisinde bulunduğu bölgede yaşanacak gelişmelere göre DEAŞ’ın alabileceği eylem kararlarına binaen bölgemizde/ilimizde gerçekleştirilmesi muhtemel terör eylemlerine karışabilecekleri…”

İddianamede, saldırganlardan Haşem ve Mehmet Cami Sordabak’ın babalarını kafir ilan ederek, annelerinden ayırmak istedikleri ve bu yüzden kardeşlerine ateş ettikleri belirtiliyor.

Bu bilgiler göz önünde bulundurularak, evden ateş edilebileceği ve silahlı direniş gösterilebileceği hesap edilmedi mi?

PÖH beklenmeliydi

-Normalde bu tür arama, baskın ve operasyonlarda Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri öncü olarak içeri giriyor. Ardından Terörle Mücadele ekipleri görev alıyor.

Yalova’da PÖH bulunmadığı için Terörle Mücadele Şubesi’nden yedi memur ve bir bekçi gönderildi.

Şehit polisler emekli olmak üzereydi; Turgut Külünk 50, Yasin Koçyiğit 49, İlker Pehlivan 47 yaşındaydı. Operasyonel görevler için yaşları uygun değildi. Bazılarının arşivde çalıştığı iddia ediliyor.

Çatışma başladıktan sonra Bursa’dan PÖH timleri, Yalova’dan jandarma komandolar çağrıldı.

Bu, operasyondan önce yapılamaz mıydı?

PÖH’ler ve komandolar hazır edildikten sonra aramaya gidilemez miydi?

Çelik yelek, TOMA ve termal

-İddia o ki polisler kapıyı çaldığında bir kadın pencereye çıkıp “Kafirlere kapıyı açmıyoruz” diye bağırdı. Ve ardından çocukları kendilerine siper ettiler. Ardından polisler camlardan çapraz ateşe tutuldu. Önce pompalı tüfeklerle, sonra da silahlarla ateş edildi. Üç polis ilk anda ağır yaralandı. IŞİD’çiler ışıkla bahçeyi aydınlatarak, ateş etmeyi sürdürdü.

Emniyet kaynakları polislerde çelik yelek, zırhlı araç, TOMA, gece görüş dürbünü ve termal kamera bulunmadığını ifade ederek, “Hem İstihbarat’ın hem de operasyonu planlayanların zaafiyeti var” diyor.

Üç polisin şehadetine yol açan zaafiyetin bir bedeli olmayacak mı?

Kimse görevden alınmayacak…

Kimse sorumluluk üstlenip istifa etmeyecek mi?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bilmem şu kadar IŞİD’çi gözaltına alındı diye tweet atınca, terörle mücadele görevini yerine getirmiş mi sayılacak?

Bülent Arınç’ın Yalova uyarılarına kulak asmadılar Geçen gün Halk TV’deki ‘Para Siyaset’ programımızda Yalova saldırısını etraflıca anlattım. Program bitiminde eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’tan mesaj geldi. Programımızı izlemiş. Telefonda sohbet ettik Arınç’la. Arınç, 2015 yılında AK Parti Bursa Gençlik Kolları 4. Olağan Kongresi’ndeki sözlerini hatırlattı. Arınç, bu kongrede Yalova’ya dikkat çekerek, şu uyarıda bulunmuştu: “Zannetmeyin ki DAEŞ’e katılanlar sadece Avrupa’nın Amerika’nın bazı ülkelerinden veya Çeçenistan, Kazakistan’dandır. Çok yakınımızdan, Yalova’dan, bir başka yerden… Sayılarının bin civarında olduğunu zannettiğimiz gençler de aldatılarak götürülüyor.” Suikast girişiminden son anda vazgeçtiler Arınç, bu uyarıyı Yalova’da tanıklık ettiği iki olaydan kaynaklı dile getirdiğini anlattı. İlk hatırası 2011 yılından. Arınç, şöyle diyor: “Meclis Başkanı oldum. Yalova’daki Atatürk Köşkü’ne gittim. İçişleri Bakanı Beşir Atalay aradı. ‘Emniyet müdürünün seninle görüşmesi lazım’ dedi. Emniyet müdürü ‘Cezaevindeki cihatçılardan birinin mektubunu ele geçirdik’ dedi. Mektubu okudu. Adam neredeyse kafir diyor bize. Diyor ki, ‘Arınç’ın Yalova’ya geldiğini tespit ettik. Talimat verdik, ‘Birşey yapın.’ Beni takibe almışlar. Korumaları fazla görmüş, eylem yapmamışlar. Diyor ki, ‘Takibe devam edeceğiz.’ Müdüre ‘Ne yapacaksınız’ dedim. ‘Takibe alıyoruz’ dedi. ‘Böyleleri Yalova’da var mı’ dedim. ‘Yurt dışına gidip gelenler var, kimisi Gürcistan’a, kimisi Çeçenistan’a gidiyor’ dedi. ‘Sizler ne yapıyorsunuz’ dedim. ‘Biz takipteyiz’ dedi. O takipte sadece! (Gülüyor)” ‘Takibat yok’ Arınç, bir başka tarihte bayram ziyareti için gittiği Yalova’daki Kurtköy’de selefilerle karşılaştığını belirterek, şunları söylüyor: “Caminin önünde çay bahçesi var. Bir masada dört sakallı adam kendi aralarında konuşuyor. Bizimle ilgilenmez görünüyorlar. Dedim ki ‘Neden bayramlaşmaya gelmediler?’ Muhtar dedi ki, ‘Bunlar camisiz, cemaatsiz adamlar. Devletin imamı namaz kıldırıyor diye namaz kılmazlar.’ Masalarına gittim. ‘Bayramınız kutlu olsun’ dedim. Kafalarını çevirmeye çalıştılar. Kalktılar, gittiler. Hayatım boyunca rastlamadığım bir şey. Muhtara dedim ki ‘Bu fikirleri nereden aldılar?’ Dedi ki ‘Safran köyünde şeyhleri var, bunları o zehirliyor.’ ‘Ona karşı ne yapıyorsunuz?’ dedim. ‘Ne yapacağız, saçlı sakallı adamlar’ dediler. Birinci olaydan Beşir Atalay’ın haberi oldu. İkincisini Muammer Güler’e söyledim. ‘Biz de duyuyoruz’ filan diye gevezelik yaptı. Dedim ki ‘Takip edin bunları, ileride başka şeyler yapabilirler.’ Böyle bir eylem gelmedi aklıma doğrusu. Ben Safran köyünde zararlı fikirleri yayanlarla ilgili birşeyler söylemişim. Ama bunlar bugüne kadar takibat görmezler. Biz başkalarını takip ediyoruz herhalde!” Mücadele etmek lazım Arınç, selefiliğin zararlı bir fikir olduğunu, ona karşı mücadele etmek gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam ediyor: “IŞİD diyoruz ama bunların temelinde selefilik ve haricilik var. Silah var, zorbalık var, cebir var, şiddet var. Her şeyi meşru görmek var. Bunları İslam ve cihat adına yapmak var. Diyanet de görevini yapamıyor. Bir taraftan Cübbeli Ahmet, bir taraftan onun karşıtları, birbirleriyle kedi köpekle oynar gibi oynuyorlar. Bunlar da İslam’ı temsil etmiyor. Saçından sakalından başka sünnete dair bir şey yok bunlarda. Ama karşı da çıkamıyorsunuz. Dindar görünümleri veya fikirleri, namaz kılmaları, Kuran okumaları ve cihat kelimelerini benimsemeleri onlara kötü gözle bakmamıza neredeyse engel oluyor. Ama bu fikirler zararlı. Bunlarla mücadele etmek lazım.” Masa, kasa, nisa Arınç’a son olarak, muhafazakar kimlik ya da İslamcı görüşten gelen Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci’nin adlarının karıştığı uyuşturucu soruşturmasına dair düşüncelerini sordum. Bu örnekler üzerinden muhafazakar aile çocuklarının yozlaştığının, para ve cinsellik sınavını kaybettiğinin söylendiğini kaydettim. Arınç, İslami kesimde geçmişten beri kullanılan ‘masa, kasa ve nisa (kadın)’ tabiriyle karşılık veriyor. Arınç, şöyle konuşuyor: “Mehmet Akif Ersoy ismini duydukça rahmetliye olan saygımızdan utanıyorum. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hep hüsnü zanda (iyi niyet) bulunduk. Bize karşı çok saygılıydı. Özel hayatındaki sapmaların bu devirde olabileceğini düşünüyorum. Çünkü yaşadığımız devir çok kötü bir devir. Özellikle cinsellik, uyuşturucu, bol paraya kavuşma noktasında imtihanı kaybeden çok insanımız var. Üzülüyorum bu hale düşmüş olmasına. Masa, kasa, nisa! İmtihanı kaybetmek için önümüze çıkan en büyük sınavlar bunlar.”