Cebinizdeki en büyük para aslında en küçük paraysa!..

İktisat bilimiyle uğraşanlar ne der bilmem ama siyaset bilimine, sosyolojiye bulaşarak 46 yıldır gazetecilik yapan birey olarak şunu söylerim:

O ülkenin ekonomisi batmıştır…

O ülke kolay kolay iflah olmaz…

Ne demek istediğimi izah edeyim…

Bir lira var mı?

Yok…

Kağıt üstünde var ama aslında yok…

Paradan altı sıfır attıkları dönemde Erdoğan WC’ler bir milyon liraydı bir lira yaptık diye öğünmüştü ya… Şimdi bir lira yok…

Bir lira yok da beş, lira on lira var mı?

O da yok… Yirmi lira yok, elli lira yok…

Yüz lira bile yok…

En yakın ATM’sine gidin 350 lira isteyin; vermez… Çünkü kasasında yüz lira, elli lira yoktur…

Ne var?

200 lira var… İste 200 lira iste 400 lira; verir…

İste 220 lira, 230 lira; veremez…

O paralar tedavülden fiilen kalktı…Yeni asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenmiş… Git ATM paranın tamamını iste verir mi?

Veremez… Çünkü 75 lira diye bir para kalmadı. 50 kuruş zaten buhar oldu…

İstanbul’da taksiye indi bindi ücreti 175 lira. Bu yıl 200 olacak veya aşacak. Yani cebinizdeki en yüksek para ile indi bindi yapacaksınız!..

AKP iktidarı TL’den altı sıfır atmakla övünüyor ya bir sıfırı geriye koydu. Bu yıl ikinci sıfırı da koyacak…

Korkarım 200 lira 20 lira seviyelerine düşecek… Et fiyatlarına baktığınızda düştü de zaten…

Cebinde 200 lira olmayanın cebinde parası yok demektir… 2017 yılında geçtiğimiz rejim bizi bu hale getirdi.

Diyeceksiniz ki 200 lira yeni rejim öncesinin 20 lirasına denkse neden 500 liralık banknot çıkarmıyorlar?

Çıkarsalar ekonominin iflas ettiğini kabul etmiş olacaklar da ondan

Şimdilik TÜİK, MÜİK rakamlarıyla durumu idare etmeye çalışıyorlar…

Ama onlar da biliyor ki…

AKP’nin…

Akil adamları dillendirmeye başladı…

Gazetecileri söylenmeye başladı

Milletvekilleri alçak sesle konuşmaya başladı…

Akademisyenleri kıvırtmaya başladı…

Kimse itiraz etmesin, itiraz eden varsa rakamları önümüze döksün… Gerçek şu: Büyük ekonomik buhranın, paramızın pul olmasının müsebbibi bize dayatılan rejimdir… Cumhurbaşkanlığı hükümet Sistemi adı verdikleri rejim değişmeden düzlüğe çıkamayız…

