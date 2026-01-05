Son Dakika | Serdar Bilgili gözaltına mı alındı? Holdingden açıklama geldi

Son Dakika | Serdar Bilgili gözaltına mı alındı? Holdingden açıklama geldi
Yayınlanma:
Son dakika.... Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili'nin gözaltına alındığı iddia edildi. Bilgili Holding, iddiaya yanıt vedi.

Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili hakkında ortaya atılan gözaltı iddialarına ilişkin şirketten açıklama geldi.

Bazı sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde, Serdar Bilgili’nin ABD dönüşünde havalimanında gözaltına alındığı öne sürüldü. İddialar üzerine Bilgili Holding, yazılı bir açıklama yaparak söz konusu haberlere yanıt verdi.

Holding, iddiaların gerçek dışı olduğunu söylerken ilgili paylaşımlar hakkında hukuki süreç başlatılacağını da duyurdu.

screenshot-2026-01-05-at-08-08-07-bilgili-holding.png

Holdingden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Serdar Bilgili kimdir?Serdar Bilgili kimdir?

"Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili hakkında bazı mecralarda yer alan gerçek dışı haberler nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur. Bugün gerek sosyal medya gerekse bazı internet sitelerinde, iş insanı Serdar Bilgili'nin ABD dönüşü havalimanında gözaltına alındığı yönünde ortaya atılan iddialar tamamen asılsızdır. Söz konusu haberler hiçbir somut bilgiye dayanmamakta, gerçeği yansıtmamakta ve kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır. Paylaşılan içeriklerin gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bu asılsız iddiaları ortaya atan ve haberleştirenler hakkında yasal çerçevede gerekli adımlar atılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Türkiye
İranlı uyuşturucu baronunun cinayetinde akü fabrikası sahibi de çıktı!
İranlı uyuşturucu baronunun cinayetinde akü fabrikası sahibi de çıktı!
MGM uyardı rüzgar çok sert vuracak! Çatılar uçacak ağaçlar devrilecek
MGM uyardı rüzgar çok sert vuracak! Çatılar uçacak ağaçlar devrilecek