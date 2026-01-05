Son Dakika | Serdar Bilgili gözaltına mı alındı? Holdingden açıklama geldi

Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili hakkında ortaya atılan gözaltı iddialarına ilişkin şirketten açıklama geldi.

Bazı sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde, Serdar Bilgili’nin ABD dönüşünde havalimanında gözaltına alındığı öne sürüldü. İddialar üzerine Bilgili Holding, yazılı bir açıklama yaparak söz konusu haberlere yanıt verdi.

Holding, iddiaların gerçek dışı olduğunu söylerken ilgili paylaşımlar hakkında hukuki süreç başlatılacağını da duyurdu.

Holdingden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

