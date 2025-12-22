İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında ifade veren gizli tanık, Ela Rümeysa Cebeci'nin Sadettin Saran, Okan Bayülgen ve işadamı Serdar Bilgili ile birlikte olduğunu açıklamıştı.

Peki ismi geçen Serdar Bilgili kimdir?

SERDAR BİLGİLİ KİMDİR?

Türk iş dünyasının ve spor camiasının yakından tanıdığı isimlerden olan Serdar Bilgili, 21 Temmuz 1963 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Robert Koleji’nden mezun olan Serdar Bilgili, lisans eğitimini Amerika Birleşik Devletleri’nde Redlands Üniversitesi’nde işletme ve fotoğrafçılık alanlarında tamamladı.

Gayrimenkul ve turizm sektörlerinde yatırım ve proje geliştirme çalışmaları yürüten Bilgili Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Bilgili, aynı zamanda Türkiye ve ABD’de gayrimenkul yatırımlarına odaklanan BLG Capital’ın da kurucusudur.

Serdar Bilgili Beşiktaş'ta başkanlık yaptı mı?

Fotoğrafçılıkla da yakından ilgilenen Bilgili, ABD’de iki ayrı fotoğraf sergisi açtı. 2007 yılında İstanbul’da sanatseverlerle buluşturduğu “Engellere Rağmen…” adlı sergide yer alan çalışmalar, Ocak 2008’de aynı isimle yayımlanan bir kitapta bir araya getirildi. Nişantaşı’nın simge isimlerini siyah-beyaz portrelerle yansıtan “Nişantaşı Portreleri” adlı açık hava fotoğraf sergisi ise 2018 yılının Ağustos ve Eylül aylarında Valikonağı Caddesi’nde ve Bilgili’nin geliştirdiği VK108 rezidans projesinin dış cephesinde sergilendi.

BEŞİKTAŞ'TA BAŞKANLIK YAPTI

Serdar Bilgili, 1992-1998 yılları arasında Süleyman Seba’nın başkanlığı döneminde Beşiktaş Yönetim Kurullarında kesintisiz görev aldı. Bu süreçte kulüp bünyesinde Genel Sekreterlik ve Basın Sözcülüğü görevlerini üstlendi.

26 Mart 2000’de gerçekleştirilen olağan seçimde Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı’na seçilen Bilgili, yarışta Hasan Arat’ı geride bırakırken Nevzat Demir üçüncü sırada yer aldı. Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra teknik direktörlük görevine Nevio Scala’yı getirdi. Sezon boyunca şampiyonluk mücadelesi veren siyah-beyazlı ekip, son haftalarda yaşanan kritik puan kayıpları sonrası yarıştan koptu. 31 Mart 2002’de yapılan seçimlerde ise 7 bin 363 geçerli oyun 4 bin 78’ini alarak ikinci kez başkanlığa seçildi. Bu dönemde Bilgili’nin yönetiminde Yıldırım Demirören, Fikret Orman, Hüsnü Güreli, Erol Kaynar ve Mehmet Hotiç gibi isimler yer aldı.

TEPKİLER SONRASI İSTİFA ETTİ

Ancak Süper Lig’in 2003-2004 sezonunun ikinci yarısında yaşanan ciddi puan kayıpları camiada tepkilere yol açtı ve Bilgili 2004 yılında görevinden ayrıldı.

Serdar Bilgili’nin başkanlığı döneminde Beşiktaş önemli bir ilke imza atarak halka açıldı ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (sonraki adıyla Borsa İstanbul) işlem gören ilk spor kulübü oldu.

GÜNÜMÜZDE NE YAPIYOR?

Günümüzde Serdar Bilgili, iş hayatındaki çalışmalarını devam ettirirken kamuoyu önünde daha sınırlı bir profil çizmeyi tercih etmektedir. Özel yaşamını ön planda tutan Bilgili, geçmişteki aktif rolüne kıyasla daha geri planda kalmaktadır.

Her ne kadar kamuoyunda daha az görünse de, Türk spor ve iş dünyasında iz bırakan önemli isimlerden biri olarak anılmayı sürdürmektedir.