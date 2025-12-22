Dört Rapor

YÖN/FİKRET BİLÂ

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarının sonuna geldi.

AK Parti, CHP, MHP ve DEM Parti, raporlarını Meclis Başkanlığı’na sundular.

Komisyon, bu dört rapordan ortak bir rapor hazırlamaya çalışacak.

Bunun için dört partinin bir uzlaşma sağlaması gerekiyor.

Bu uzlaşmanın sağlanıp sağlanamayacağı belli değil.

DEM Parti’nin raporuyla diğer üç partinin raporları arasında çok büyük farklar, bazı konularda ise ciddi zıtlıklar var.

DEM Parti, öncelikle terör örgütü PKK’nın korucusu Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılmasını istiyor.

Anaokulundan üniversiteye kadar Kürtçe eğitime olanak tanınması, Kürt kimliğinin anayasada tanınması, Kürtlerin iki kurucu ulustan biri olarak anayasada yer alması, yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılması, Kürtlerin çoğunluk olduğu yerleşim yerlerinde kamu hizmetlerinin Kürtçe verilmesi, kamu kurumlarının isimlerinin bina girişlerinde Kürtçe yazılması, cezaevindeki PKK’lıların serbest bırakılması, Kandil’deki ve Avrupa’daki PKK’lıların ülkeye dönüşlerinin, siyasete girmelerinin ve bürokraside görev almalarının sağlanmasını talep ediyor.

AK Parti’nin raporunda ise bu konular yok.

MHP raporu da öyle.

AK Parti raporunda; geçiş dönemi için çıkarılacak geçici bir yasayla PKK’lıların Türkiye’ye dönüşleri, cezaevindekilerin belli koşullarda dışarı çıkmaları ve ceza indirimine gidilmesi önerisi var.

Ancak bunları önce PKK’nın tümüyle silah bıraktığının, silahlarını yaktıklarının Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilmesi koşuluna bağlıyor.

MHP’nin raporunda ise Türkiye’de “Kürt sorunu”nun olmadığı anlatıyor. Bu sorunun çözüldüğü vurgulanıyor.

CHP’nin raporu ise “Kürt sorunu raporu” değil.

Türkiye’nin genel demokratikleşme, hukukun üstünlüğü, yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı sorunları işlenmiş. Raporda, Kürt sorununun da demokratikleşme sorunu çözülmeden çözülemeyeceği görüşü yer alıyor. Bu sorunun da ancak genel demokratikleşme sorunu çerçevesinde çözüleceği vurgulanıyor. Anadili öğrenmek, konuşmak, geliştirmek bir hak olarak tanımlanıyor ancak anadilde eğitim konu edilmiyor.

DEM Parti’nin önerilerinin kabul edilmesi, Türkiye’nin “üniter, ulus devlet” niteliklerinin ortadan kaldırılması ve fiili bir federasyona dönüştürülmesi anlamına gelir.

Atatürk’ün kurduğu laik, demokratik, üniter, ulus devletin dağıtılması yerine “iki uluslu bir federasyon” kurulması demektir.

Atatürk cumhuriyetinin tarihe gömülüp yerine, Öcalan-PKK-DEM Parti’nin istediği gibi bir federasyon kurulması diğer partilerin ve en önemlisi halkın kabul edeceği bir öneri değildir.

Öcalan-PKK ve DEM Parti’nin Türkiye’ye karşı bir savaş kazanmışlar gibi bir havayla, üstenci bir dille dayattıkları taleplerin kabul görmesi mümkün değildir.

Terörün sona erdirilmesinin karşılığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tarihe gömülmesi olamaz.

Yapılan anketler de halkın yüzde 70’inden fazlasının Öcalan’ın muhatap alınmasına ve DEM Parti’nin taleplerine karşı olduğunu gösteriyor.

Halkın rıza göstermediği bir sürecin sonuç vermesini beklemek gerçekçi bir beklenti değildir.