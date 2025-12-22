AKP sözcüleri seçmene ‘salak’ dediğinin farkında mı?

Bütçe görüşmelerini izledim. (Başka işin yok muydu, İzlenecek takip edilecek çok renkli alanlar var diye eleştirenler olabilir. Haklılar!... İçerikten yoksun hamaset dolu konuşmaları dinlemek psikolojinin dilinde nasıl adlandırılır bilmiyorum ama Stockholm sendromu da diyebilirsiniz, mesleğe aşırı bağlılık diye de yorumlayabilirsiniz)

İzledin de dinledin de ne oldu diyeceksiniz?

Tabii ki bilgi dağarcığıma yeni bir katkısı olmadı ama yıllardır;

Göbeğini kaşıyan adam…

Bidon kafalı adam…

Söylemine karşı çıkanlar dün seçmene resmen salak muamelesi yaptı. Subliminal mesajlarla seçmenin akıl dışı davrandığını ima etti…

Ne yapmış seçmen?

CHP’ye oy vermiş!..

CHP ne yapmış?

Kentleri çok kötü yönetmiş, hatta yönetememiş bile... İnsanları oy verdiğine pişman olmuş, kentleri çöpe boğmuş, hizmet yapmamış halka hizmet vermemiş, insanlar AKP belediyeciliğini özler hale gelmiş…

İyi de 2019 seçimlerinde CHP’li adaya oy verenler 2024 seçimlerinde de oy verdi. Parti değiştirmedi, aday değiştirmedi. Demek ki memnunlar…

Adana Seçmeni mi?

Adıyaman seçmeni mi?

Amasya seçmeni mi?

Ardahan seçmeni mi; Antalya, Artvin, Aydın Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Giresun, İstanbul, İzmir, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Manisa, Muğla, Sinop, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Zonguldak seçmeni mi?

Akılsız!...

CHP yerel yönetimler de bu kadar kötüyse bu illerin seçmeni neden CHP’yi tercih etti. Neden AKP’ye kırmızı kart gösterdi?

AKP yönetiminde yanıtı yok…

Kandırıldılar demeye getiriyorlar ama şu gerçeği göz ardı ediyorlar: Kandırma uzmanı AKP…

Mayıs 2023 aylık enflasyon artışı yüzde sıfır… Seçim ayı ya… Yüzde sıfır…

Rakamla da yazıyla da yüzde sıfır…

İki ay sonra aylık artış yüzde dokuz…

Rakamla da yazıyla da yüzde dokuz… Yıllık değil aylık… Bir sonraki ay yüzde dokuzun üzerine yüzde dokuz daha…

Kimse bu gerçekle yüzleşmiyor. Kimse neden aylık enflasyonun yüzde sıfırdan yüzde dokuza fırladığını sormuyor.

Soru sorulmayan… Hatta soru soranın gözaltına alındığı Türkiye’de bütçe görüşmelerinde havanda su dövülmesi gidişatla uyumlu…

Bütçeyi kullanacak olan hükümet (tek kişi) Meclis’te olmadığı için bütçeyi savunanlar din soslu hamaset yapmanın ötesine geçemedi...

Ne diyeyim… 2025 AKP Türkiye’si işte bu…