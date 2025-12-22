Zenneler koğuşu

Biz ‘Mehmet Akif’in, ‘Ela Rümeysa’nın ve ‘Mümine Sena’nın adlarının karıştığı uyuşturucu ve seks skandalını günlerdir dehşetle izliyoruz.

Övülen ve hayali kurulan dindar nesil para, cinsellik ve şöhret sınavını kaybedip yozlaşarak, ‘mundar nesil’e dönüşüyor.

Burnumuzu tutarak, itiraf itiraf okuyoruz çürümeyi.

En son Mehmet Akif Ersoy’un konduğu Silivri F Tipi Cezaevi’nde şu ara bir hazırlık var.

Bir ‘ünlü’ mahkumun daha gelmesi bekleniyor.

Hayır, CHP’li belediye başkanlarından söz etmiyorum.

Ne ödünsüz bir gazeteci…

Ne şöhretli bir ülkücü kabadayı…

Ne alengirli ilişkilerin göbeğindeki bir casus…

Ne de yasal bahis kuponuyla yakalanan bir futbolcu…

Silivri, kadın kılığında sahneye çıkan şarkıcı Murat Övüç’ü bekliyor.

Kadın matinelerinin yıldızı

Övüç’ü takip edenler bilir.

Bugün 57 yaşında, bir çocuk babası.

Şöhreti yakalaması bir şarkıyla değil, pandemide Instagram’da “Netflix” diyemediği bir videosuyla mümkün oldu.

Övüç’ün paylaştığı videolarında kullandığı ifadeler, örneğin ‘Öpüyore’si, ‘yanık kaynana’sı, ‘fırfır’ı ve ‘tiktak’ı yüzbinlerin diline dolandı.

Sesi ne berbatsa, tarzı bir o kadar eğlenceli.

Bu yüzden, kadın kılığında çıktığı matinelerin yıldızı oluverdi.

Türkiye’nin hemen her şehrinde ve ilçesinde verdiği konserlerin biletleri günler öncesinden tükeniyor.

Diva dersleri

Bir ara kafa tutar gibi olup sonradan “Divam” diyerek, elinden öptüğü Bülent Ersoy’un direnerek çıktığı sahneden hiç inmeyeceğini düşünüyordu sanırım.

Halbuki Bülent Ersoy’dan alacağı çok ders var.

Ersoy’a 12 Eylül’den sonra, 1981 yılında kadın kılığında sahneye çıkma yasağı uygulanmıştı. Gerçekte kanunda yazılı bir yasak yoktu. Fiili bir yasaktı bu. Ersoy, hukuksuzluğa boyun eğmedi.

Yasak 1988’de kendiliğinden kalktı.

O yıl Başbakan Turgut Özal’ın doğum gününde şarkılar söyledi.

Ersoy’un ‘Bülent Hanım’ olduğunu kabul eden devlet Övüç’ün başörtüsü takmasına tahammül etmedi.

Yargılanıyor, hesabı kapatıldı

Övüç, 24 Kasım 2024’te havalimanında uçak beklerken, başına başörtüsü geçirip video çekti. Instagram’da paylaştığı videosunda, “Aa, kız ne mi yapsam yakışır kız. Bak. Buyur” diyor.

İslamcı basın sekiz saniyelik videoyu bir hafta geç fark etti.

Övüç’ün başörtüsüyle alay ettiğini ileri sürdüler.

Gerçekte eşcinsel bir şarkıcının başörtüsü takmasına bozulmuşlardı.

Övüç, 4 Ocak 2025’te halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan gözaltına alındı. Ertesi gün tutuklanması istemiyle İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Övüç, “Sadece boyun şalıydı. Başıma taktım” dedi.

Haftada bir gün imza şartıyla bırakıldı.

Halkı kin ve düşmanlığa tahrikten dava açıldı.

İddianamede Övüç’ün “Paylaşım ile söz ve beyanlarının halkın bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu” iddia edildi.

Davayla kalsa yine iyi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçti.

Övüç’ün birkaç milyon takipçisi bulunan hesabına erişim engeli getirildi.

Övüç, baktı ki tutuklanacak…

Smokinle sahneye almaya başladı.

İki yıl önceki video

Fakat bu kez iki yıl önce çektiği, başörtülü bir başka videosunu bulup sosyal medyada dolaşıma soktular.

Övüç, videoda hiçbir şey söylemiyor, elindeki pırlanta yüzüğünü gösteriyor. Fonda arabesk şarkı çalışıyor.

Övüç, gece yarısı evinden gözaltına alındı.

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla Küçükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

İfadesinde “Bu videolarımın hepsi iki yıl öncesine aittir. Mizah amaçlı çekerim. Hava soğuktu. Uçaktayken başıma aldım. Konuşmam dahi yoktur” dedi.

Hakimlik Övüç’ün tutuklanmasına karar verdi.

Övüç’ün avukatı Çağdaş Çelik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu için fiziki bir sonucun olması gerektiğini ifade ediyor. Çelik, şöyle devam ediyor:

“İki yıl infial yaratmayan video bir magazin sayfası yayınlayınca mı yaratacak? Dini değerleri aşağılama suçlaması yöneltilse dahi ceza aralığı altı ay ile bir yıl arasıdır ki, bu suçtan tutuklanamaz. Resmen zorla tutuklattılar. Aynı suçtan Çağlayan Adliyesi’nde serbest bırakılan Övüç, Küçükçekmece’de savcılıkta ifadesi alınmadan tutuklandı.”

Övüç, şu an Metris Cezaevi’nde.

Çelik, müvekkilinin hafta içi Silivri’ye sevk edileceğini ifade ediyor.

Tarihte ilk

Tarihte ilk kez bir erkek, mizah için başörtüsü taktı diye içeriye atılıyor.

Övünç, eşcinsel değil de, heteroseksüel bir erkek olsaydı bu bir şaka kabul edilir, gülünüp geçilirdi. Ancak İslamcı basının gözünde Övüç, ‘Lut kavminden’ olduğu için cezalandırılıyor.

Övüç’ün dini değer ve sembollere yönelik hiçbir eylemi yokken (Zaten paylaştığı videolardan dindar olduğu anlaşılıyor) İslam’a saldırmakla suçlanıyor.

İslamcı basın, tarikat ve cemaatler, din adamları, siyasi partiler Övüç’ü eleştirebilir.

Ancak mahkemeler dini gerekçelerle karar veremez.

Eşcinsel bir erkeğin başörtüsü takması Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak tanımlanmış bir eylem değildir.

Bülent Ersoy’a 1981’de yasalarda yazılı olmadığı halde kadın kılığında sahneye çıkma yasağı uygulamak neyse bugün Övüç’e başörtüsü takma cezası vermek odur.

Övüç’ü içeride tutarsanız…

Anadolu’nun göçebe geleneğinde var olan, düğün ve şenliklerde kadın kılığında oynayan erkeklere ne yapacaksınız?

Silivri’de zenneler koğuşu mu açacaksınız?

