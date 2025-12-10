YÖN/FİKRET BİLÂ



HAYIRSEVER MONARŞİ



ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Temsilcisi Tom Barrack, bu göreve atandığından bugüne kadar büyükelçilik yetki ve görev alanını aşan açıklamalar yapıyor.

Ortadoğu ülkelerine rejim öneriyor.

Türkiye’ye “millet modeli” öneriyor.

Tam bir bölge valisi havasında.

Ortadoğu ülkeleri için son önerisi şöyle:

Ben bir demokrasi görmüyorum… İster beğenin ister beğenmeyin 'hayırsever bir monarşi' olmuştur. İşleyen model budur."

Böyle bir öneri bir büyükelçinin işi değil ama Barrack ABD büyükelçisi olarak kendisinde bu yetkiyi görüyor ve “monarşi” öneriyor.

Allah’tan vicdanlı biri de monarşinin de “hayırsever”ini öneriyor!

Daha önce de Suriye’de bölge ülkelerine federasyon önermişti.

Türkiye’yle ilgili öneriler de yaptı.

Türkiye’ye de “Osmanlı millet sistemi”ni önerdi.

Yani “çok milletli devlet” öneriyor.

Bununla da yetinmedi, “1919’da bu bölgede çok engellendik” diyerek Atatürk’e de dil uzattı.



Atatürk’ün anti-emperyalist Kurtuluş Şavaşı’nı başarıya ulaştırmasından ve laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ni ulus devlet olarak kurmasından da memnun değil.

Büyükelçilik sınırlarını çok aşan, fazla yukarıdan konuşmalar bunlar.

Maalesef Barrack’ın bu aşırılıklarına iktidardan bir yanıt yok. Dışişleri Bakanlığı, Barrack’a yanıt vermedi, büyükelçilik sınırlarını hatırlatmadı.

CHP Lideri Özgür Özel’in ve eski diplomatların Persona Non Grata (istemeyen adam) ilân edilip ülkesine gönderilmesi önerilerini de iktidar hiç dikkate almadı.

Barrack’ı böyle konuşturan tabii ki ABD ve İsrail’in Suriye’yi işgal etmiş olmaları.

Buna dayanarak Suriye dahil bütün bölge ülkelerine ayar vermeye çalışıyor.

Suriye’ye ve bölge ülkelerine “laik, demokratik, hukuk devleti” önermiyor.

“Atatürk’ün izinden gidin” demiyor.

“Demokrasi size fazla, hayırsever monarşi size yeter” diyerek, ABD-İsrail emperyalizminin bölge ülkelerinin kaynaklarını daha rahat sömürmesini istiyor.

Oysa bölge ülkelerinin örnek alması gereken model Atatürk devrimleri ve laik, demokratik, hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’dir.

Atatürk, anti-emperyalist bir Kurtuluş Savaşı vererek işgalcileri gönderdiği gibi modern bir devlet kurdu.

Aşiretlere, tarikatlara, eğitimsizliğe dayanan bir yönetim kurmadı.

Aksine akıl ve bilime, kadın-erkek eşitliğine dayanan, laik bir ulus devlet kurarak, Ortadoğu dahil tüm mazlum halklara örnek olacak devrimleri gerçekleştirdi.

Ortadoğu ülkelerine bir model önerilecekse bu “monarşi” değil, demokratik, laik, aklı ve bilimi esas alan hukuk devleti modelidir.



İzlemeleri gereken yol da Atatürk devrimleridir.

Krallıklar, sultanlıklar, emirlikler sadece hanedan çıkarlarını korurlar, halka bir faydaları olmaz.