Uğur Ergan

Uğur Ergan

Erdoğan ve Fidan’a Rum daveti

Yayınlanma:

Uzun süredir soğuk rüzgarların estiği Türkiye-AB ilişkileri, 1 Ocak 2026’dan itibaren 6 aylığına daha da zorlu bir sürece girecek dersek, yanılmış olmayız.

Bunun nedeni, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) 2004’te tam üye olduktan sonra yeni yılla birlikte ikinci kez AB Dönem Başkanlığı’nı üstlenecek olması.

GKRY, 6 ay boyunca, adada, Brüksel’de, Lüksemburg’da ve Kamerun’da 250’den fazla resmi ve gayri resmi toplantıya başkanlık edecek. Kamerun’daki toplantılarda Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Bakanlar Konferansı bağlamında AB’nin küresel ticaret anlaşmalarını ilerletmesi ele alınacak.

Rusya-Ukrayna savaşının ağırlıklı görüşüleceği güvenlik ve savunma konularının yanı sıra, birliğin rekabet gücünü artırma ve dünyaya daha fazla açılma gibi başlıklar GKRY başkanlığının belli başlı ana gündem maddeleri arasında. Toplantılarda “Özgür, demokratik, güçlü, güvenli, rekabetçi ve müreffeh bir Avrupa” teması işlenecek.

AB’de özellikle Doğu ve Kuzey Avrupa ülkelerinin, Ukrayna’yı biran önce üyeliğe taşıma istekleri bulunsa da, Rum kesiminin bu konuda yapabileceğı çok fazla bir şey yok. Dönem sonunda en fazla “Ukrayna ile Avrupa mevzuatının çeşitli alanlarında müzakerelere başlanması için yoğun çaba gösterdik” mealinde bir açıklamayla mesele geçiştirilebilir.

GKRY’nin AB başkanlığı döneminde Türkiye’yi Avrupa’dan daha da uzaklaştırıcı hamleler yapması ise daha mümkün görünüyor. Rum yönetiminin “hiç de iyi niyetli olmayan taktiksel amaçla” Türkiye’yi uzlaşmaz, mızıkçı, Avrupa değerleriyle örtüşmeyen bir ülke gibi gösterme girişimleri çok şaşırtıcı olmaz.

Konuyu biraz daha açalım.

GKRY’nin başkanlık programına göre 23-24 Nisan tarihlerinde Lefkoşa’da AB Devlet ve Hükümet Başkanları’nın gayri resmi toplantısı var. Brüksel kulislerinden sızan bilgilere göre, Rum lider Nikos Hristodulidis’ten, bu toplantıya katılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a davet gelebilir.

Keza Dışişleri Bakanı Bakanı Konstantinos Kombos’un, 27-28 Mayıs’ta Limasol’da AB Dışişleri Bakanları’nın “Kravatsız toplantı” diye bilinen gayri resmi Gymnich toplantısına Hakan Fidan’ı davet edebileceğini Brüksel’de duymayan yok.

Ankara’da kimse bu davetlerin kabul edileceğini öngörmüyor. Hele, 23 Nisan gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından son derece önemli, TBMM’nin açılışı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 106. yılının kutlanacağı bir günde.

Rum tarafının amacı da zaten belli:

“Türkiye’yi Avrupa masasına oturtmak, aramızdaki sorunları görüşüp, çözüm yolunu bulmak için elimizden geleni yaptık, davetler gönderdik. Ancak Ankara, AB’nin dostane uzattığı eli sıkmadı.”

Brüksel’den bir başka kulis haberi, GKRY’nin dönem başkanlığı boyunca Türkiye’nin vetosu nedeniyle dahil olamadığı NATO’nun Barış İçin Ortaklık (BİO) programına katılmak için yoğun uğraş vereceği yönünde.

İddiaya göre, BİO’ya onay verilirse, Rum ve Yunan tarafı da Türkiye’nin “Avrupa İçin Güvenlik Eylemi (SAFE)” projesine tam katılımına onay verecekmiş. Argo tabiriyle “Yersen rafta dolma var” taktiği.

Yazının başında belirttiğimiz gibi, Türkiye-AB ilişkilerinde oldukça zor bir 6 ay bizleri bekliyor. Hatta son dönemde Doğu Akdeniz’de yeni kurulan İsrail-Yunanistan ve GKRY ittifakı nedeniyle “buz gibi geçme” potansiyeline sahip bir süreç.

NOT: TÜM OKURLARIN YENİ YILINI KUTLAR, 2026’NIN ÜLKEMİZE DEMOKRASİ, TOPLUMSAL HUZUR VE BARIŞ GETİRMESİNİ DİLERİM.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Uğur Ergan Arşivi

Barrack’ın sözleri, F-35 ve S-400 gerçekleri

 26 Aralık 2025 Cuma 05:10

İHA’ların sırrı

 23 Aralık 2025 Salı 05:10

Emekli Hava Korgeneral’den İHA açıklamaları: Pilota “hemen vur” emri verilmez

 18 Aralık 2025 Perşembe 05:10

Kulislerde yine "Kabine-toto"

 16 Aralık 2025 Salı 05:15

Raportörün “adaletsizliği kanıksama” uyarısı

 12 Aralık 2025 Cuma 05:15

Suriye’de demokrasi şartmış! Ya Türkiye’de?

 09 Aralık 2025 Salı 05:10

Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye’yi de sınıyor

 05 Aralık 2025 Cuma 05:15

Kamuoyu rahatsız olmuş!

 02 Aralık 2025 Salı 05:15

Demokrasisiz Türkiye

 28 Kasım 2025 Cuma 05:10

Tedavi İmralı ziyaretinde değil demokraside

 25 Kasım 2025 Salı 05:15
SON YAZILAR
Uğur Ergan
UğurErgan
Erdoğan ve Fidan’a Rum daveti
Mehmet Akif Cenkci
Mehmet AkifCenkci
Asgari ücret gerçeği: Bir aile bu maaşla nasıl yaşar?
Şahin Aybek
ŞahinAybek
Akran mentorluğu: Akran zorbalığının panzehri
Serra Karaçam
SerraKaraçam
Trump ve Netanyahu Florida’da buluştu
Bahadır Özgür
BahadırÖzgür
Kokain baronuna Türkiye’de rekor teşvik verilmiş!
Erdoğan ve Fidan’a Rum daveti
Erdoğan ve Fidan’a Rum daveti
Asgari ücret gerçeği: Bir aile bu maaşla nasıl yaşar?
Asgari ücret gerçeği: Bir aile bu maaşla nasıl yaşar?
Akran mentorluğu: Akran zorbalığının panzehri
Akran mentorluğu: Akran zorbalığının panzehri
Lazkiye'de çetelerden Alevi mahallelerine baskın! Birçok mülk tahrip edildi
Lazkiye'de çetelerden Alevi mahallelerine baskın! Birçok mülk tahrip edildi