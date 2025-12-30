'Çelişki' iddiasına Özgür Özel'den anında yanıt! İHA krizinde her şeyi anlattı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, köşe yazısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu’nun açıklamalarında İHA olayıyla ilgili bir çelişki olduğu iddiasını dile getirdi.

Bu yazı üzerine, CHP Lideri Özel ve Bağcıoğlu, Hakan’a doğrudan mesaj yoluyla yanıt verdi. Hakan, her iki ismin mesajlarını köşesinde aynen yayınladı.

Son dakika! İHA krizinde ikinci perde! İktidar yalanladı: Özel bir kez daha sordu

CHP Lideri Özgür Özel, Hakan’a gönderdiği mesajda şunları söyledi:

“Günaydın Ahmet Bey.

Ben Silahlı Kuvvetler konusunda çok hassasım.

Silahlı Kuvvetleri’n bu konuda bir zafiyetinin olmadığını da söyledim.

Ama doğrusunu da ifade edeyim.

Radar bizim ama NATO sistemine entegre. Radar bilgiyi NATO sistemine geçiyor.

Bizim F-16’mızı İspanya’daki NATO üssü, NATO F-16’sı olarak kaldırıyor ve dronun yanına yolluyor.

Yaklaşık 15 dakika sonra, aynı F-16 uçağı havadayken NATO sistemi kontrolü bizimkilere devrediyor.

Hatta bu uçak 1.5 saat kadar havada kaldıktan sonra benzini bitiyor geri iniyor. Bu sırada İncirlik’ten yeni F-16 havalanıyor, vur emrini de İncirlik’ten havalanan F-16 yerine getiriyor.

Doğrusu ben böyle konularda hele hele Silahlı Kuvvetler söz konusu olursa hak yemem, haksızlık yapmam.

Lütfen siz de bize yapmayın.

Her konuda zaten müthiş bir eşitsizliğe muhatabız iktidar-muhalefet dengesinde.

Bu mevzuyu sizin adalet duygunuza emanet ediyorum.

Saygılarımla.”