'Çelişki' iddiasına Özgür Özel'den anında yanıt! İHA krizinde her şeyi anlattı
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, köşe yazısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu’nun açıklamalarında İHA olayıyla ilgili bir çelişki olduğu iddiasını dile getirdi.
Bu yazı üzerine, CHP Lideri Özel ve Bağcıoğlu, Hakan’a doğrudan mesaj yoluyla yanıt verdi. Hakan, her iki ismin mesajlarını köşesinde aynen yayınladı.
"SİLAHLI KUVVETLER KONUSUNDA ÇOK HASSASIM"
CHP Lideri Özgür Özel, Hakan’a gönderdiği mesajda şunları söyledi:
“Günaydın Ahmet Bey.
Ben Silahlı Kuvvetler konusunda çok hassasım.
Silahlı Kuvvetleri’n bu konuda bir zafiyetinin olmadığını da söyledim.
Ama doğrusunu da ifade edeyim.
Radar bizim ama NATO sistemine entegre. Radar bilgiyi NATO sistemine geçiyor.
Bizim F-16’mızı İspanya’daki NATO üssü, NATO F-16’sı olarak kaldırıyor ve dronun yanına yolluyor.
Yaklaşık 15 dakika sonra, aynı F-16 uçağı havadayken NATO sistemi kontrolü bizimkilere devrediyor.
Hatta bu uçak 1.5 saat kadar havada kaldıktan sonra benzini bitiyor geri iniyor. Bu sırada İncirlik’ten yeni F-16 havalanıyor, vur emrini de İncirlik’ten havalanan F-16 yerine getiriyor.
Doğrusu ben böyle konularda hele hele Silahlı Kuvvetler söz konusu olursa hak yemem, haksızlık yapmam.
Lütfen siz de bize yapmayın.
Her konuda zaten müthiş bir eşitsizliğe muhatabız iktidar-muhalefet dengesinde.
Bu mevzuyu sizin adalet duygunuza emanet ediyorum.
Saygılarımla.”
BAĞCIOĞLU DA YANIT VERDİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu da Ahmet Hakan’a gönderdiği mesajda, hava sahası ihlaliyle ilgili süreci ayrıntılı şekilde aktardı:
“CHP olarak, TSK ve milli savunma sanayimiz gibi milli güvenliğimize ilişkin konularda siyaset dışı yaklaşımı her zaman esas aldık.
Son İHA olayına ilişkin olarak da Genel Başkanımız sayın Özgür Özel’in de bir çok kez ifade ettiği gibi;
NATO’ya da erken ihbar sağlayan ve hava resmini aktaran Hava Kuvvetlerimize ait milli radarlarımızın hava temasını Karadeniz üzerinde tespit ettiğini,
Türk havası dışındaki İHA’ya reaksiyon olarak, önce Torrejon / İspanya’daki NATO harekat merkezinin görevlendirmesi ile rutin usul olarak alarm reaksiyon uçaklarımızın NATO görevi ile kalkış yaptığını,
Daha sonra İHA hava sahamıza yaklaşmaya başlayınca görevin aynı uçaklarla milli göreve döndüğünü,
Hava Kuvvetlerimize ait radarların İHA’yı zamanında tespit ederek NATO makamlarına bildirdiğini,
Değişik meydanlardan kalkan alarm reaksiyon kuvvetlerinin gerekli reaksiyonu süratle gösterdiğini,
Hava Kuvvetleri Komutanlığı‘nın kendisine tevdi edilen görevi yerine getirdiğini yakından takip ettik.
Hava Kuvvetlerinin süratli reaksiyonuna rağmen insansız hava aracının 2 saat sonra ancak Ankara - Çankırı hattında etkisiz hale getirilmesi de onay / karar sürecinde bir zafiyeti gösterdiğini ve düzeltici tedbirler alınması zorunluluğunu da tespit ettik.”
Hakan, dün şunları yazmıştı:
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in iddiasına göre: * Türkiye semalarında görülen İHA’yı NATO saptamış, bizimkilere NATO haber vermiş. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu’nun açıklamasına göre: * Türkiye semalarında görülen İHA’yı Türkiye’nin milli radarları saptamış, NATO’ya Türkiye haber vermiş."