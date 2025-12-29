Son dakika! İHA krizinde ikinci perde! İktidar yalanladı: Özel bir kez daha sordu

Millî Savunma Bakanlığı 15 Aralık tarihinde akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamasında Karadeniz üzerinden Türk hava sahasına giren İHA'nın 'NATO ve milli kontroldeki F-16'lar ile' vurularak düşürüldüğünü açıkladı.

CHP lideri Özgür Özel, Ankara’ya kadar gelen İHA’nın 2 saat 5 dakika boyunca düşürülmediğini belirten Özel, “Bir hava aracını düşürme yetkisi Erdoğan’da, iki saat boyunca talimat gelmedi” dedi.

İKTİDAR YALANLADI

Özgür Özel'e yanıt veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, şunları söyledi:

"CHP Genel Başkanı Özel’in bir gazeteye verdiği röportajda, bir İHA’nın düşürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanımıza atfen dile getirdiği ifadeler gerçeği yansıtmamakta ve açık bir dezenformasyon niteliği taşımaktadır."

İHA KRİZİNDE İKİNCİ PERDE!

İktidarı İHA'nın hava sahasını ihlal ederek Ankara'ya gelmesinden hicap duymamakla eleştiren Özgür Özel, havada yaşanan vur emri krizini şu şekilde anlattı:

"Şimdi birincisi; bu İHA'nın Ankara'ya kadar gelmesinden utanacaklarına, hicap duyacaklarına, Ankara'da düşürülmesiyle övünüyorlardı.

Biz şunu ortaya çıkardık: Türkiye'de bir radarımız var. Bu radar NATO'ya entegre ve radarımızın yaptığı tespit, NATO... İspanya'daki NATO üssü tarafından fark ediliyor ve Türkiye'den bir F-16 kaldırılıyor. NATO kapsamında kalkıyor F-16. Daha sonra bu F-16, NATO kapsamı/görevi kapsamında İspanya tarafından Türkiye'deki bizim hava kuvvetlerinin üssüne... Yani uçak değişmiyor ama görevi veren değişiyor, NATO bizimkilere teslim ediyor.

İki saat kadar İHA'yı takip ediyorlar. İHA şehrin üstünden diyelim geçiyor, sonra 45 dakika kırsal alanda geziyor; yine düşürülmüyor. Yine bir şehrin üstünden geçiyor, 45 dakika kırsal... Yine düşürmüyorlar. O sırada takip eden ilk kalkan F-16'nın yakıtı bitiyor, dönüyor. Yerine İncirlik üstünden yeni bir F-16 kaldırılıyor. O F-16 gidiyor ve nihayet "düşür" emri verilince Ankara'nın yakınlarında düşürülüyor.

Şimdi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın buradaki angajman kurallarıyla yetkilendirilmesi durumunda bu SİHA'yı daha denizin üstünde düşürürler. Bu imkanları var, bu becerileri var. Buradaki tutukluk, siyasi tutukluktan kaynaklanıyor. Kimse bana Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 150... 130-150 kilometre giden bir SİHA'yı, en yavaş hızı 250 kilometre olan F-16'lar tarafından 2,5 saat boyunca yakalanıp düşürülemedi diye söyleyemez. İHA gidiyor, peşinde F-16'lar yay çizerek, oyalana oyalana gidiyorlar. Siyasi tutukluk var.

Hava kuvvetlerinde bir tutukluk, bir sıkıntı, bir beceri eksikliği varmış gibi gösteren bu açıklamalara sorumsuzluk... Sen her şeyde "benim, ben" diyorsun ya? Rus uçağı düşürüldüğünde "Talimatı ben verdim" deyip sonra 33 askerimizin şehit olacağı misillemelere Türkiye'yi muhatap ettin ya? Gittin kapıda iki saat Putin'i bekledin ya? O yüzden bu İHA'yı düşürmeden önce sana soruyorlar, sen de 2,5 saat, 2 saat 5 dakika tutukluk yapıyorsun.

ÖZEL BİR KEZ DAHA SORDU

"Şimdi buraya bir dezenformasyon varsa Sayın Duran'ın yaptığı dezenformasyondur. Bu söylediğim bilgilerden hatalı olan bir yer varsa çıksın konuşsun. E sen şey mi diyorsun o zaman? Radar tespit etmiş, ta İspanya'daki NATO üssüne gitmiş, onlar Türk F-16'sını NATO görevi kapsamında kaldırmışlar. Sonra da F-16'yı, havadaki F-16'yı Türkiye'ye devretmişler.

NATO'yla bizimki arasında böyle iş birlikleri var. O andan itibaren daha 2 saat 5 dakika süreyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir dandik İHA'yı düşüremediğini mi iddia ediyorsunuz? Esas bu dezenformasyon! Esas bu silahlı kuvvetlere hakaret!

Oysa belli ki Putin'in olunca geçen sefer "önce atladım şöyle oldu böyle oldu", iki saat süreyle bu kararı veremediler. Şimdi diyorlar ki "yetki hava kuvvetlerindedir." Hava kuvvetlerine sen ver yetkiyi, gör etkiyi! O Kars'taki kim olursa olsun, eğer yetkilendirirsen gereğini yapacak imkan ve kabiliyet de bizim hava kuvvetlerimizde (var). Hiç böyle siyasi sorumluluklarını laf dolandırarak yapmasınlar. Zaten bizim açıklamaları okuduğunuzda gerçek anlamda hiçbir yerini de yalanlayamıyorlar.