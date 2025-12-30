IŞİD'li teröristler kadınları ve çocukları canlı kalkan yapmış!

Yalova'nın Elmacık köyünde 29 Aralık gece 02.00'de polis ekipleri, terör örgütü IŞİD'in hücre evine operasyon düzenlendi.

Evdeki IŞİD'liler, polise direnip ateş açtı. Polisin, teröristleri uyardığı içeride çocuklar olduğu için de direnmeden teslim olmaları için yaptığı uyarı anı da büyük yankı uyandırdı. Kahraman polislerin, içerideki kadın ve çocukları düşünerek hareket etmesi büyük takdir topladı. Operasyonda da Polis Yasin Koçyiğit, Turgut Külüş ve İlker Pehlivan şehit düştü.

Kahraman polislerin IŞİD operasyonundaki nefes kesen anları ortaya çıktı

IŞİD'lilerin operasyon sırasında kendi çocukları ve eşlerini canlı kalkan yaptığı ortaya çıktı.

KADINLARI VE ÇOCUKLARI CANLI KALKAN YAPTILAR

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde, "Yalova İsmetpaşa Mahallesi’nde IŞİD-Horasan sempatizanlarının yaşadığı eve dün saat 02.15’te Terörle Mücadele Şubesi tarafından baskın düzenlendi. Evin içerisinden polise ateş edildi. IŞİD’çiler çocuklarını ve kadınlarını kendilerine siper etti" dedi.

‘Polisi kafir, askerliği küfür görüyorum’ demiş

Öte yandan operasyonda altı IŞİD'li terörist öldürüldü. Gece 2'de başlayan operasyon sabah 9.40'da sonlandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya da dün polislerin şehit düştüğünü şu sözlerle duyurmuştu: