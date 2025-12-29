Kahraman polislerin IŞİD operasyonundaki nefes kesen anları ortaya çıktı

Yalova'nın Elmalık köyünde düzenlenen IŞİD operasyonu sırasında teröristlerin ateş açması sonucu çatışma çıktı. Yaklaşık 7 saat süren çatışmada köy ablukaya alındı, giriş çıkışlar yasaklandı.

Yalova'daki IŞİD çatışmasının ayrıntıları ortaya çıktı! TEM'in ardından Özel Hareket gelmiş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çatışmada 3 polisin şehit olduğunu duyurdu. Bakan Yerlikaya, 8 polis memuru ve 1 bekçinin yaralandığını bildirdi. Türk vatandaşı olduğu öğrenilen 6 terörist ise etkisiz hale getirildi.

POLİSLER İLE TERÖRİSTİN DİYALOĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, operasyon sırasında polis memuru ile bir terörist arasında yaşanan diyalog ortaya çıktı.

Konuşmada, polis memurunun hücre evindeki çocukların tahliye edilmesi ve teröristlerin teslim olması ikna çabaları kaydedildi.

IŞİD'li teröristin, kahraman polis memurunun bütün ısrarlarına rağmen teslim olmayı kabul etmediği görüldü.

İşte polis ile IŞİD'li terörist arasında yaşanan diyalog:

Polis: Gel bak, öleceksin gel. Gel teslim ol. Gerek yok. Bak bunlara bile gerek yoktu, gel.

IŞİD'li terörist: Çocuklar var.

Polis: Tamam, çocuğu da al, silahı bırak gel.

IŞİD'li terörist: Bırakmayız

Polis: Silahı bırakmazsan çocuğa yazık olacak. Yazık, günah. Çocuğa yazık günah, gel. Bak ne kadar korkmuştur. En azından çocuğu dışarıya bırak.

Bak tekrar ediyorum. Buradan çıkışınız yok. Tamam, çocuğu gönder. Tamam, en azından çocuğu gönder. Çocuğu gönder. Çocukları öldürmeyiz.

Bak son kez söylüyorum. Aziz üç aylar, mübarek gün. Kimsenin burnu kanamasın. Bak son kez söylüyorum. Aziz mübarek gün. Kimsenin burnu kanamasın. Aşağıya inin, güzelce teslim olun. Bakın kimse isteyerek çocuk öldürmez."