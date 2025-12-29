Yalova'daki IŞİD çatışmasının ayrıntıları ortaya çıktı! TEM'in ardından Özel Hareket gelmiş

Yalova'da merkeze yaklaşık 9 kilometre uzaklıktaki Elmalık köyünde düzenlenen IŞİD operasyonu sırasında şüphelilerin ateş açması sonucu çatışma çıktı. Valilik, 7 polisin yaralandığını ancak hayati tehlikeleri olmadığını açıkladı. Köy, ablukaya alındı giriş çıkış yasaklandı. Bölgedeki beş okul tatil edildi.

Bölgeye Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Çatışmalar gece 3'ten beri sürüyor. Bölgeden zaman zaman silah sesleri geliyor.

Yalova'da terör örgütü IŞİD ile çatışma anları vatandaşın kamerasında



???? Bölgede, havaya süzülen dumanlar ve silah seslerinin yankılanması böyle kaydedildi. https://t.co/BJfZdOl3AU pic.twitter.com/isMDoyWN1R — Halk TV (@halktvcomtr) December 29, 2025

DAHA ÖNCE 2 DEFA "ÜYELİKTEN" İŞLEM YAPILMIŞ

TYT Türk Muhabiri Şahin Şen'in haberine göre operasyon, daha önce 2 defa terör örgütü IŞİD sempatizanlığı/üyeliğinden işlem gören şüphelinin evine yapıldı.

Yalova Emniyetinde Özel Harekat Şubesi bulunmadığı için TEM şube polisleri gözaltı işlemini yapmaya Özel Harekat ekipleri olmadan gidiyor.

Bu sırada evde olan teröristlerden birisinin iki katlı köy evinin üst katından TEM polislerine pompalı tüfekle ateş açması sonucu çatışma çıktı.

7 polis memuru, teröristin açtığı ateş sonucu yaralandı.

Şen, ekiplerin yaklaşık 35 dakika önce eve girdiği ve evdeki 4 teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

7 POLİSİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Yalova Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada yaralı polislerin hastaneye sevk edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.

Valilik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yalova Emniyet Müdürlüğümüzün sorumluluk bölgesinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik planlı olarak gerçekleştirilen operasyon sırasında meydana gelen olayda 7 polis memuru yaralanmıştır. Olay kapsamında, Bursa ilinden Özel Harekât destek ekipleri bölgeye sevk edilerek operasyonel destek sağlanmıştır. Yaralanan 7 polis memuru derhâl hastaneye sevk edilmiş olup, yapılan ilk tıbbi değerlendirmelere göre yaralı personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olay yerinde güvenlik önlemleri ve müdahale çalışmaları, takviye kuvvetlerin katılımıyla kontrollü şekilde devam etmektedir."

3 POLİS ŞEHİT OLDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çatışmadan saatler sonra kameralar karşısına çıkarak açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, çıkan çatışmada 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis ve bir bekçinin ise yaralandığını duyurdu.

Yerlikaya, çıkan çatışmada Türk vatandaşı 6 teröristin ise ölü olarak ele geçirildiğini duyurdu.

Operasyon saat 09:40'ta tamamlandı.