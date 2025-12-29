Son Dakika | Bakan Yerlikaya'dan açıklama! "Üç kahraman polis şehit oldu"

Yalova'nın Elmalık köyünde gece saatlerinde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsmet Paşa Mahallesi, Seher Sokak’taki bir adrese saat 02.00’de operasyonun başladığını açıkladı.

YERLİKAYA ACI HABERİ VERDİ

Yerlikaya, terör operasyonunda çıkan çatışmada üç polisin şehit olduğunu açıkladı. Yerlikaya, operasyonun detaylarını şu sözlerle paylaştı:

"Bu operasyonlardan biri de bu sabah saat 02:00'de Yalova'da gerçekleşmiştir. İsmet Paşa Mahallesi, Seher Sokak'ta bulunan bir adrese düzenlenen operasyon sırasında DEAŞ'lı teröristler tarafından Kahraman polislerimize ateş açılmıştır"

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ...

Şehit düşen polislerin isimlerinin Yasin Koçyiğit, Turgut Külüş ve İlker Pehlivan olduğu öğrenildi.

Yerlikaya, saldırı sonucunda 8 polis ve 1 bekçinin de yaralandığını belirtti. Yerlikaya teröristlerin bulunduğu evde sivillerin bulunması nedeniyle operasyonun dikkatle yürütüldüğünü söyledi:

“Bu hain saldırı sonucunda maalesef üç kahraman polisimiz şehit olmuştur. Saldırıda 8 polisimiz ve bir bekçimiz de yaralanmıştır. Teröristlerin bulunduğu evde kadınlar ve çocukların olması nedeniyle operasyon büyük bir hassasiyetle yürütülmüştür.”

Çatışmada yaralanan polis memurlarının da Zekeriya Kınalı, Eren Çelik, Eren Işık, Cihan Kadıoğlu ve Yusuf Irak olduğu aktarıldı.

KADIN VE ÇOCUKLAR KURTARILDI

Çatışmanın yaşandığı adresteki sivillerin zarar görmemesi için özel önlem alındığını vurgulayan Yerlikaya, “Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilmiştir.” dedi.

Çatışmada 6 IŞİD'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Yerlikaya, “Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bu teröristler Türk vatandaşıdır.” açıklamasını yaptı. Yerlikaya, operasyonun saat 09.40’ta tamamlandığını belirtti.



Operasyonda aralarında Zafer Umutlu ve Haşem Sordabak’ın da bulunduğu 6 IŞİD mensubu etkisiz hale getirildi.

Yerlikaya, saldırının Türkiye’nin huzuruna yönelik olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu topraklarda huzur ve güvenliğimizi hedef alanlar karşılarında daima cesareti ve fedakarlığıyla destan yazan güvenlik güçlerimizi bulmaktadır. Şehitlerimiz Aziz milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını ortaya koymuşlardır. Onlar görevini yaparken şehadete yürüyen kahramanlarımızdır.”

Bakan Yerlikaya, şehit polisler için başsağlığı diledi:

“Şehit polislerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve Aziz milletimize baş sağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun. Tedavileri devam eden yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum.”

BEŞ KİŞİ GÖZALTINDA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, üç polisin şehit düştüğü operasyonun ardından soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tunç, beş Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini ve beş kişinin de gözaltında olduğunu aktardı.

NELER OLDU?

Yalova’nın merkeze yaklaşık 9 kilometre uzaklıktaki Elmalık köyünde IŞİD’e yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Gece saat 02.00’de başlatılan operasyonda, daha önce iki kez IŞİD üyeliği nedeniyle hakkında işlem yapılan bir kişinin evine baskın yapıldı. Ancak şüphelilerden biri, evin üst katından pompalı tüfekle ateş açtı. Çıkan çatışmada 3 polis şehit olurken 7 polis de yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Olay sırasında bölgeye Bursa’dan Özel Harekât ekipleri sevk edildi. Silahlı çatışmalar gece boyunca devam etti ve zaman zaman silah sesleri duyuldu. Yaklaşık 35 dakika süren çatışmanın ardından eve giren ekipler, 4’ü o anda evde olan toplam 6 IŞİD’liyi etkisiz hâle getirdi. Operasyon sırasında evde bulunan 5 kadın ve 6 çocuk ise sağ olarak tahliye edildi.

Çatışma nedeniyle Elmalık köyü giriş çıkışlara kapatıldı, doğalgaz ve elektrik kesildi. Bölgedeki beş okul ise tedbiren tatil edildi. Polis ekipleri köy yolunu ulaşıma kapatarak sürücüleri alternatif güzergâhlara yönlendirdi. Ayrıca bölgeye bir polis helikopteri de sevk edildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), olayla ilgili geçici yayın yasağı getirildiğini duyurdu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de sosyal medyada yapılan bazı gerçek dışı paylaşımlara karşı vatandaşlara yalnızca resmi açıklamaları dikkate alma çağrısı yaptı.

İSon dönemde yılbaşı öncesi olası IŞİD saldırılarına karşı güvenlik önlemleri artırılmış, birçok ilde benzer operasyonlar gerçekleştirilmişti.