Trump ve Netanyahu Florida’da buluştu

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze planının bir sonraki aşamasını görüşmek üzere Florida’da bir araya geldi.

Görüşmede, Gazze’deki ateşkes sürecinde yaşanan tıkanıklığın aşılması ve İsrail’in İran ile Lübnan merkezli Hizbullah’a ilişkin endişeleri ele alındı.

Netanyahu, Trump ile görüşmesi öncesi ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth ile de görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bölgesel güvenlik, ekonomik iş birliği ve antisemitizmle mücadele başlıklarını ele almak üzere bir araya geldi.

Görüşmede, Başkan Donald Trump’ın 20 Maddelik Barış Planı doğrultusunda Orta Doğu’da barış ve istikrarın sağlanması için ABD–İsrail iş birliğinin sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Trump’a basın toplantısında İsrail-Türkiye ilişkileri ve Türkiye'ye F-35 satışı soruldu

“HAMAS’IN SİLAHSIZLANMASI ŞART”

Netanyahu ve Trump görüşme öncesi kameraların karşısına geçti.

Gazze konusunda Trump, barış planının 2. aşamasına hızla geçmek istediğini söyledi ve Hamas’ın silahsızlanmasının şart olduğunu vurguladı.

Trump ve Netanyahu, cesedi Gazze’de tutulan ve oradaki son kalan rehinelerden biri olan Ran Gvili’nin ailesiyle de görüştü.

Trump görüşme sonrası basın toplantısında "HAMAS'a silahları bırakmak için kısa süre verildiğini vurguladı. İsaril'in çekilmesini ise garantilemedi. HAMS silah bırakmazsa korkunç sonuçları olacağını, HAMAS'ı destekleyen ülkelerin bile "silah bırakmazlarsa biz halledelim" dediklerini ifade etti.

Netanyahu ise gerçek bir reform beklediklerini, kitaplarda öğretilenlerin değişmesi gerektiğini ifade etti ve "bu onlara bağlı" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın Netanyahu'yu Naziye Hitler'e benzetmesine dair de soru yöneltildi.

"ERDOĞAN'I ÇOK İYİ TANIYORUM, SORUN OLMAYACAK"

İsrail ile Türkiye arasındaki çatışma korkusunun artmasına değinen bir gazeteci, Trump'a "Bu gerilimi nasıl hafifleteceksiniz? Erdoğan, Netanyahu’yu Hitler’e benzetiyor ve İsrail’i Nazilerle karşılaştırıyor." şeklinde bir soru yöneltti.

Trump "Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok iyi tanıyorum ve bildiğiniz gibi kendisi benim çok iyi bir arkadaşım. Ona saygı duyuyorum ve Bibi de ona saygı duyuyor; aralarında bir sorun olmayacak. Çok iyi tanıyorum ve siz de gördünüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile öyle işler yaptım ki, başka hiç kimse yapamazdı. Sorun yaşamayacağız. Erdoğan harika bir iş çıkardı. Ben onun yanındayım, Bibi’nin de yanındayım. Hiçbir şey olmayacak." şeklinde cevap verdi.

Toplantı sonunda gazeteciler Türkiye'ye F-35 satışını gündeme getirdi. Trump "düşünüyoruz" şeklinde cevap vermekle yetindi.

Netanyahu Trump'a İsaril Barış Ödülü verileceğini duyurdu.

“TÜRK ASKERİ GAZZE’YE KONUŞLANACAK MI?”

Trump aynı açıklamalarda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında olumlu ifadeler kullandı.

Trump, Netanyahu ile kameralar karşısındayken, Türk güçlerinin Gazze’de yer almasına izin verip vermeyeceği sorusuna, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile harika ilişkileri olduğunu belirterek cevap verdi. “Bu konuya da değineceğiz, iyiyse iyi olur, Türkiye harika, bana göre Erdoğan iyi” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Netanyahu başbakan olmasaydı İsrail’in var olmayacağını savundu.

Basın mensupları Trump’a İran ve balistik füze programına dair planları sordu.

Trump, İsrail Cumhurbaşkanı ile Netanyahu için bir af konusunu görüştüğünü, Cumhurbaşkanı’nın da bu yönde olumlu sinyaller verdiğini belirtti.

“UMARIM SURİYE BAŞKANI İLE İYİ ANLAŞIR”

Trump Suriye sorusuna, "Umarım Suriye ile iyi geçinir, çünkü Suriye’nin yeni cumhurbaşkanı çok çalışıyor ve iyi bir iş çıkarıyor. Gerçekten öyle. Zor bir karakter olduğunu biliyorum ve, biliyorsunuz, Suriye’den bir ‘melek çocuk’ bekleyemezsiniz. Bunu söyleyebilirim. Umarım iyi geçinirler, çünkü biliyorsunuz, Suriye’ye yaptırımları kaldırdım, yoksa hiç şansları olmazdı. Suriye’nin ayakta kalmasını istiyoruz, bu yüzden Suriye hakkında da konuşacağız." ifadeleriyle yanıt verdi.

Trump bir süre önce, İsrail’i Suriye’deki askeri adımlar konusunda uyarmış ve “Suriye’nin müreffeh bir devlete dönüşümünü engellememesi” gerektiğini söylemişti.

Suriye'de mükemmel bir kişinin göreve gelemeyeceğini, güçlü bir savaşçı olmasının önemli olduğunu ifade etti.

Netanyahu ise güvenli bir sınır istediklerini ifade etti.

Trump Erdoğan'ın önceki lideri devirmekte önemli rolü olduğunu hatırlattı. Suriye ile İsrail arasında sorun çıkmayacağına inandığını belirtti.

“İRAN ANLAŞMAK İSTİYOR”

Trump, Tahran’ın balistik füze programını genişletmeye devam etmesi hâlinde bir saldırıyı destekleyeceğini söyledi.

İran’ın nükleer kapasitesini artırması durumunda ise bu tür bir saldırının hızla gündeme gelebileceğini ifade etti.

Trump İsrailli I24 kanalından Nadav Elimelech’in ,“Rejimi devirmeyi destekler misiniz” sorusuna, net bir tutum ortaya koymayarak, İran yönetiminin hâlihazırda ciddi ekonomik sorunlar ve iç baskılarla karşı karşıya olduğunu belirtmekle yetindi.

Netanyahu, geçen hafta yaptığı açıklamada, Trump ile görüşmelerin merkezinde İran ve bölgedeki vekil güçlerin olacağını söyledi.

Trump İran'ın balistik füze ve nükleer silaha erişmesi halinde sonuçlarının geçen seferden daha ağır olacağını söyledi.

Trump vurulan sahalar dışındaki yerlere de bakıldığını ekledi.

“AF KONUSUNU HERZOG İLE GÖRÜŞTÜM”

Trump ayrıca, İsrail Cumhurbaşkanı ile Netanyahu için bir af konusunu görüştüğünü, Cumhurbaşkanı’nın da bu yönde olumlu sinyaller verdiğini iddia etti.

Ancak bu açıklamaya kısa süre içinde İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yalanlama geldi. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un sözcüsü, af talebinin sunulmasından bu yana Herzog ile Trump arasında herhangi bir doğrudan görüşme gerçekleşmediğini açıkladı.

Sözcü, birkaç hafta önce Herzog ile Trump adına hareket eden bir temsilci arasında bir görüşme yapıldığını, bu görüşmede yalnızca af talebinin hangi aşamada olduğuna dair prosedürel bilgi verildiğini belirtti.

Açıklamada, konuyla ilgili herhangi bir kararın yerleşik hukuki süreçler çerçevesinde alınacağı ve bu bilginin Trump’ın temsilcisine net şekilde aktarıldığı vurgulandı.

İsrail Cumhurbaşkanlığı’nın açıklaması, Trump’ın kamuoyuna yansıyan ifadeleriyle çelişirken, Washington–Tel Aviv hattında diplomatik söylem ile resmî süreçler arasındaki farkı bir kez daha gündeme getirdi.