Ryan Grim Epstein dosyalarını anlatıyor

Bu hafta ABD’de Drop Site News’te muhabir olan ve “Bizim insanımız var: Jesse Jackson’dan Alexandria Ocasio-Cortez’e, Büyük Paranın Sonu ve Bir Hareketin Yükselişi” kitabının yazarı Ryan Grim ile röportaj yaptık.

Epstein dosyaları, yabancı ülke bağlantıları ve bundan sonra neler beklenmesi gerektiğini konuştuk.

Grim, diğer failler için daha fazla hesap verilebilirlik konusunda umut olmadığını, ortada bir “müşteri listesi” bulunmadığını söylüyor.

Röportaj yaptığımız sırada Jeffrey Epstein'in ölüm duyurusu belgesinin, öldüğü söylenen günden bir gün öncesinin tarihini taşığı ortaya çıktı. Grim bunun da daha fazla araştırılacağına inanmıyor.

Ryan'a Biden yönetiminin neden belgeleri açıklamadığını, süreci nasıl yönettiklerini de sordum.

Ona göre Epstein'in şüpheli ölümü Trump dönemi gerçekleşmiş olması önemli.

Epstein, suçlarının çoğunu Clinton ve Obama yönetimleri sırasında işledi.

15 yaşındaki kızlara yönelik fuhuş suçlamasıyla ilk tutuklama ve kamuoyuna yansıması, Bush dönemi lokal soruşturma ile başladı. Ancak 13 ay cezayla kurtulduğu federal orjinli savcılık anlaşması da bu dönem gerçekleşti.

Federal yetkililer tarafından yalnızca ilk Trump yönetimi sırasında tutuklandı. Floridadaki ilk tutuklanma lokaldi.

ABD şimdi kim bu korkunç suçları daha çok ortaya çıkardı yarışında ama Trump "artık kendi gündemimize dönelim" dedi bile.

Ay sonun da ise Clintonlar Kongre'de, gizli oturumda bir Meclis komitesine ifade verecek.

İşte Halk TV'de ve Halk TV youtube kanalında yayınlanan röportajın tamamı.

Evet, bugün ilerici araştırmacı haber platformu Drop Site News’in kurucularından biri olan Ryan Grim’i ağırlıyoruz. Epstein dosyaları, kamuoyunun beklentileri, yabancı bağlantılar, Epstein ve genel olarak onun suç ağıyla ilgili tartışmaları konuşacağız. Ryan, bugün Halk TV’ye katıldığınız için teşekkür ederiz.

Ryan Grim

Evet, elbette. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim.

Serra Karaçam

İnsanlar şunu merak ediyor: Bu adam kimdi? Bu parayı nasıl yaptı ve dünyanın en güçlü ve en güçlü ve zengin insanları arasında nasıl dolaştı?

Ryan Grim

O… Onun hakkında ne kadar çok şey öğrenirsek, olağanüstü derecede güçlü insanlardan oluşan bu grubun ne kadar derinlerine gömülü olduğunu görmek o kadar daha sarsıcı hale geliyor. Bu insanlar, ister Dışişleri Bakanı, ister başkan ya da başbakan olsunlar, siyasi güç pozisyonları sayesinde; ister kurumsal Amerika’daki konumları sayesinde; ister vakıfların tepesinde yer almalarıyla ya da doğrudan milyarder olmalarıyla dünyayı fiilen yöneten insanlar.

Jeffrey Epstein da bu çevrede hareket eden ya da bu çevrenin içinde bulunan biriydi. Manhattan’ın Upper East Side’ında yoğunlaşmış bu çevrede olağanüstü bir akışkanlık ve rahatlıkla hareket ediyordu. Ve bu, 2000’li yıllarda reşit olmayanlarla fuhuş suçundan mahkûm edilmiş olmasına rağmen geçerliydi ki bunun aslında başlı başına çelişkili bir terim olduğunu konuşabiliriz. Ve biliyorsunuz, belli bir noktaya kadar ölene kadar bu güç yapısı çevresinin içinde kalmayı sürdürdü.

GRIM: ONLARI SUÇLARI BİR ARAYA GETİRDİ

S.K

Onlar nasıl bu istismar ağını fark edememiş olabilirler? Yoksa fark ettiler mi? Ve onun mahkûm edilmiş bir suçlu olduğunu bilmelerine rağmen hâlâ onun etrafında duruyor, tavsiye mi istiyorlar? Neden?

GRIM: DÜNYADAKİ ACI VE ŞİDDETTEN SORUMLULAR

RG

Bence, eğer onun aynı sosyal çevredeki tüm arkadaşlarının ve meslektaşlarının nasıl bu noktaya geldiğini düşünürsek, bilirsiniz, “her büyük servetin arkasında büyük bir suç vardır” diye bir söz vardır. Yani Epstein seviyesinde insanları harekete geçirmeye olanak sağlayan bazı servetler, geçmişte işlenmiş bazı suçlarla yaratılmıştı. Birçoğu ise o anda devam eden suçlarla oluşturuluyordu. Bu insanlar, aldıkları kararlar yoluyla dünyada olağanüstü miktarda acı ve şiddetten sorumludur. Başka bir deyişle, eğer bir odada örneğin Henry Kissinger ile oturuyorsanız, odadaki diğer insanların ahlakını yargılamak için siz de kim oluyorsunuz?

Henry Kissinger’ı ve odadaki diğer insanların ahlakını düşünün.

S.K

Peki ya Chomsky?

GRIM: CHOMSKY HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

RG

Chomsky, bu belgelerde ortaya çıkan en çarpıcı ve en şaşırtıcı figürlerden biri. Şu ana kadar Chomsky’nin destekçileri, hayranları ya da dostları gündeme gelmişti. Ben hayatım boyunca ona hayranlık duymuş biriyim. Onunla zaman geçirebilmek ve tanışabilmek, benim için ve bizim gibiler için en ödüllendirici anlardan bazıları oldu. İnsanlar şunu diyebiliyordu: “MIT için bağış topluyor. Jeffrey Epstein MIT’nin büyük bağışçılarından biri.” Yani sanki çok yakın arkadaşlarmış gibi konuştular… Ama şimdi, Chomsky’nin, Epstein’in cinsel istismar iddiaları nedeniyle aldığı kötü basınla nasıl başa çıkabileceğini düşünmesine yardım ettiği e-postalar ortaya çıktı. Bu e-postaları gönderdiği zaman 2019’du. Bu, savunulamaz bir durum. Miami Herald o zamana kadar istismarın boyutlarını — belki tamamını değil ama yeterince büyük bir kısmını — ortaya çıkarmıştı. Bu, artık sıradan insanlar tarafından da biliniyordu; yalnızca haberleri çok yakından takip edenler tarafından değil. Noam Chomsky gibi biri için bu daha da geçerliydi. Onun ne yaptığını açıklayabilecek hiçbir kapasitem yok. Bu, onun bu sapkınlığa katıldığı anlamına gelmiyor.

S.K

Araştırmacı gazetecilik geçmişinden geliyorsunuz. Son yayımlanan son partiyle birlikte üç milyondan fazla belge kamuoyuna açıldı. Suç ağı ve etik felaketler ortaya saçıldı. Bugün sizce araştırılması en önemli konu nedir?

EPSTEIN AĞI NASIL YILLARCA KORUNDU?

RG

Kimin için çalışıyordu? Bu soru hâlâ ortada duruyor. Ve kimlerle çalışıyordu? Bunlar hâlâ temel sorular. Bu ilişkiler, onun bu kadar uzun süre boyunca bu kadar çok şeyden kurtulabilmesinin nedeni miydi? Drop Site News’te yaptığımız haberler, onu İsrail devletiyle çeşitli şekillerde ilişkilendiriyordu.

S.K

Daha derine inelim. İsrail ya da CIA için çalıştığını gösteren herhangi bir kanıt var mı? Ve eski İsrail Başbakanı Ehud Barak’ın New York’taki dairesinde kalması bu bağlamda ne anlama geliyor?

'EPSTEIN “VARLIK” KATEGORİSİNDEYDİ'

RG

Bence insanların kafasında artık eskimiş bir fikir var. Evet, resmî İsrail casusları ve ajanları var. İnsanlar Epstein’i böyle bir figür olarak arıyor. Ama Epstein, daha çok “varlık” dediğimiz kategoriye uyuyor; yani İsrail devleti tarafından kullanılan, işe yarayan biri. Aynı zamanda Amerikan istihbarat altyapısının bazı unsurları için de görünüyor. Ama aynı zamanda İsrail istihbarat topluluğunun unsurlarını kendi amaçları için kullanabiliyor. Örneğin İsrail istihbaratından çıkan siber silah projelerini ilerletmek gibi. Yani mesai kartı basan bir İsrail ajanı değildi. Ama küresel İsrail casus ağının parçası olan çok güçlü insanlarla çok yakındı. Bu da bazı kapıları açıyordu. Ve bu, onun servetinin ve gücünün önemli bir kaynağıydı; bundan eminiz.

S.K

Bugün Washington Post, Epstein’in Ruslarla da bağları olduğunu ve Putin’le görüşmek istediğini yazıyor. Adalet Bakanlığı dosyaları, Moskova’dan bir kadının New York’taki güçlü bir iş insanını şantajla tehdit ettiğini iddia ettikten sonra bir Rus yetkiliden yardım aradığını gösteriyor. Bu ne anlama geliyor?

İNGİLİZ MEDYASI RUSYA’YA YIKIYOR

RG

Güçlü Rus figürlerle ilişkileri vardı ve Putin’le görüştü. Bu bir gerçek. Batı medyası şunu yapmaya çalışıyor gibi görünüyor: “Evet, bu adamın bir casus olduğu ya da çok güçlü çevrelerle bağlantılı olduğu yönündeki sezginiz doğruydu, bunu komplo teorisi diye küçümsediğimiz için özür dileriz, ama bakın, mesele Rusya.” İngiltere basını bu anlatıyı sonuna kadar zorluyor. Washington Post’ta da artık bazı İngiliz editörler var. Şimdi Washington Post da bu sulara girmeye başladı: “Belki bu bir Rus meselesi.” Ama bu, onun İsrail ve ABD istihbaratıyla çok daha önemli ilişkileri olduğu gerçeğini gizliyor. Drop Site’ta yayımladığımız bir haber, Epstein’in Suriye iç savaşı sırasında İsrail ile Rusya arasında bir arka kanal kurulmasında rol oynadığını ortaya koydu. Yani Rus bağlantılarını kullandı ama bunu İsrail adına yaptı. ABD medyası filin sadece bir kısmını anlatıp diğer kısmını gizleyerek meseleyi daha da karıştırıyor.

GRIM: SURİYE SAVAŞINDA İSRAİL VE RUSYA KANALINI KURDU

S.K

Başbakan Netanyahu’nun açıklamalarına bakalım. Barak ile olan olağanüstü yakınlığın Epstein’in İsrail için çalıştığını göstermediğini, aksine bunun tersini kanıtladığını söylüyor. Buna katılıyor musunuz? Ayrıca Netanyahu, Barak’ın anti-Siyonist sol ile çalıştığını iddia etti. Sizce Barak anti-Siyonist miydi?

EPSTEİN, BARAK VE NETANYAHU

RG

Drop Site’ta, Epstein’in JP Morgan bankacılarını Netanyahu ile Leviathan gaz anlaşmasını finanse etmek için bir araya getirdiğini gösteren bir haber de yaptık. Epstein sadece Barak ile çalışmadı. Onlar onlarca yıl çok yakındı, bu doğru. Ama Barak’ın anti-Siyonist olduğu fikri komik. O bir Siyonisttir. İşçi Partisi kanadındandır ve Likud ile çatışmaları vardır. Bu doğru.

S.K

Ama isminin sızdırılması bir şey ifade etmiyor mu?

Belgelerde adı geçen tek İsrailli olması Barak’a zarar veriyor mu?

GRIM: RAKİPLERİ EN BÜYÜK DARBEYİ ALIYOR

RG

Netanyahu’nun rakipleri genellikle en büyük darbeyi alıyor. Ama Barak, Epstein’in o dünyadaki en yakın müttefiklerinden biriydi. Barak eçimleri kaybetmesine rağmen istihbarat yetkilileriyle çok yakındı ve hâlâ da öyle.

“BARAK İLE SİBER SİLAH ENDÜSTRİSİ İNŞAOLDU”

S.K

Epstein’in Barak’a Palantir ile çalışmasını tavsiye ettiği de söyleniyor.

RG

Evet, bu doğru. Barak’ın miraslarından biri, İsrail’in siber silah endüstrisini küresel ölçekte büyütmesine yardım etmek olacak. Bunu Epstein ile birlikte yaptılar. Epstein anahatrdı

S.K

Diğer bir bağışçı, Les Wexner, 18 Şubat’ta House Oversight ifadesi verecek ve Clinton’ların başka bir duruşmada katılmayı kabul ettiğini biliyoruz. Amerikalılar Kongredeki bu ifadelerden ne beklemeli?

RG

Belki Kongre ilginç bilgileri saklıyordur ve o zaman açıklanacaktır. Genellikle bu duruşmalardan fazla bir şey öğrenemeyiz tiyatrodan fazlası; fazla bir aydınlanma beklemem.

S.K

Başkan Trump hakkında soracağım zaman geri döneceğim, ama Clinton’larla devam edelim. Hillary Clinton, James Comer’ı (House Oversight Komitesi Başkanı, Cumhuriyetçi) kamuya açık olarak kameralar açık tartışmaya çağırdı. Trump, Clinton'a empati gösterdi. “Üzücü, Bill’i her zaman sevdim, Hillary çok yetenekli” dedi. Bunu nasıl görüyorsunuz?

CLINTONLAR MECLİSTE İFADE VERECEK

RG

Bunu kamuya açık yapmalılar. Halk görmeli. Clinton’un davaya karşı direnmemesi iyi. Kongreden gelen hukuki bir talebi takip etmeli

S.K

Trump burada empati gösteriyor. Buna ne dersiniz?

RG

Trump hakkında ne düşüneceğimizi anlamak zor. Aklının ne kadarı başında… Clintonlara sempati duyduğu doğru muydu? Evet, sanırım öyle. Aynı sosyal çevredeydiler ve Trump onları kendine benzer görüyor. Ve bu durumu düşünmeliler. Trump size bakıp benzer ortak bir ruh görürse, bu bi an düşünmeniz gereken bir şey…

S.K

Adayı ziyaret etmek herhangi bir yanlışlık gösterir mi? Trump her zaman bunun kendisi için hiçbir yanlış bir şey olmadığını sadece Clinton’lar için olduğunu hatırlatıyor?

RG

Bence gösterir; insanlar orada neler olduğunu biliyordu ve Epstein’in itibarını biliyordu. Clinton’ın adayı ziyaret ettiğine dair kanıt yok; bazı iddialar var ama uçuş kayıtları veya başka kanıt yok ve kendisi reddediyor.

S.K

Bunun özel olarak soruşturdun mu? soruşturdular mı?

RG

Evet, hiç kimse onu oraya koyacak herhangi bir seyahat kaydı bulamadı. Başkanlık sonrası konumu genel olarak biliniyor; gün gün nerede olduğunu belirleyebilirsiniz.

S.K

Bu dosyalar Trump’ın seçmen tabanını ara seçimler açısından nasıl etkiledi?

CUMHURİYETÇİLER TRUMP’A ÖFKELİ

RG

Cumhuriyetçiler, Trump’ın Epstein dosyalarının yayınlanmasını yönetme şekline öfkeliler ve Trump en kötüsünü yaşıyor çünkü sanki onları yayınlamaya sürükleniyormuş gibi görünüyor, dosyalar hâlâ gelmeye devam ediyor. Yani tüm siyasi acıyı çekiyor ama hiçbir kazancı yok.

S.K

Seçim sonrası Kongre’de değişiklik bekliyor musunuz?

RG

Demokratların Temsilciler Meclisi’ni kazanacağını düşünüyorum; seçim adil olursa. Makine hileleri olmasa. Seçim düzensizliklerle ciddi şekilde zarar görecek.

S.K

Bu olursa- Kongre dengesi değişirse, Trump tekrar yargılanıp azledilir mi?

RG

Hayır, Azil burada dikkat dağıtıcı; Senato’da mahkumiyet için 67 oy gerekir; 60 Cumhuriyetçi almak zor.

SK

Ara seçimler fazla değişiklik yapmaz mı?

RG

Hayır.

SK

Anladım, ve Elon Musk da dahil olmak üzere birçok insan, Epstein ile bir ilişkileri olmadığını söylüyor, ama bu yanlış çıktı. Bu hafta ABD medyasının, özellikle basılı gazetelerin, sürekli odaklandığı konuydu. Birçok kişi, ilk mahkumiyetten hemen sonra başından itibaren onunla e-postalar üzerinden görüşmeye veya konuşmaya devam etti. Bununla ilgili sizin tepkiniz nedir?

RG



Bu, Epstein ile ilişkisi olmadığını söyleyen birçok erkeğin yalancı ve sapkın olduğunu ortaya koyuyor.

SK

ABD’de Maxwell dışında kim istismar ve insan ticaretiyle suçlandı mı? Ve müşteriler nerede? Mağdurlar için adalet ve pişmanlık bir şey ifade eder mi?

RG

Biliyorsunuz, Maxwell hesap verebilirlik ile karşı karşıya kalan tek kişi. Ve kurbanlar arasında, kimin gerçek kurban olduğu ve kimin aslında sömürüye katıldığı konusunda çok fazla iç çatışma var, çünkü Maxwell sömürüye katılıyordu. Tartışma şu, bu diğer bazı kurbanlar da kadınları işe almak ve sömürüye katılmakla suçlanıyor, kendi başlarına sömürülenler olmaktan ziyade. Yani, bu iç çatışma devam ediyor, biliyorsunuz, bazı insanlara karşı biraz utanç ve başka sorumluluk da getirilmiş durumda.

EPSTEIN KURBANLARINA ADALET UMUDU

S.K

Ama hangi tür hesap verebilirlik? Prince Andrew gibi mi?

RG

Peter Attia organizasyonundan atılıyor, insanlar işlerini kaybediyor…

S.K

Bu adaleti mi? Cezai açıdan?

R.G

Mendelson hapse gidebilir, ama şu ana kadar müşteri listesi yok.

S.K

Sadece pişmanlık mesajları mı var?

RG

Evet, bazıları inkâr mesajları da var.

S.K

Kaç kişi, genç erkek veya kız, bu kişiler tarafından insan ticaretine maruz kaldı?

R.G

Bilmiyorum, ama çok, çok, çok.

S.K

Çoğu Amerikalı mıydı yoksa Balkanlar veya Doğu Avrupa’dan mıydı?

RG

Çok Amerikalı vardı, ama dünyanın dört bir yanından da birçok kişi.

S.K

4CHAN’da bir hapishane çalışanı Epstein’in ölümünden önce İran’da alındığını iddia etti; bu konuda ölümünü nasıl görüyorsunuz?

RG

O var….

EPSTEIN ÕLDÜRÜLDÜ MÜ?

S.K

Federal büyük jüri, teknoloji şirketinin o posteri tanımlama çabasını destekledi, değil mi?

R.G

Evet, şimdi bu gerçek bir gardiyan olarak doğrulandı. Video, saat 10:30 civarında birinin hücreye girdiğini gösteriyor.

S.K

“Turuncu şekilli nesne” hareket ediyor...

BOĞULDUĞU SÖYLENEN İP KULLANILMAMIŞ

R.G

Turuncu şekilli nesne hareket ediyor. Bulunan ip, boğmak için kullanıldığı söylenen, aslında kullanılmamış…

S.K

Bu bize ne söylüyor?

R.G

Bu, öldürüldüğü şüphesinin giderek daha fazla güvenilirlik kazandığını gösteriyor.

S.K

Daha derin bir soruşturma bekliyor musunuz?

R.G

Hayır, çünkü…

S.K

Neden? Nasıl? Ve Bu dünyaya ne söyler?

"TRUMP YÖNETİMİ KENDİ CİNAYETİNE NEDEN BAKSIN?"

R.G

Trump yönetiminde oldu, kendi öldürmesini soruşturmazdı, eğer Epstein olayı gerçekten bir cinayetse.

S.K

Peki Biden yönetimi neden bakmadı?

R.G

Birçok şeyi neden yanlış yaptıklarıyla ilgili sorular var; bazı cevaplar aynı: Saf beceriksizlik. Ayrıca Maxwell davası Biden yönetimi boyunca devam etti; bu belgeleri daha fazla açıklamamaları için mazeretti. Yoksa dava düşebilirdi usulden…

S.K

Bu yönetimde sessiz kalması için serbest bırakılmasını bekliyor musunuz?

R.G

Şu anda her şey mümkün.

S.K

Eğer serbest bırakmazlarsa sessiz kalacağını düşünüyor musunuz?

R.G

Bilmiyorum; yerinde olsam ne yapardım bilmiyorum. Eminim oldukça korkmuş.

S.K

Yani hayatta kalmak için?

R.G

Evet.

TRUMP DÖNEMİ MEDYA: BEYAZ SARAY HAVUZUNDA KİMLER VAR?

S.K

Anladım. Son soru Epstein ile ilgili değil; sol veya ilerici bir yayın olarak, siz ve yayınınız son zamanlarda Beyaz Saray basın havuzuna erişim kazandınız. Bu nasıl oldu ve tepkiler, özellikle İsrail-Filistin çatışması kapsamındaki haberler ve Hamas liderleriyle yaptığınız röportajlar?

R.G

İlginç. İçeride, meslektaşlarımıza, aslında solcu veya ilerici bir haber kuruluşu olmadığımızı söylüyoruz. Biz bir haber kuruluşuyuz. Kurucular ve bazı üyelerin bireysel politikaları var, ama önce haber kuruluşuyuz. Havuz kabulü, okur seviyemizin bir göstergesi. Sadece solcular değil; bağımsızlar ve muhafazakarlar da okuyor. Beyaz Saray bunu fark etti.

S.K

Beyaz Saray muhabiriniz kim olacak?

R.G

Bu durumda, bu ben olacağım.

Evet. Laura Loomer çıldırdı. Aktivist ve gazeteci; bizi eleştiriyordu geçmişte. Sanırım havuza davet edilmedi; bu benim suçum değil. Bunu Beyaz Saray’a sormalıydı.

DROP SITE NASIL HAVUZA ALINDI?

S.K

Evet. Bir kez Pentagon’daydı, ilk basın toplantısında…

R.G

Doğru, evet, doğru. Yani, davet edildiğimiz havuz… Ben Obama döneminde Beyaz Saray havuzundaydım.

S.K

Drop Site olarak mı?

R.G

Huffington Post aracılığıyla,

ve sonra katılmadık. Intercept’taydım. Intercept’de katılmadık. Ama bildiğiniz gibi, bu havuz Beyaz Saray Basın Derneği, Muhabirler Derneği tarafından yürütülüyor; oysa yeni medya havuzu temelde Beyaz Saray tarafından yönetiliyor. Beyaz Saray kimin girip çıkacağını belirliyor…

S.K

Peki şunu söyleyebilir misiniz, bu dönem bir şekilde kapsama alanı daha fazla kuruluşu kapsar hale geldi mi?

R.G

Kesinlikle daha fazla kuruluşa genişlettiler. Birçok bağımsız ve eksantrik, birçok eksantrik kuruluşu kabul ettiler.

Serra Karaçam

Ve yabancı kuruluşlar için de aynı. Çok teşekkürler Ryan, Beyaz Saray’da görüşmek üzere.

Ryan Grim

Görüşürüz.