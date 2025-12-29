Kokain baronuna Türkiye’de rekor teşvik verilmiş!

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen ‘magazin ünlülerine’ yönelik operasyonlar, baronlara kadar uzanır mı?

Yanıtını çoğumuzun bildiği bir soru aslında. Limanlarda yakalanan tonlarca uyuşturucu ‘yetim’ gibi kalmadı mı. Meşhur İranlı baron Naci Şerif Zintaşti’nin, AKP’nin kurucusu, vekili, bakanı Burhan Kuzu ile boy boy fotoğrafları çıktığı halde yargı dönüp sordu mu.

O kadar fazla örnek var ki. Saymakla bitmez…

Size hiç bilinmeyen bir tanesini anlatayım şimdi. Türkiye nasıl kara para cennetine döndü, bir de bu hikaye üzerinden bakalım.

***

2022 yılından beri Brezilya’daki bir kokain davasını takip ediyorum. Rekor cezalar verildi. Sanıkların temyiz başvuruları geçen mart ayında reddedildi. Ve Brezilya Yüksek Adalet Divanı’nın kararı resmi gazetede yayımlandı. İçlerinde Belçika ve Türk vatandaşı olan bir isim de var.

Dava ile ilgili özet bilgileri aktaralım…

Brezilya’da 30 yıldır kokain ticareti yapan ‘Beyaz Kafa lakaplı kartel lideri.

Brezilya’da 30 yıldır kokain ticaretine yön veren bir kartelin lideri, 2017’de tıpkı Paplo Escobar’ınkini andıran bir ‘sürek avıyla’ yakalandı. ‘Spektrum’ adı verilen operasyonda ele geçirilen bu kişi, lakabı ‘Cabeça Branca’ (Beyaz Kafa) olan 63 yaşındaki Luiz Carlos Rocha’ydı. Nihayetinde kartelin üretim ve dağıtım ağı çözüldü.

Kokain Bolivya, Peru, Kolombiya’daki üreticilerden Brezilya’nın Mato Grosso’daki çiftliklerine küçük uçaklarla taşınıyor, ardından kamyonlarla Sao Paulo’daki depolara götürülüyordu. Burada yasal olarak ihraç edilecek ürünlerle paketlenip, limana taşınıyor ve ABD ile Avrupa’ya naklediliyordu.

Kartelin çökertilmesi ile yapılan son operasyonun adı ‘Tifo’ydu. Telefon dinlemeleri ve fiziki takip sonucu, 2018’in Ağustos ayında Santos Limanı’ndan, Belçika’nın Gent Limanı’na kokain sevkiyatı yapılacağı tespit edildi.

Belçika’da doğal taşların arasına gizlenmiş 2 ton kokain yakalanmıştı.

Konu Belçika polisine bildirildi. Ve 21 Ağustos günü Belçika’ya ihraç edilen doğal taşların arasına gizlenmiş 2 ton kokain ele geçirildi. Yine telefon dinlemeleri ve takip sonucunda konteynerleri üç kişinin teslim aldığı öğrenildi. İki kişi Belçikalıydı. Üçüncü kişi ise Türk ve Belçika vatandaşı olan Nurettin Yüksel’di.

Nitekim Brezilya’da doğal taş şirketi Delta do Brazil üzerinden Belçika’nın Gent kentinde kurulu yine kendisine ait Stroyka şirketi arasında ticaret yapıyordu. Brezilya Federal Mahkemesi, Yüksel’e ait şirketlerin kartelin uyuşturucu sevkiyatında kullanıldığını gösteren kanıtlar sundu. Yüksel ile Belçikalı diğer isimleri Avrupa’daki dağıtım ağının sorumluları olmakla suçladı.

Brezilya Yüksek Adalet Divanı temyiz başvurularını reddetti.

Karteli uzun yıllar izleyen Brezilyalı araştırmacı gazeteci Allan de Abreu da ‘Cabeça Branca’ adlı bir kitap yazdı. Kitapta Yüksel’in kilit aktörlerden olduğu, Türkiye ayağı da olan bir uyuşturucu ağının içinde yer aldığı belirtiliyor. Nitekim dava dosyalarında da bu operasyonla beraber Türkiye ile ilişkili bir kokain ticareti ağının de ortaya çıkarıldığı ifade ediliyor.

Bizi ilgilendiren kısım burada başlıyor işte…

Yüksel, kokain ticaretine karışan Stroyka’yı 2014’te Gent’te kurdu. Onun bağlı olduğu şirket ise 2007’de aynı adreste kurulan ve güvenlik hizmeti verdiği belirtilen OPS Group’tu. Bir diğer şirketi ise İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’ndaki Las Palmas kentinde 2011’de kurulan 2BIEN INVERSIONES S.L.

Bu şirketin tek hissedarı olarak gözüken şirket ise 2016’da İstanbul’da kurulan Pusula Delta Uluslararası Ticaret AŞ. Yüksel aynı yıl bir de Pusula Akdeniz Dış Ticaret AŞ. adlı şirketi kurdu. Ticaret sicil kayıtlarına göre faaliyet alanı kuruyemiş, çekirdek, çiğ ve granül kahve, kakao ile kurutulmuş egzotik meyve ithalatı.

Bandan sonrası daha da ilginçleşiyor…

Pusula Delta, 2021’in Mart ayında İzmir’e taşındı. Bir ay sonra da havacılık şirketine dönüşerek, Air Anka adını aldı. Havacılık haberleri veren internet sitelerinde epey haber oldu. Çünkü pandeminin de başladığı bir dönemde kurulan Air Anka, uzun zamandır yapılmış ilk özel havacılık yatırımıydı.

2022 yılının en büyük ikinci teşviki, Yüksel’in şirketine verildi.

Air Anka önce kargo taşımacılığı yapacağını duyurdu. Sonra yolcu taşımacılığına başladı. 2022 yılında devlete başvurup teşvik istedi. Şişe Cam'dan sonra, 1.2 milyar lira ile en yüksek teşviki aldı. Teşvik kapsamında faiz desteği, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, 7 yıl boyunca sigorta primi işveren hissesi desteği, yüzde 80 vergi indirimi ve yüzde 40 oranında yatırım katkısı tanındı. Şirket kurulur kurulmaz sermayesini de rekor düzeyde artırdı. 45 milyon liradan 75 milyon liraya çıkardı.

Havacılık şirketi jet hızıyla lisans aldı. O günlerde Nurettin Yüksel’in, Brezilya’nın en büyük kokain karteli davasında yargılandığını Birgün gazetesinde yazmıştım. Hiç ses çıkmadı. Lakin adı medyaya düşünce 2023’te Air Anka’yı, Odin Aviation’a sattığını bildiren bir basın bültenini, şirketin Instagram hesabından yayınlayarak kayıplara karıştı.

Nurettin Yüksel, Brezilya’da ceza aldı ama nerede olduğu bilinmiyor. Şirketleri de faal değil. Brezilya ile Avrupa arasında böylesine büyük doğal taş ticareti yapan birisinin tek kare fotoğrafı da yok.

Şimdi tekrar soralım: Bu işler baronlara uzanır mı sizce?