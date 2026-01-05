Laleli ‘çamaşırhanesi’ -4- Libya’ya sır seyahat... İki banka yöneticisi kimliğini niye gizledi?

Laleli-Libya hattında kurulan ve son yılların en büyük kara para aklama ağı olduğu belirtilen POS vurgununda işin ucu, bazı özel bankalara uzanıyor.

Dosyayı yakından izleyen halktv.com.tr olayın bankacılık ayağına dair yeni bir belgeyi daha ortaya çıkardı.

Soruşturmada adı geçen özel bir bankanın en tepedeki iki yöneticisi, Libya’ya giderken kimliklerini gizledi. Vize alırken sponsor olarak bir temizlik şirketini gösterdiler. Meslek kısmına ise ‘mühendis’ yazdılar.

Peki, tam da POS üzerinden aklama ağının kurulduğu döneme denk gelen seyahatte bu ‘kimlik karartmasına’ neden ihtiyaç duydular?

***

Libya ‘çamaşırhanesi’ soruşturmasının içeriğini kısaca bir hatırlatayım:

2018 sonrasında POS cihazları kullanılarak, Libya ve Irak’a ihracat yapılmış gibi gösterilip, şüpheli bir para trafiği hattı kuruldu. Milyarlarca doların bu hattan akıtılıp, Laleli merkezli bir şirket ağı vasıtasıyla bankacılık sistemine sokularak aklandığı ileri sürülüyor.

ABD, bankacılık sistemi ile Libya yaptırımlarının delindiği iddiasıyla olayı ‘suç gelirlerinin aklanması’ sayıyor. Ve baskı yapıyor. Türkiye ise yeniden ‘gri liste’ riski doğuran uluslararası aklama ağına karşı, Temmuz 2025’ten beri seri operasyonlar düzenliyor. Elektronik ödeme kuruluşlarına, onlarca kuyumcu ve döviz bürosu ile çok sayıda dış ticaret şirketine el konuldu.

Dosyanın tüm detaylarını şu yazılarda anlatmıştım:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ilk operasyonun yapıldığı 8 Temmuz 2025 günü bir açıklama yaptı.

Açıklamada, 2022’deki bir ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 8 Temmuz 2024 tarihli MASAK raporunda aklama suçunun tespit edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

“2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47.5 milyar TL'yi aşan işlem hacmine ulaşıldığı, bu işlemlerin yüzde 99,99’unun yabancı kartlar üzerinden gerçekleştiği, işlemlerin önemli bir bölümünün gece saatlerinde gerçekleştiği ve firmaların faaliyet alanlarıyla işlem zamanları arasında belirgin bir uyumsuzluk bulunduğu, gerçek ticari faaliyet izlenimi vermeyen, organize şekilde kurgulanmış POS kullanımına rastlandığı, MASAK tespitlerine göre söz konusu gelirlerin çeşitli yöntemlerle aklandığı anlaşılmıştır.”

Başsavcılığın açıklamasındaki kritik detay ise şuydu:

“Aralarında 16 Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ çalışanı da olan 85 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.”

Hangi bankacıların sorgulandığını, ifadelerini henüz bilmiyoruz. Fakat işin öyle şubelerle sınırlı olmadığına, üst yönetimlere kadar gittiğine dair ipuçları yoğun. Hatta bu aklama ağının bizatihi bazı bankacılar tarafından kurulduğu da ileri sürülüyor.

Savcılık soruşturmasında yüzlerce POS cihazının uçaklarla Libya’ya götürüldüğü iddia ediliyor.

İşte soruşturmada adı geçen özel bir bankanın en tepedeki iki yöneticisinin, tam da POS tezgahının kurulduğu yıllarda, 2021 ve 2022’de yaptıkları Libya ziyaretleri oldukça dikkat çekici.

Neden mi?

Soruşturma halen devam ettiği için banka ve bankacıların ismini şimdilik saklı tutarak, yeni ortaya çıkan bir belgeyi inceleyelim…

Vize kayıtlarına göre, iki üst düzey bankacı Libya’ya ‘bankacı’ olarak değil, ‘mühendis’ olarak gitti. Üstelik vize başvurusunda bu ziyaretin bankaları adına değil, Al Siyada Al Oula General Cleaning Services LLC adlı bir temizlik şirketi adına yaptıkları görülüyor. Ziyaretin sebebi ise açıklanmamış.

Türkiye’de büyük bir bankanın üst düzey yöneticilerinin bankaları adına değil de bir temizlik şirketinin sponsorluğunda, mesleklerini de gizleyerek sırasıyla seyahat etmesi soru işareti yaratıyor.

Acaba adı sürekli bir takım olaylarla anılan bir bankanın üst düzey yöneticisi de dahil, bazı bankalardaki yöneticilerin görevden alınmasının, POS üzerinden kurulmuş aklama ağı ile bir ilgisi var mı?

Konuya devam edeceğiz. Zira, Laleli ‘çamaşırhanesi’nin daha Irak ayağı var. Ve oraya dair ABD, büyük bir soruşturma yürütüyor…