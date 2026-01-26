İmamoğlu dediler, ucu yine AKP’ye çıktı! 110 milyon tazminat sözü vermişler

"Ekrem İmamoğlu’nun verdiği hafriyat işiyle zenginleşti” denilen Murat Gülibrahimoğlu ile Kadir Topbaş döneminde skandal bir sözleşme yapıldığı ortaya çıktı.

Sözleşmeye göre, hafriyat döküm işi hukuki sebep de dahil herhangi bir şekilde durur veya biterse, o güne kadar kazandıklarının yanında Gülibrahimoğlu’na, 110 milyon lira da ek tazminat ödeme hakkı tanınmış.

halktv.com.tr bu sözleşmenin detaylarına ulaştı…

***

Gülibrahimoğlu İBB iddianamesinde, ‘Ekrem İmamoğlu örgütünün kasası’ olarak suçlanıyor. Firari ve hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

İddiaların dayanağı Cebeci maden sahasına 2020-2025 arasında hafriyat dökülmesi işi.

Savcılara göre, ‘kaçak hafriyat’ dökülerek yaklaşık 80 milyar lira kamu zararına yol açıldı. İddianamede dökümün resmi izne dayanmadığı, 31 milyar liralık suç geliri elde edildiği ve bunun da İSTAÇ’a değil ‘suç örgütüne’ aktarıldığı savunuluyor.

Ayrıca iddianamede, Gülibrahimoğlu’nun, İmamoğlu’nun talimatı ile bölgedeki özel parselleri ele geçirdiği ileri sürülüyor. İtirafçı ifadelerinde de Gülibrahimoğlu’nun 2022’ye kadar durumunun kötü olduğu, İmamoğlu sayesinde hızla zenginleştiği anlatılıyor.

İSTAÇ ve hafriyat meselesi kısaca böyle…

İddianame çıktıktan sonra tutuklu İBB bürokratlarının avukatları konuya ilişkin resmi kurumlarla yapılan yazışmaların savcılık dosyasında yer aldığına dikkat çektiler. Hafriyat işinde İstanbul Valiliği’nin de ortak olduğunu gösteren belge kamuoyu ile paylaşıldı.

Geçen hafta da CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gülibrahimoğlu’nun 2018’de eski AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile ortak olduğunu gösteren ticaret sicil kayıtlarını Meclis’te açıkladı.

Yani Gülibrahimoğlu’nda da tıpkı Aziz İhsan Aktaş’ta yapıldığı gibi ‘AKP dönemi’ soruşturmanın dışında tutuluyor. Oysa suç isnat edilen faaliyetler, İmamoğlu döneminin öncesine uzanıyor.

İşte yeni ortaya çıkan sözleşme de bunun kanıtlarından birisi.

Gelelim sözleşmenin ayrıntılarına…

YARGI DURDURURSA TAZMİNAT VERİLECEK

Gülibrahimoğlu’nun şirketi Kuzey İstanbul Modern İnşaat AŞ ile İBB’nin iştiraki İSTAÇ AŞ arasında, 30 Aralık 2015’te, “dolgu ve rehabilitasyon projesi hasılat paylaşımı sözleşmesi” imzalandı. Bir yıl sonra, 12 Nisan 2016’da ek bir sözleşme daha yapıldı. Sebebi de ek sözleşme de şöyle açıklandı:

“Sözleşme konusu faaliyetin İSTAÇ AŞ tarafından proje alanları içerisinde bulunan ve halihazırda Kuzey AŞ tarafından işletilen özel kişilere ait parsellerdeki dökümlerin tamamlanması beklenmeksizin başlatılmış olması nedeniyle Kuzey AŞ’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından rehabilitasyon amaçlı dolgu faaliyetleri için verilen izinler kapsamındaki işletmelerinden istifade ve gelir elde etme imkanı kalmamıştır.

Ayrıca, bahse konu ruhsat alanlarında gerçekleşmekte olan madencilik faaliyetlerinin sonlandırılması sonrası resmi makamlardan alınması muhtemel diğer dolgu ve rehabilitasyon izinlerine haiz diğer alanlar ile Kuzey AŞ tarafından satın alınan ve/veya özel parsel sahiplerinden muvafakatları temin edilen alanlar da iş kapsamına dahil edilecektir.”

Ek sözleşmenin konusu ise tazminat. Eğer İSTAÇ’ın kısmen veya tamamen tek taraflı vazgeçmesi ya da hukuki herhangi bir engel sebebiyle iş durursa, iptal edilirse İBB Gülibrahimoğlu’na, o güne kazandıklarının haricinde 110 milyon lira tazminat ödemeyi taahhüt etti. Aynı madde Kuzey AŞ için de geçerli kılındı.

Özetle, bugün İBB’nin suçlandığı hafriyat dökme işinin geçmişi de AKP dönemine kadar uzanıyor.