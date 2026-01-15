Bahadır Özgür

Bahadır Özgür

Murat Gülibrahimoğlu'nun jetinden Vakıfbank Genel Müdürü çıktı

Yayınlanma:

Habertürk ile başlayan, dizi ve magazin ünlülerine uzanan uyuşturucu operasyonu, Ekrem İmamoğlu ve İBB davasına bağlanmaya çalışılıyor. İki dosya arasındaki bağlantı da İBB davasının firari sanığı Murat Gülibrahimoğlu’nun kiraladığı özel jet üzerinden yapılıyor. Jette uyuşturucu ve seks partileri de düzenlendiği ileri sürülüyor.

Ancak o jeti İmamoğlu’nun hiç kullanmadığı resmi belgelerle kanıtlandı. Buna karşın Gülibrahimoğlu ile söz konusu jetle sık sık yolculuk yapan sürpriz bir isim ortaya çıktı.

O isimde Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih…

whatsapp-image-2026-01-15-at-13-10-40.jpeg

Jetle seyahat eden pek çok isim gözaltına alınıp sorgulandığı halde, Vakıfbank Genel Müdürü’ne dair bir gelişme henüz olmadı.

İBB iddianamesinde yer alan pek çok itirafçı ifadelerinde Gülibrahimoğlu ile Vakıfbank Genel Müdürü arasındaki ilişkinin samimiyeti anlatılıyor.

‘ARALARI ÇOK İYİYDİ’

Bugüne kadar 8 kere ifade veren ve son ifadesinde tahliye pazarlığı yapan itirafçı Adem Soytekin, 16 Haziran 2025 tarihinde verdiği ifadesinde şöyle diyor:

“…Emniyet sorgusunda tarafıma sorulan hakkımda yapılan teknik takip esnasında Fatih Keleş ile yemek yediğimiz günün içeriğine dair detaylı bilgi vermek istiyorum. O gün orada Fatih Keleş ile baş başa oturmadık ve oradan sadece ikimiz ayrılmadık… Bu görüşmede ben Murat Murat Gülibrahimoğlu’nun Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Beyle çok iyi olduğu için çok uzun zamandır arttırılmayan kredi limitlerimi arttırılması için ricacı olması konusunu görüştüm… Ben öncesinde Abdi Bey ile tanışıyordum, kendisiyle beraber maç izlemişliğimiz bile vardır. Gülibrahimoğlu, Keleş, Tuncay Yılmaz ve Abdi Bey 2024 yılında Bodrum'da Çağdaş Holding'e ait Bodrum'un girişinde sağdaki lüks otelde tatil yapmışlardı. İleri derecede bir samimiyetleri bulunmaktaydı.”

Soytekin ayrıca 2021 yılında düzenlenen bir uçuşa “Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ve İstanbul Orman Bölge Müdürü olduğunu söyledikleri ancak adını bilmediği bir kişi”nin de katıldığını belirtiyor.

İtirafçı Sarp Yalçınkaya ise Ekim 2025 tarihindeki ifadesinde Üstünsalih ile Gülibrahimoğlu arasındaki ilişkiye değinerek bir taşınmaz iddiasını gündeme getiriyor:

“Murat Gülibrahimoğlu , Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Bey'in yakını olduğunu bildiğim Duhan Yıldız’a Muğla ili, Bodrum İlçesi, Gündoğan Mahallesi 472 Ada, 486 Parselde bulunan 5.129 m2 taşınmazı devretmiştir.”

Yalçınkaya bu taşınmazın devri için de Vakıfbank Genel Müdürü ile beraber jetle Bodrum’a gidildiğine dikkat çekiyor.

Bu arada yine uyuşturucu operasyonlarının odağında olan Bebek Otel de İBB iddianamesindeki itirafçı ifadelerinde yer aldı.

Servet Yıldırım, 15 Ekim 2025 günkü ifadesinde, “Murat Gülibrahimoğlu kredi almak istediğinde Vakıfbank Genel Müdürü yardımcı oluyordu… Hüseyin Köksal, Gülibrahimoğlu ve Vakıfbank Genel Müdürü birkaç kez Bebek Otel'de buluştular.”

JETLER AYNI DEĞİL

Dosyadaki "Özel Uçuş Bilgileri" dökümlerinde, İmamoğlu'nun sabit bir uçak kullanmadığı, tarihe ve müsaitliğe göre sektördeki lisanslı firmalardan kiralama yaptığı görülüyor.

Resmi kayıtlara göre İmamoğlu’nun kullandığı kiralık uçaklar ve firmalar şöyle sıralandı

•⁠ ⁠Bonair Havacılık: 2025 yılı Mart ayındaki Erzincan, Kastamonu ve Antalya programlarında TC-STN kuyruk numaralı uçak kiralandı.

•⁠ ⁠Vizyon Havacılık: 2024 Aralık ayındaki Ankara seyahatlerinde TCK-ISK kuyruk numaralı uçak tercih edildi.

•⁠ ⁠Söz Jet Havacılık: 2024 Haziran döneminde TC-FBC kuyruk numaralı uçakla uçuş gerçekleştirildi.

•⁠ ⁠Genel Havacılık A.Ş.: Kasım 2024’te TC-KRA tescilli uçak kullanıldı.

Medyada İmamoğlu ile ilişkilendirilen ve spekülasyonlara neden olan TC-FNH ve TC-SKO kuyruk numaralı uçakların ise tamamen başka bir ismin, Murat Gülibrahimoğlu’nun kiraladığı uçaklar olduğu kanıtlandı.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Bahadır Özgür Arşivi

Gençlerde ‘TEMU isyanı’ 1500 liraya bile göz diktiler!

 13 Ocak 2026 Salı 07:46

Medyanın ‘kara para’ hali: Keşke o sözleşmeler ortalığa dökülse!

 12 Ocak 2026 Pazartesi 08:08

Laleli ‘çamaşırhanesi’ -4- Libya’ya sır seyahat... İki banka yöneticisi kimliğini niye gizledi?

 05 Ocak 2026 Pazartesi 08:46

Kokain baronuna Türkiye’de rekor teşvik verilmiş!

 29 Aralık 2025 Pazartesi 15:31

Uyuşturucu dosyasındaki sürpriz isim! "Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile…"

 23 Aralık 2025 Salı 07:37

Şüpheli para trafiğinin kilit ismi Kasım Garipoğlu!

 22 Aralık 2025 Pazartesi 13:01

Laleli Çamaşırhanesi -3- Videoya çektiler: ‘Cırt’ sesi geldikçe bağırıyor! “Maşallah, Maşallah!..”

 11 Aralık 2025 Perşembe 07:48

Milyonlarca doları nasıl yıkadılar? Şema ortaya çıktı

 09 Aralık 2025 Salı 08:03

İşte faturalar: Şirketi kurduğu gibi ESK ile anlaştı! ‘Genç boğalar’ hep ondan alınmış

 03 Aralık 2025 Çarşamba 12:55

Türkiye’nin başını ağrıtan gizli ‘kara para listesi’

 02 Aralık 2025 Salı 08:27
SON YAZILAR
Bahadır Özgür
BahadırÖzgür
Murat Gülibrahimoğlu'nun jetinden Vakıfbank Genel Müdürü çıktı
Bülent Yücetürk
BülentYücetürk
Yargı krizi değil yargı rejimi
Uğur Dündar
UğurDündar
Batı'nın İran takıntısının nedeni çok derinlerde...
Ayşenur Arslan
AyşenurArslan
Maduro kaçırılırken Çin ne yaptı!
Mehmet Tezkan
MehmetTezkan
Seçmen ne istediyse verdi: Erdoğan daha da istiyor!
İmamoğlu aylar sonra ilk kez dışarıda görüntülendi
İmamoğlu aylar sonra ilk kez dışarıda görüntülendi
Özgür Özel diploma davasının ardından ateş püskürdü: Bir delilikle meşgulüz
Özgür Özel diploma davasının ardından ateş püskürdü: Bir delilikle meşgulüz
Emekliye bu ay zamlı maaş yatmayacak
Emekliye bu ay zamlı maaş yatmayacak
Dünya Kupası başlamadan rekor kırdı: 33 günde 500 milyonu geçti
Dünya Kupası başlamadan rekor kırdı: 33 günde 500 milyonu geçti