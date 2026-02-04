Epstein dosyasının hatırlattıkları

“Epstein belgelerinde bizi alarma geçirmesi gereken şey yalnızca ortaya çıkan detaylar değil.

Asıl mesele, müthiş zengin ve güçlü insanların kendi koydukları kurallarla yaşaması — ve bunun yanlarına kâr kalmaya devam etmesi.

Kuralların ve hukukun işlemediği bir kulüp var.

Ve sen o kulübün içinde değilsin”



Bu sözler, Amerikalı senatör, kendisini “demokratik sosyalist” olarak tanımlayan Bernie Sanders’e ait.

Trump’ın en nefret ettiği kişilerden biri yani.

Zaten paylaşımındaki ifadelerle Trump ve onun egemenlik alanındaki isimleri kastediyor.

O kulübü kimin ismiyle anmak gerekiyor, kestiremiyorum. Epstein mi yoksa Trump mı?

Belki her ikisi de sadece küresel oyunun birer piyonu.

Sosyal medya, hem buna dair komplo teorileriyle hem de (başta gazeteciler) insanları sahte bilgiler konusunda uyaranlarla dolup taşıyor.

Post Truth, yani “Hakikat Ötesi” kavramı 2000’li yıllarda ne çok konuşulmuştu!

Dünya hakikatin ötesine geçmişse de geri dönüş yolları açık gibiydi. Oysa bugün Epstein dosyası, hakikati tuzla buz ediyor.

*. *. *

Yine de.. Başa çıkmak zor olsa bile, bu oyunun arkasında kimlerin olduğunu anlamak önemli. Anlamak için de kimin / kimlerin işine yaradığına bakmak lazım.

Olağan şüphelileri tanıyoruz. Arkalarına aldıkları -ya da önlerine sürdükleri- ABD’nin çekirdek gücü ve İsrail ile dünyayı ellerine geçiren büyük, dev şirketler.. İletişim ağlarını tekellerine alanlar..

Milyarlarca insana “gerçekleri göstermek yerine duyguları ve algıları pazarlayanlar”..

Sonuncular özellikle bizim buralarda pek faal biliyorsunuz.

Trump’ın Kudüs’ü başkent olarak tanıdığını gösteren bir hamleyle büyükelçilik açmasını katiyen hatırlamayıp, Erdoğan’ı övüyor mu yeriyor mu anlayamadığımız sözlerine alkış tutuyoruz mesela.

Trump istedi diye Rusya ile enerji anlaşmasını yırtıp doğalgazı ta oralardan fahiş fiyata almak.. Bölgemizde Yeni Dünya Düzeni’ni tasarlayanların gözünü diktiği Suriye için neler neler yapmak.. Ve bunları “DÜNYA LİDERİ” etiketiyle seçmene sunmak..

Epstein dosyasından kalkıp nerelere geldik ama, anlatmak istediğimin farkındasınızdır herhalde.

Epstein’in utanmadan LOLİTA EXPRESS adını verdiği uçağın yolcuları, dünyanın en güçlü isimleri.. Daha doğrusu en kritik koltukların sahibi..

Clinton’ı Türkiye ziyaretinde Erkan bebek burnunu sıkarken gördüğümüzde bayıldık. Pek sevdik.

Obama da renginden dolayı herhalde, sempatik ve sosyal demokratımsı çizgisiyle bize yakın bulduğumuz bir başkandı.

Günün sonunda bilmeyenler de öğrendi ki söz konusu ABD’nin çıkarlarıysa hepsi aynı hatta hizalanmıştı.

Trump’ın farkı, çocuk aklıyla yaptığı deliliklerdi.

Lütfen ikiyüzlülüğü bırakalım artık.

6 Şubat depreminde kaybolan çocukların akıbetini hemen hiç sormadık, konuşmadık.

Milyonlarca göçmenin arasında sanki buharlaşmış gibi kayıplara karışan çocukları da…

Ya Gazze’nin çocukları, bebekleri?

Ateşkes yalanını yutup susmadık mı? Her gün yeni çocukların ölümüne seyirci kalmadık mı?

Ve bu ülkenin yoksul hanelerinden kurtulmaya çalışırken uyuşturucu bataklığına ya da çetelerin eline düşen reşit olmamış kız çocukları.. Yanı başımızdaki felakete kafamızı çevirmedik mi? Hala çevirmiyor muyuz?

*. *. *

Evet, bir kadın ve anne olarak Epstein dosyasındaki iğrençliklere deliriyorum. Hatta, samimiyetle söyleyeyim bazı haberlere ve görüntülere bakamıyorum bile.

Ben bakamıyorum.

İktidarla, muhalefetin konuya dair her araştırma önerisine “hayır” diyen Meclis çoğunluğu BAKMIYOR.

Çoktan hakikatin ötesine geçmişler.. Memlekete yalan söylemekle meşguller.

Enflasyon mesela..

Ekonomistler, yılın ilk enflasyon verisini deyim yerindeyse topa tuttu.

En çarpıcı paylaşım ise ünlü ekonomist Prof. Şenol Babuşçu’dan geldi:

“2026 yılı ocak ayında aylık enflasyon rakamı 63 yılın ortalamasından 1,62 daha puan fazla.”

Enflasyonun “63 YILIN ORTALAMASININ ÜSTÜNDE” olduğunu kaç kişi bilecek acaba?

Ya da enflasyon sepetindeki güncellemenin kaç kişi farkında olacak?

Güncellemenin ennnnn anlamlı iki başlığı, gıda ve yakıttaki ağırlıklar.

Gıda enflasyonunu nasıl yakıcı olduğunu çocuklar bile anladı, malum. Ama çocukların -henüz- bilmediği bir şey var. Saray’daki adamlar sepetteki “gıda ve alkolsüz içeceklerin ağırlığını yüzde 24,96'dan yüzde 24,44'e düşürdüler”..

Yetmedi, “su, elektrik, gaz ve diğer yakıtların ağırlığı da yüzde 15,21'den yüzde 11,40'a indirildi.”

* * *

Enflasyon haberlerini internetteki ana sayfasından süren Sabah Gazetesi’nin Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu Epstein dosyası için “küresel kirli ağda FETÖ izleri” yorumu yapmış.

Gülen Cemaati’nin nasıl doğduğunu, ABD’nin tasarımıyla nasıl küresel bir güce dönüştürülmek istendiğini Okan Müderrisoğlu iyi bilir herhalde. Ne de olsa bir zamanlar pek yakındılar.

2011 yılındaki Türkçe Olimpiyatları törenini alkışlarken “büyük devlet olma yolunda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diyordu mesela.

Nasıl bir emekti, biliyorsunuz.

Yalnızca Gülen Cemaati değil, İsmailağa’dan Menzil’e büyüklü küçüklü tarikatlar bugünkü durumun sorumlularıydı. Yoksul evlerde çocuklar, hiç değilse birkaç boğaz eksilir diye tarikat, vakıf yurtlarının eline teslim ediliyordu.

O yurtlarda yaşanan istismar ise hep halının altına süpürülüyordu.

Hele Karaman’daki ENSAR VAKFI skandalı. Yurtta kalan bir çocuğu ablasının şüphelenip psikoloğa götürmesiyle patlak veren korkunç skandalda 45 çocuk tecavüze uğradığını söylemiş.. İçlerinden 10’u için Karaman Devlet Hastanesi “tecavüz raporu” vermişti. Hatırlayın!!

Ne olmuştu sonra?

Tecavüz soruşturmasında bir öğretmen suçunu itiraf etmiş.. Ancak ömür boyu cezaevinden çıkmaması gerekirken görevden uzaklaştırma ile yetinilmişti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu “Bir kere olması karalamak için gerekçe olamaz” diye vakfı savunmuştu.

Günlerce süren tartışma, HDP’nin bakan Ramazanoğlu için verdiği önergenin AKP milletvekilleri tarafından reddedilmesiyle noktalanmıştı.

Ardında, bugün yeniden yeniden bakıp dersler çıkaracağımız şu çirkin “önergenin reddini kutlama” karesini bırakarak..