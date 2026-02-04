Migros depo işçilerine patronun evi önünde abluka! Çok sayıda gözaltı

Olumsuz çalışma koşulları ve düşük ücrete karşı mücadele eden Migros depo işçileri bir kez daha patron Tuncay Özlihan'ın evinin önünde bir araya geldi.

"Yeniden aile evine geliyoruz" diyerek açıklanan eylem nedeniyle Özilhan'ın İstanbul Beykoz'daki villası önünde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

MİGROS İŞÇİLERİ BİR KEZ DAHA PATRONUN EVİNDE

"Migros’ta satılan 15’li yumurtaya yüzde 100 işçi maaşlarına yüzde 28 zam geldi" vurgusu yapan işçiler taleplerini tekrarladı.

Depo işçileri maaşlara yüzde 50 zam yapılmasını, işçilerin iş kolu değiştirilmeksizin Migros kadrosuna alınmasını, ücretlerden kesilen vergilerin patron tarafından ödenmesini, banka promosyonlarının kesintisiz ödenmesini ve işten çıkarılanların işe iadesini talep ediyor.

"BURADA BAĞIRMAMIZ HOŞUNA MI GİDİYOR"

Cumhuriyet Gazetesi'nden İrem Karataş'ın aktardığına göre, eylemde konuşan bir emekçi Tuncay Özilhan'a seslenerek şunları söyledi:

"Sayın Özilhan oturduğum binayı bir görsen merdivenleri ayrılmış durumda. Sen bu şekilde yaşayabilir misin? Bu kadar zenginliği nereye götüreceksin? Hepimiz aynı mezara gireceğiz. Yüzde 10’unu dağıtmak bu kadar mı zor? Hoşuna mı gidiyor burada böyle bağırmamız. O yastığa sen başını nasıl koyuyorsun? Kendi çocuğuna nasıl anlatıyorsun? Bu insanlar aç sefalet içinde yaşıyor. Hayatta insanı onuru şerefi gururu ayakta tutar. Verdiğin ücretle geçinemiyorum arkadaşım. Ben sokağa durduk yere çıkmadım bunu sen yarattın. Sonuçlarına da katlanacaksın ya da aldığının birazını dağıtacaksın."

"İşçiler burada Özilhan nerede", "işçiler açken patronlara huzur yok", "aileyiz dediler hakkımızı yediler", "Migros’a boykot iyi gelecek" sloganlarının atıldığı eylemde konuşan DGD-Sen Başkanı Neslihan Acar işçilerin patrondan yanıt gelmeden villa önünden ayrılmayacağını söyledi.

ÇOK SAYIDA EMEKÇİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan açıklamaların ardından çevik kuvvet ekipleri, basın mensuplarını bölgeden uzaklaştırarak işçileri ablukaya aldı.

Basın mensuplarının uzaklaştarılmasının ardından polis ekipleri emekçilere müdahale ederek gözaltı işlemine başladı.

Eylemde çok sayıda işçinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında Başaran Aksu ile Neslihan Acar'ın da bulunduğu öğrenildi.