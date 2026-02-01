Hak aradıkları için gözaltına alınan Migros depo işçileri serbest bırakıldı

Migros depolarında çalışan işçiler, "yaşanabilir ücret talebi ve taşeron düzeninin son bulması için" başlattıkları eylemi, geçtiğimiz gün Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın Beykoz'da bulunan villasının önüne taşımıştı. Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri (DGD-SEN) öncülüğünde düzenlenen eylemde, işçiler taleplerini açıkladıktan sonra oturma eylemi başlattı.

GÖZALTINA ALINMIŞLARDI!

Polis ekipleri, işçileri abluka altına alarak basının alana girmesini engellemiş ve yaklaşık 100 işçi, aralarında sendika yöneticilerinin de bulunduğu grup ters kelepçeyle gözaltına alınarak İstanbul Fatih'te bulunan Vatan Emniyet'e götürülmüştü.

DGD-SEN AÇIKLAMA YAPTI!

DGD-SEN tarafından, yaşananlara ilişkin yapılan açıklamada "100'e yakın Migros depo işçisi ters kelepçeyle darp edilerek gözaltına alındı! Migros depo işçileri, insanca yaşam ve güvenceli çalışma koşulları talebiyle Migros patronu Tuncay Özilhan'ın villasının önünde bir araya geldi. İşçiler, Migros ve bağlı bulunduğu Anadolu Grubu tarafından yıllardır sürdürülen düşük ücret, güvencesizlik ve hak gasplarına karşı seslerini yükseltti. Bu meşru ve anayasal eyleme valilik emriyle saldırıldı, İşçiler ters kelepçeyle darp edilerek gözaltına alındı.” ifadelerine yer verilmişti.

“İşçiler yağmur altında kasten ablukada bekletildi, DGD-SEN genel başkanımız Neslihan Acar, DGD- SEN yöneticileri ve örgütlenme uzmanlarıyla birlikte Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.” denilen açıklamada, “Kolluk kuvvetlerinin "bize gelen emir ters kelepçe yapmamız yönünde" sözleri, yaşanan hukuksuzluğu açıkça ortaya koyuyor” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında ise, “Vali ve emniyetin görevi patronları korumak değil, İşçilerin anayasal haklarını güvence altına almaktır. Migros patronu ile devlet güçleri arasındaki bu fiili iş birliği kabul edilemez. Bu saldırılar, haklı mücadelemizi durduramayacaktır” ifadeleri yer aldı.

"İRADEMİZ ÇELİKTENDİR"

Sendika, işçilerin taleplerini şu şekilde sıraladı:

“Taleplerimiz nettir: Maaşlara net %50 zam, depo işkolu değişmeksizin kadrolu çalışma, banka promosyonlarının işçilere ödenmesi, maaşlardan kesilen vergilerin Migros patronu tarafından karşılanması.

Tüm basını ve kamuoyunu Migros depo işçilerinin haklı mücadelesine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Migros marketlerinde kasa kitleme eylemleri yapmaya, Migros'u boykot etmeye ve bu hukuksuzluğa karşı ses çıkarmaya davet ediyoruz. Sesimiz gür, başımız dik, anlımız ak, irademiz çeliktendir! Mücadelemiz onur mücadelesidir. Migros işçisi, direnişin simgesi!"

SENDİKADAN BOYKOT VE KASA KİTLEME ÇAĞRISI!

DGD-SEN'den yapılan bir başka açıklamada ise, “Migros marketlerine gidin! Kasa kitleme eylemi yapın! Boykot edin! Suça ortak olmayın! Bugün yapacağımız şey net: Hakları için direnen, gözaltına alınan işçilerin yanında olmak. Migros işçilerinin taleplerini büyütmek. Bu mücadeleyi sonuna kadar sahiplenmek" ifadeleri kullanıldı.

MİGROS İŞÇİLERİ SERBEST BIRAKILDI!

Geçtiğimiz gün gözaltına alınan Migros işçileri serbest bırakıldı. DGD-SEN’den konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, "Başaran Aksu dışında tüm depo işçileri ve sendika yönetimimiz serbest bırakıldı. Başaran Aksu bugün öğlen Beykoz Adliyesi'ne getirilecek. Saat 12.00'da tüm kamuoyunu Beykoz Adliyesi önüne çağırıyoruz! Taleplerimiz açık ve makul, mutlaka kazanacağız." denildi.