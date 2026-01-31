Migros işçileri bir haftadır eylemde: Patronun evinin önünde nöbete başladılar!

Migros depolarında çalışan işçilerin, olumsuz çalışma koşulları ve düşük ücretlere karşı Türkiye genelinde 10’u aşkın depoda başlattığı eylemler birinci haftasını geride bıraktı.

Migros işçileri bugün direnişlerini patronun İstanbul'daki evinin önüne taşıdı. Burada bir basın açıklaması yapan işçiler, polis ablukasına alındı.

İşçiler, giderek daha fazla çalıştıklarını ancak bununla ters orantılı olarak gelirlerinin düştüğünü belirtti.

Halk TV muhabiri Yağmur Beril Varol da dün Migros işçileriyle konuşmuş ve işçilerin taleplerini aktarmıştı.

"TALEPLERİMİZ KARŞILANANA KADAR BURADAYIZ"

Mücadeleyi sürdüreceklerini belirten işçiler, "2022 yılında Esenyurt depo direnişinde de bizi gözaltına aldırdınız, davalar açtınız. Ama ne oldu? Mahkeme bizi haklı buldu, hepimiz beraat ettik! O gün korkmadık, bugün hiç korkmuyoruz. Taleplerimiz karşılanana, kadar buradayız. İnsanca yaşayacak ücret ve gerçek kadro hakkımız verilene kadar, sendikamız DGD-SEN ile onurlu bir sözleşme yapmadan patronların kapısından ayrılmayacağız" denildi.

İŞÇİLER GÖZALTINA ALINDI

Hakları için patronun evinin önünde nöbete başlayan işçilere polis müdahale etti. Yaklaşık 50 işçinin gözaltına alındığı ifade edildi.