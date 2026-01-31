Migros işçileri bir haftadır eylemde: Patronun evinin önünde nöbete başladılar!

Yayınlanma:
Migros depolarında düşük ücretler ve ağır çalışma koşullarına karşı başlayan eylemler bir haftayı geride bırakırken, işçiler direnişi patronun İstanbul’daki evi önüne taşıdı. Polis ablukasına rağmen taleplerinde ısrar eden işçiler, insanca ücret ve kadro hakkı için mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. Polis müdahalesi sonucu çok sayıda işçi gözaltına alındı.

Migros depolarında çalışan işçilerin, olumsuz çalışma koşulları ve düşük ücretlere karşı Türkiye genelinde 10’u aşkın depoda başlattığı eylemler birinci haftasını geride bıraktı.

Migros işçileri bugün direnişlerini patronun İstanbul'daki evinin önüne taşıdı. Burada bir basın açıklaması yapan işçiler, polis ablukasına alındı.

Sezgin Tanrıkulu: Bu soğukta Migros işçilerini mağdur etmeyinCHP'li Tanrıkulu: Bu soğukta Migros işçilerini mağdur etmeyin

migros-direnis2.jpegİşçiler, giderek daha fazla çalıştıklarını ancak bununla ters orantılı olarak gelirlerinin düştüğünü belirtti.

migros-isci-direnisi.pngHalk TV muhabiri Yağmur Beril Varol da dün Migros işçileriyle konuşmuş ve işçilerin taleplerini aktarmıştı.

migros-direnis2-2.jpeg

"TALEPLERİMİZ KARŞILANANA KADAR BURADAYIZ"

Mücadeleyi sürdüreceklerini belirten işçiler, "2022 yılında Esenyurt depo direnişinde de bizi gözaltına aldırdınız, davalar açtınız. Ama ne oldu? Mahkeme bizi haklı buldu, hepimiz beraat ettik! O gün korkmadık, bugün hiç korkmuyoruz. Taleplerimiz karşılanana, kadar buradayız. İnsanca yaşayacak ücret ve gerçek kadro hakkımız verilene kadar, sendikamız DGD-SEN ile onurlu bir sözleşme yapmadan patronların kapısından ayrılmayacağız" denildi.

İŞÇİLER GÖZALTINA ALINDI

Hakları için patronun evinin önünde nöbete başlayan işçilere polis müdahale etti. Yaklaşık 50 işçinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
Ekonomi
2026 yılında ne kadar doğalgaz kullanılacak? EPDK açıkladı
2026 yılında ne kadar doğalgaz kullanılacak? EPDK açıkladı
İflas eden dev marka borsadan kovuldu
İflas eden dev marka borsadan kovuldu